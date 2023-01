“Nous avons joué aujourd’hui pour honorer Pelé”, déclare l’équipe du Brésil

Le monde a pleuré vendredi après avoir appris que l’icône du football Pelé était décédée et la nouvelle a frappé près de chez elle pour l’équipe de la United Cup du Brésil, qui s’est battue pour honorer la légende, ici.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde Pelé est décédé jeudi à l’âge de 82 ans après avoir perdu une longue bataille contre le cancer. Les hommages ont afflué pour le footballeur légendaire du monde entier et le Brésil a décrété trois jours de deuil national.

“Je pense que tout le monde, pas seulement nous, mais le Brésil et le monde entier va lui manquer. Il a une grande personnalité et c’est un grand ambassadeur du football, mais aussi du sport en général. Il a réussi à unir les gens, et je pense que c’est ce que nous essayons de faire avec ce tournoi”, a déclaré la Brésilienne Luisa Stefani après sa victoire en double mixte aux côtés de Rafael Matos à la United Cup.

“Nous avons joué aujourd’hui pour l’honorer et le célébrer parce que c’est ce qu’il a fait. Il a joué avec son cœur, il a montré de l’amour à tout le monde, c’est donc ce que l’équipe du Brésil va faire non seulement aujourd’hui mais pour le reste du tournoi et le reste de l’année. Alors merci Pelé, repose en paix”, a-t-elle ajouté.

Thiago Monteiro, numéro 1 du Brésil en simple masculin, a évoqué l’impact de Pelé sur sa vie quotidienne.

“Pelé, il a un énorme héritage dans le sport. Nous l’appelons “The King” en raison de l’histoire qu’il a dans le football et pour moi personnellement, j’essaie toujours de m’inspirer de lui avec l’amour qu’il a montré en jouant au football et [doing so] professionnellement. De plus, il a tout fait avec une telle énergie et une telle passion que j’essaie juste de garder cela pour moi et j’ai essayé de suivre cette voie comme il l’a fait”, a déclaré Monteiro.

“Aujourd’hui est évidemment un jour triste pour nous, un jour triste pour le Brésil. Je pense que la chose la plus importante est qu’il a rendu tout le monde heureux dans notre pays et il a été une telle inspiration pour de très nombreuses générations. Il a un grand héritage, peut-être le meilleur du sport pour nous. C’était notre héros. Il est toujours notre héros pour [a long] temps à venir », a-t-il ajouté.

L’ancien numéro 1 mondial en double Marcelo Melo ne participe pas à la United Cup, mais le joueur de 39 ans a fait écho aux sentiments de ses compatriotes.

“Aujourd’hui est malheureusement un jour très triste au Brésil, partout dans le monde. Pelé est décédé. Pelé était une icône, une idole non seulement pour le Brésil mais partout dans le monde”, a déclaré Melo.

Pour les enfants, il a inspiré tellement de gens à commencer à jouer au football, à faire du sport. Il a représenté le Brésil de tant de bonnes manières. Dans le monde entier, [people] reconnaissez-le comme peut-être le meilleur joueur de football.

Malheureusement, il nous a quittés aujourd’hui, mais il va certainement continuer à inspirer de très nombreux enfants à commencer à jouer au football, à croire qu’ils peuvent réussir comme lui”, a-t-il ajouté.

L’ancien numéro 2 mondial de double Bruno Soares, qui a pris sa retraite la saison dernière, a ajouté que même si c’est un jour triste pour le Brésil, c’est un jour pour célébrer l’héritage et la vie de Pelé.

“Pelé est la plus grande idole que nous ayons non seulement dans le sport, mais en général. C’est une personne incroyable, un bel être humain. Même ma génération et la plupart des gens autour de moi, nous ne l’avons même pas vu jouer”, a déclaré Soares.

“Mais c’est incroyable d’être témoin de son héritage et de tout ce qu’il a apporté au sport et au Brésil, portant toujours le drapeau et représentant le peuple brésilien avec tant d’amour et de fierté. Aujourd’hui est un jour triste, mais un jour pour célébrer sa vie parce que Pelé est “Le Roi”. Il n’y en aura qu’un”, a-t-il ajouté.

