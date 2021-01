Le Bachelorette OG, Trista a été le premier à prouver qu’un passage dans le manoir pouvait conduire à l’amour, au mariage et même Bachelier bébés. «Aujourd’hui, ils tournent la série pendant, je crois, trois mois. Donc, c’est comme 12 semaines», l’auteur partagé avec Nous hebdomadaire de sa saison 2003. « Mon spectacle a été tourné en six semaines. Donc Ryan et moi nous sommes rencontrés, nous nous sommes fiancés, nous nous sommes mariés un an plus tard, après nous être connus pendant six semaines. Alors c’était comme ça avant. »

Leurs neuf années de maintien en tant que seule réussite de la série ont appris au couple basé au Colorado qu’ils peuvent gérer à peu près tout. Y compris des mois d’hébergement sur place avec leurs collégiens, leur fils Maxwell, 13 ans et fille Blakesley, 11. « C’est vraiment difficile pour nous d’avoir un rendez-vous amoureux. Je pense que lorsque les enfants travaillent, nous essayons de profiter de ce temps autant que possible », a-t-elle déclaré à propos de la planification autour des tendances lève-tôt des pompiers. « Mais oui, nous sommes bons. Nous avons 16 ans et cela aussi passera, comme on dit. »