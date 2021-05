«  Nous avons le cœur brisé  »: un garçon de 9 ans meurt après avoir été frappé par la foudre pendant un orage alors qu’il jouait au football dans le nord de l’Angleterre

L’enfant a été blessé sur un terrain de jeu mardi soir alors qu’un orage a frappé la ville du nord-ouest.

Les enquêtes sont toujours en cours, avec la police du Lancashire et l’équipe qui utilise le terrain, Spirit of Youth Junior FC, ont tous deux déclaré que le garçon avait été frappé par la foudre.

« Il s’agit d’un incident vraiment dévastateur et nos pensées vont de tout cœur à la famille et aux amis du jeune garçon qui est décédé en cette période très triste et pénible, » a déclaré Nick Connaughton, de la force dont les officiers soutiennent maintenant la famille du garçon.

MISE À JOUR: Un garçon de neuf ans est malheureusement décédé à la suite d’un incident sur un terrain de football peu après 17 h 05 aujourd’hui. Bien que les enquêtes soient toujours en cours, nous pensons que le garçon a été frappé par la foudre. Nos pensées vont à la famille du garçon en cette triste période. School Road a rouvert. pic.twitter.com/PNtFHo1Bwx – Police de Blackpool (@BlackpoolPolice) 11 mai 2021

C’est tellement tragique, le pauvre garçon. Sa famille et ses amis doivent avoir le cœur brisé. – Sandra Marks💙 (@_SandraClaret) 11 mai 2021

Le secrétaire du club, Daniel Pack, aurait déclaré que trois équipes devaient s’entraîner le même soir avant que leurs sessions ne soient annulées en raison de la tempête.

« C’est avec un profond regret que nous devons annoncer la nouvelle que le jeune garçon qui a été frappé par la foudre plus tôt ce soir est malheureusement décédé », a déclaré le club sur Facebook.

«En tant que club, nous avons le cœur brisé et nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille du garçon.

Les pensées et les prières accompagnent le jeune garçon et la famille en ce moment – FC Tredegar (@FCTredegar) 11 mai 2021

des nouvelles dévastatrices. déchirant pour ses parents et sa famille. Tellement triste 🙏🙏🙏 – Marshalls FC (@marshalls_fc) 11 mai 2021

« Spirit of Youth est une famille et nous sommes ancrés dans la communauté locale, et nous apporterons tout le soutien nécessaire à la fois à la famille et à ceux qui étaient avec lui à l’époque. Repose en paix, jeune homme. »

L’année dernière, Ivan Zaborovsky, un gardien de but prometteur de 16 ans, Znamya Truda, a survécu à un monstre de la nature tout aussi déchirant.

Zaborovsky a dû être mis dans le coma après avoir été frappé par la foudre, son calvaire filmé lors d’une séance d’entraînement filmée.

Le jeune a cessé de respirer et s’est effondré au sol dans une bouffée de fumée noire, mais a depuis récupéré et signé un nouveau contrat au club.