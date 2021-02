Le coronavirus a peut-être mis le kibosh sur leur mariage télévisé, mais Cupidon allait toujours battre Covid une fois cette histoire d’amour dévoilée.

Ally Acklan et Paul Todd devaient se retrouver mariés à la première vue – où des couples soigneusement appariés se rencontrent pour la toute première fois le jour de leur grand jour.

Mais le week-end, ils devaient marcher dans l’allée d’un manoir chic, le Royaume-Uni se dirigeait vers le verrouillage.

Le mariage était terminé et les producteurs ne pouvaient pas garantir que le couple ferait partie de la prochaine série Channel 4 – ce qui signifiait qu’ils pourraient ne jamais se rencontrer du tout.

Ally, 35 ans, et Paul, 33 ans, ont pris les choses en main et se sont rencontrés. Et presque un an plus tard, ils vivent ensemble, attendent un bébé – et prévoient de se marier une fois que les choses reviendront à la normale.







(Image: SWNS)



Le conducteur du train Paul dit: «J’ai dit aux producteurs: ‘Écoutez, vous avez vraiment deux options, vous pouvez nous laisser nous rencontrer ou je vais simplement débloquer tous mes médias sociaux et je vais aller la chercher, et ça a gagné’ t me mettre longtemps à la trouver ».

«Je pense qu’ils étaient assez choqués, mais j’étais prêt à envoyer un message à chaque allié sur Facebook et Instagram pour leur dire:« Étiez-vous censé être marié à première vue »?»

Heureusement, l’ultimatum de Paul a fonctionné et quelques jours après le mariage prévu, ils ont eu un appel Zoom et se sont regardés pour la première fois.

«Les papillons sont apparus instantanément», dit Paul. «J’étais comme, ‘Oh mon dieu’!

«Paniqué, attendant que le visage d’Ally apparaisse sur mon écran. C’était assez surréaliste.

«Il a fallu quelques secondes pour que tout se mette en place, puis je me suis dit: ‘Merde! Elle est chaude!' »







(Image: SWNS)



Ally, gestionnaire de cas d’assurance maladie, déclare: «Je pensais vraiment que j’allais être malade. J’ai vu le visage de Paul, mais je ne pense pas que cela ait vraiment cliqué pendant environ 10 secondes que c’était le Paul qui était censé être mon mari.

«Et puis, une fois que ça s’est enfoncé, j’ai pensé: ‘Ouais, d’accord, je suis attiré par lui’.»

En raison du verrouillage, ils n’ont pas pu se rencontrer en personne, mais ont passé les prochaines semaines à discuter pendant des heures au téléphone.

Et ils ont découvert qu’ils avaient beaucoup en commun. Tous deux sont amoureux des chiens, adorent les motos – Paul en a deux – et sont secrètement obsédés par la série télévisée Abandoned Engineering, qui explore des bâtiments uniques.

Après quelques semaines, le désir de se rencontrer en personne s’est avéré irrésistible et, une fois le verrouillage levé, Paul a demandé à Ally d’emménager. Le 1er octobre, elle a levé les bras et a déménagé de Worthing, West Sussex, à Weston-super-Mare, Somerset.







(Image: SWNS)



«Je n’ai fait un sac que pendant une semaine», admet-elle. «Mais dès que nous étions ensemble, ça a cliqué et je ne suis retourné dans mon appartement que pour ranger le reste de mes affaires.»

Paul ajoute: «L’attraction physique était là instantanément.

«Nous savions que nos personnalités correspondaient à cause de tout notre temps au téléphone, mais nous étions désespérés de voir s’il y avait cette étincelle là-bas, physiquement. Et c’était. »

Le couple dit qu’ils font ressortir le meilleur de l’autre. Alors que Paul renforce la confiance d’Ally, il admet qu’elle l’a rendu plus aventureux.

Il dit: «J’ai découvert plus sur ma région au cours des premières semaines avec Ally que je ne l’ai fait depuis des années. Elle me fait sortir de la maison, profitant de la campagne lors de longues promenades avec mon labradoodle Ozzy. On a vraiment l’impression que nous nous connaissons depuis des années. Nous n’avons pas eu une seule ligne et c’est si facile.

À peine quatre mois après avoir emménagé ensemble, le couple a découvert qu’ils attendaient un bébé.







(Image: SWNS)



Mais alors qu’au début, cela a été un choc, Ally savait qu’ils n’attendraient pas longtemps avant de fonder une famille. Elle dit: «J’ai 36 ans cette année, nous ne voulions pas la quitter trop tard. Mais c’était une très heureuse surprise que cela se soit produit après seulement quelques mois.

« Et tu sais quoi? Parce que c’était une surprise, je pense, nous nous sentons tellement bénis. C’était tellement agréable de voir à quel point Paul est excité. Je pense que c’est le rêve de toutes les filles, que leur partenaire soit ravi de devenir papa. Cela me fait fondre le cœur et nos deux familles sont follement excitées.

Leur fille est attendue en juin. Et lorsque le monde se réouvrira, le couple envisage de se marier – dans les tenues qu’ils devaient porter lors du mariage télévisé.

Ally et Paul faisaient partie des plus de 7000 Britanniques malchanceux qui ont postulé pour l’émission, mettant leur cœur entre les mains d’experts.

Les producteurs ont abandonné l’ancien système d’appariement des couples par la science, y compris le profilage ADN.







(Image: SWNS)



Au lieu de cela, ils ont embauché une équipe de gourous des relations pour faire le match parfait. A la tête de l’équipe se trouvait «Love Doctor» Paul C. Brunson, un Américain à la voix douce considéré comme l’un des entremetteurs les plus réussis au monde. Il a été rejoint par son homologue britannique de premier plan, Genevieve Gresset, tandis que la psychologue Dr Angela Smith – surnommée le «détecteur de mensonge ambulant» – a complété l’équipe d’experts.

Ils ont mis les célibataires à l’épreuve avec une série de discussions psychologiques et d’enquêtes sur leur vie, y compris en parlant à d’anciens partenaires, pour déterminer exactement avec qui ils devraient être jumelés. Finalement, une poignée de couples – dont Ally et Paul – ont été jumelés.

Ally dit: «Mes parents n’avaient jamais entendu parler de l’émission et étaient vraiment stupéfaits quand je leur ai dit que je le faisais. Mais ils savaient que j’étais prêt à m’installer et à trouver quelqu’un.







(Image: canal 4)



«Ils avaient confiance en mon jugement et j’avais confiance en les marieurs, alors ils étaient heureux.»

Deux autres mariages ont été filmés avant la pandémie – bien que l’un des couples impliqués se soit séparé depuis.

Ally, quant à elle, ne se plaint absolument pas de la façon dont les choses se sont déroulées pour elle et Paul.

Elle dit: «Je sais que 2020 a été une année folle pour tout le monde, mais c’est l’année qui m’a donné tout ce que j’ai toujours voulu. J’ai commencé l’année célibataire et j’ai terminé l’année avec Paul et notre fille en route. C’est vraiment un conte de fées devenu réalité. »

Et Paul ajoute: «On a l’impression d’avoir remporté le jackpot.

«Ally est définitivement, définitivement celui-là. J’ai hâte d’être mariés.