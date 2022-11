Nous avons joué un match offensif contre les géants du Gujrat, déclare Sachin de Patna Pirates

Patna Pirates a enregistré des victoires consécutives après avoir battu les Gujarat Giants 34-28 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi, Pune lundi.

Parlant de leur victoire, le star raider Sachin a déclaré : « Je suis vraiment content de notre performance. Nos raiders et défenseurs ont très bien joué. C’est génial de gagner. Notre entraîneur nous avait dit de jouer un match offensif contre les Gujarat Giants et nous avons réussi à le faire.

Les UP Yoddhas ont retrouvé la forme après avoir battu les Telugu Titans 43-24 lors du deuxième match de lundi. Interrogé sur leur victoire, le capitaine de l’UP Yoddhas, Nitesh Kumar, a déclaré: «Nous avons cherché à attaquer chaque raider pendant le match en tant qu’unité de défense. Nos raiders Pardeep Narwal et Surender Gill ont bien joué et même nos défenseurs ont bien performé. Espérons que nos défenseurs continuent à présenter des performances similaires lors de nos prochains matchs.

Matchs du mercredi :

Les Telugu Titans espèrent changer leur fortune lorsqu’ils affronteront U Mumba, cependant, l’équipe de Mumbai a été dans une forme formidable, battant les Gujarat Giants et les Bengal Warriors lors de leurs deux derniers matchs.

Les Tamouls Thalaivas chercheront à conserver leur forme lorsqu’ils affronteront les Guerriers du Bengale, cependant, l’équipe tamoule devra faire face à une concurrence féroce de la part du raider du Bengale Maninder Singh.

