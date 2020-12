Vendredi, le journaliste politique de CNN, Andrew Kaczynski, a révélé des nouvelles personnelles dévastatrices: sa fille de 9 mois, Francesca, est décédée la veille de Noël à la suite d’une bataille contre le cancer.

Kaczynski et son épouse, Rachel Louise Ensign, journaliste bancaire du Wall Street Journal, ont partagé la douloureuse nouvelle sur Twitter vendredi.

«Nous sommes navrés de devoir annoncer que notre belle fille Francesca est décédée la nuit dernière dans les bras de sa mère et de son père», a écrit Kaczynski, partageant la photo de leur petite fille. « Il y aura toujours un trou de la taille d’un haricot dans nos cœurs pour elle. Nous sommes très reconnaissants d’avoir connu son amour. Francesca, nous vous aimons. »

En septembre, Kaczynski a déclaré que le bébé avait été diagnostiqué « avec une tumeur cérébrale rhabdoïde extrêmement rare et très agressive ».

Dans une courte notice nécrologique publiée vendredi, le couple a écrit qu’ils appelaient souvent le bébé, né le 11 mars, «Bean, Beanie or Beans».

«Dans sa courte vie, Francesca était un bébé extraverti, audacieux et curieux», lit-on dans la nécrologie. «Elle avait d’immenses yeux bruns profonds qui suivaient tout ce que ses parents faisaient.

« Ses nombreux sourires ont fait vibrer le monde. Elle était si généreuse avec eux, même lorsque la plupart des sourires en arrière étaient couverts par des masques et même lorsqu’elle faisait face à des défis qui effrayaient un adulte, comme un diagnostic de cancer ou être née avec l’ouïe. perte. »

En septembre, la journaliste de CNN avait applaudi ses progrès, en disant « Francesca est la personne la plus forte et la plus résiliente. Il y a moins d’une semaine, elle a subi deux chirurgies du cerveau et elle est déjà à la maison et sourit. Je suis convaincu qu’elle combattra cela. »

Mais le 23 décembre, le journaliste de CNN a révélé que sa fille, qui avait subi une chimiothérapie, était sous assistance respiratoire après avoir développé une «terrible infection fongique» et avoir été sous respirateur pendant plus de deux semaines. Le couple a prié jeudi pour un « miracle de Noël pour notre famille ».

« L’une des parties les plus difficiles de regarder Francesca sous assistance respiratoire vient d’être les limbes de tout », Kaczynski tweeté Mercredi. « Quand elle ne va pas plus mal, mais ne va pas mieux. Juste le jour d’attente et de sortie devient si difficile. J’espère que chaque jour pour ce signe, elle va mieux et peut s’améliorer. »

Des stars et d’autres journalistes ont offert des mots de réconfort sur les réseaux sociaux après l’annonce de la mort de l’enfant.

« Nécrologie d’une beauté déchirante. Je suis vraiment désolé. Que Dieu vous bénisse ainsi que Rachel, » tweeté Valerie Bertinelli.

« Oh non. Andrew, je suis tellement désolé, » a écrit Mia Farrow.

« Toutes mes sympathies, tout en sachant que toute la sympathie du monde est totalement insuffisante pour une telle perte, » a écrit Le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristoff.

« Nous sommes vraiment désolés, Andrew, et nous sommes #TeamBeans pour toujours », m’a dit « Aujourd’hui », l’animateur de l’émission Willie Geist.

« Andrew – je ne peux qu’imaginer ce que toi et Rachel ressentez aujourd’hui. L’amour de Francesca sera toujours avec vous et – avec le temps – vous guérirez. Prier pour vous et votre famille, » a écrit Megyn Kelly.

Le couple a demandé à ce lieu de fleurs, des gens de faire un don en l’honneur de Francesca à Team Beans dans le cycle d’hiver PMC, un événement caritatif qui fait un don directement à l’Institut Dana-Farber contre le cancer.