Nous avons le cœur brisé après que notre chien a commencé à mousser à la bouche et est mort après avoir nagé dans un lac – voici notre avertissement

Un couple DÉVASTÉ a mis en garde contre les dangers après que leur chien ait commencé à mousser à la bouche et soit mort après avoir nagé dans un lac.

James Brady et Patricia Gora ont raconté le moment “horrible” où ils ont trouvé l’un de leurs deux chiens “convulsant” et “écumant à la bouche” quelques minutes après avoir avalé l’eau d’un lac lors d’une promenade tôt le matin.

Patricia Gora et James Brady avec Maple la miniature Jack Russell 1 crédit

Maple est mort dans les 30 minutes après avoir été dans l’eau 1 crédit

Jordan Shearman et Hannah Washington ont perdu leur chiot Cocker Spaniel, Roo, dans des circonstances similaires en avril 1 crédit

Le chef de l’armée, Patricia, a décrit son horreur alors qu’ils “regardaient la vie passer” dans les yeux de leur Jack Russell Miniature, Maple, âgé de deux ans.

Maple est décédé à peine une demi-heure après avoir gambadé dans l’eau à Anton Lakes à Andover, dans le Hampshire, où un autre chiot est tombé malade et est décédé en avril.

Mlle Gora, 29 ans, et M. Brady, 34 ans, se sont précipités à l’extérieur en aimant Maple chez le vétérinaire le plus proche, qui n’a pas pu la sauver.

Le couple, qui attend son premier enfant plus tard cette année, a ajouté que le vétérinaire leur avait dit que Maple avait probablement ingéré une « toxine » du lac.

Les propriétaires au cœur brisé, de Tidworth, dans le Wiltshire, ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant d’une enquête menée par le Test Valley Borough Council (TVBC) sur les «algues bleu-vert» dans le lac après la mort d’un chien cette année.

Ils exigent maintenant que le conseil mette en place des panneaux avertissant les promeneurs de chiens des dangers potentiels.

M. Brady a expliqué que lui et son partenaire avaient décidé de promener leurs chiens Maple et Misty, un bichon frisé de huit mois, dans les lacs idylliques samedi matin, avant que les températures ne remontent dans l’après-midi.

Avant de partir, Maple s’est joyeusement pavanée pour récupérer sa balle qui avait roulé dans le lac.

M. Brady, qui travaille pour une entreprise de monte-escaliers Stannah, a expliqué: “Elle a dû ingérer quelque chose.

“Au début, elle allait bien, puis alors que nous continuions la marche, j’étais devant avec Misty et j’ai entendu Patricia crier que quelque chose n’allait pas avec Maple.”

Mlle Gora a décrit les horribles “convulsions” de son chien, en disant : “Elle m’a regardé et ses yeux roulaient et tout son corps a commencé à trembler.

“Elle essayait de trouver son équilibre mais elle n’y arrivait pas. J’ai pensé que c’était peut-être le froid de l’eau alors j’ai essayé de la masser.”

M. Brady a ajouté: “Elle allait de mal en pis. Sa bouche écumait et son rythme cardiaque devenait si faible.

“Nous n’étions pas préparés mais, à ce stade, cela n’aurait pas eu d’importance de toute façon… C’était tellement rapide.

“C’ÉTAIT HORRENDANT”

“Je pouvais presque voir la vie sortir de ses yeux. C’était horrible. Voir tout cela se dérouler sous nos yeux n’était qu’un cauchemar.

“Il lui a fallu 28 minutes pour aller dans l’eau et mourir.”

Le couple a tenté de faire revivre Maple avant de se rendre chez les vétérinaires de leur magasin Pets At Home le plus proche.

Bien qu’il ait donné de l’adrénaline au chien et essayé de l’aider à respirer, le vétérinaire n’a pas pu sauver Maple et a déclaré qu’elle était probablement morte à cause d’une toxine dans l’eau.

Le décès survient quelques mois seulement après que le comptable Jordan Shearman, 24 ans, et la pépinière Hannah Washington, 23 ans, ont perdu leur chiot Cocker Spaniel âgé d’un an, Roo, dans des circonstances étonnamment similaires.

‘PIRE EXPÉRIENCE DE MA VIE’

Le couple a déclaré que leur “précieux” chiot avait souffert de crises similaires à celles de Maple dans ce que M. Shearman a décrit comme la “pire expérience de ma vie”.

La mort de Roo a déclenché une enquête sur la présence d’une algue bleu-vert sur le site de beauté, le couple déclarant qu’il ne voulait pas qu’une tragédie similaire se reproduise.

Des tests ont eu lieu qui ont montré que l’eau était inférieure au niveau de risque potentiel, mais M. Brady a déclaré que lui et son partenaire n’étaient absolument pas au courant de l’enquête et n’avaient pas vu de panneau qui avait été installé à une autre entrée.

“Il n’y avait aucun moyen de savoir, nous n’avons jamais vu de panneau”, a déclaré M. Brady.

“Je suis revenu deux ou trois heures plus tard et j’ai vu un panneau à une entrée. C’était littéralement une chance de 50/50 et nous avons fait le mauvais choix.

“Si nous étions allés dans l’autre sens, nous aurions vu le panneau d’avertissement. Il devrait y avoir des panneaux tout autour du lac.

“Cela arrive une fois, vous en apprenez. Cela arrive une deuxième fois et c’est de la négligence à ce moment-là.

“Il se passe évidemment quelque chose avec le lac. Ils pourraient penser que tout le monde le sait, mais cela ne tient pas compte des gens comme nous qui voyagent à Andover.

“C’est un lac magnifique et un endroit charmant, mais vous ne connaissez pas les risques jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Peut-être que cette fois, ils le prendront au sérieux.

“Nous voulons juste avertir autant de personnes que possible – principalement celles qui ont de petits chiens comme Maple.”

ATTENTION

TVBC a depuis prélevé plus d’échantillons d’eau du lac, mais a averti qu’il y avait toujours un risque que des plans d’eau naturels au Royaume-Uni contiennent des algues.

Un porte-parole du conseil a déclaré: “Nous avons installé des avis temporaires [since the weekend] conseillant aux gens de ne pas nager dans le lac ou de ne pas permettre à leurs chiens de boire ou de jouer dans l’eau par mesure de précaution.

“Nous comprenons que les gens seront inquiets car un autre chien est décédé il y a plusieurs mois après une visite aux lacs.

“Les algues bleu-vert sont présentes naturellement et il y a généralement de faibles niveaux présents dans les étangs, les ruisseaux, les lacs et les estuaires à travers le Royaume-Uni.

“Il reste donc important de noter qu’il y aura toujours un certain niveau de risque avec tout animal de compagnie ou toute personne nageant dans un plan d’eau naturel, en particulier par temps chaud et ensoleillé.

“La perte de tout animal de compagnie est dévastatrice et nos pensées vont aux propriétaires de Maple.”

Roo s’amuse dans l’eau avec Jordan 1 crédit