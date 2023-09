Nous avons INTERDIT les touristes de notre ville idyllique… des TikTokers grossiers obstruent les rues et font caca dans nos jardins alors qu’ils se bousculent pour des photos

Une ville pittoresque a interdit aux touristes de s’y rendre après que les habitants en aient eu assez des TikTokers qui encombrent leurs rues pour des photos panoramiques.

Les citoyens locaux de Pomfret, dans le Vermont, aux États-Unis, se sont réunis pour tenter de maintenir l’afflux « ennuyeux » d’influenceurs hors de leur magnifique maison.

Les habitants de Pomfret se sont réunis pour interdire l’accès à tous les touristes et influenceurs Crédit : Instagram

Pomfret abrite de vastes étendues de champs verdoyants, parsemés de granges rustiques Crédit : Instagram

La ville est populaire auprès des utilisateurs des médias sociaux qui y viennent en masse pour offrir une toile de fond esthétique à leurs publications. Crédit : Instagram

Ils ont annoncé leurs projets d’interdiction plus tôt ce mois-ci, avant le début de l’automne, lorsque les touristes ont tendance à inonder les rues.

Ce haut lieu touristique est depuis longtemps une destination Instagrammable pour les fans des réseaux sociaux et les influenceurs amateurs de photo grâce à ses paysages incroyables – mais maintenant les choses ont pris une tournure pire.

Les habitants ont déclaré que la nouvelle vague de touristes est impolie, irrespectueuse et égoïste, car ils font de grands efforts pour capturer leur photo parfaite, indépendamment de la façon dont cela affecte leur entourage.

Cathy Emmons, une agricultrice locale, a déclaré au Boston Globe qu’elle et son mari Bill étaient horrifiés après avoir vu un influenceur entrer dans une propriété privée et installer une cabine à langer portable, qu’elle avait utilisée pour changer de tenue pour ses selfies.

Elle a affirmé avoir également repéré des touristes se promenant nonchalamment dans sa ferme et volant ses tomates.

Un autre habitant a rappelé qu’un drone lui avait survolé la tête l’automne dernier alors qu’il était assis dehors en train de dîner avec sa famille.

Lors d’un autre incident, une touriste s’est garée illégalement dans l’allée d’un résident et a utilisé son abri de jardin comme toilettes.

À l’automne, les arbres disséminés autour de la ville deviennent orange vif, faisant de la ville la toile de fond idéale pour une séance photo conviviale.

Mais même si les habitants sont habitués à la ruée de touristes à cette période de l’année, ils affirment que les types de visiteurs ont radicalement changé depuis 2018.

À la place des habituels photographes de nature et des couples en bonne santé, se trouvent les utilisateurs des médias sociaux qui ont soif des publications les plus esthétiques.

Mike Doten, dont la famille vit dans la région depuis les années 1700, a déclaré au Globe que cette nouvelle génération de visiteurs – que lui et sa femme surnomment « TikTokers » – est la raison derrière la décision d’interdire les touristes.

L’endroit le plus populaire parmi les influenceurs est Cloudland Road – une étendue sinueuse de terre et de gravier, accompagnée de vastes champs verts avec des granges rustiques.

Autrefois une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les photographes, elle a désormais été reprise par des stars des médias sociaux avides de célébrité.

Les citoyens ont été contraints de déposer des plaintes désespérées face à l’augmentation du nombre de bus touristiques arrivant dans la ville et encombrant les routes étroites.

Ils craignent qu’en raison de la nouvelle vague de trafic, les véhicules d’urgence commencent à avoir des difficultés à circuler dans Pomfret.

Le conseil local a annoncé que les autorités fermeraient plusieurs routes à la circulation automobile du 23 septembre au 15 octobre, notamment Cloudland Road à Pomfret et la totalité de Cloudland Road à Woodstock, qui sont les zones les plus fortement bombardées par les touristes.

La ville a même imposé des interdictions temporaires de stationnement, ainsi que des panneaux de signalisation et des barrières.

« Le trafic pendant la saison des feuillages dans cette zone a augmenté régulièrement au cours des dernières années, provoquant d’importants problèmes de sécurité, d’environnement, d’esthétique et de qualité de vie », peut-on lire dans la note du conseil local.

« Les étapes résumées dans cette note font partie d’un effort global, en coordination avec les résidents de la région, pour résoudre ces problèmes sur le terrain, à travers le dialogue avec les partenaires gouvernementaux locaux et sur les réseaux sociaux et autres médias d’information. »

Les nouvelles mesures de circulation couperont l’accès des étrangers à la populaire Sleepy Hollow Farm, une résidence privée où les influenceurs affluent pour capturer leurs selfies d’automne.

Suite aux plaintes des habitants mécontents, une page GoFundMe intitulée « Save Cloudland Road » a été créée dans le but de collecter des fonds pour la fermeture de routes et le contrôle de la circulation.

« Au cours des dernières années, Cloudland Road (et les petites routes menant à Cloudland Road) ont connu une augmentation sans précédent du nombre d’« influenceurs » touristiques alimentés par Instagram et TikTok, qui gagnent de l’argent grâce à des sponsors et ont monétisé et transformé une maison privée sur Cloudland. Route vers une destination photo sur les réseaux sociaux », indique la description de GoFundMe.

« Pendant la saison des feuillages d’automne, les foules atteignent généralement des centaines de personnes à la fois, et les compagnies de bus touristiques se sont même jointes à la bagarre ».

Il explique ensuite comment Cloudland et les routes environnantes deviennent impraticables et affirme même que des touristes « mal élevés » avaient laissé des routes endommagées dans le passé.

« Des touristes ont endommagé des routes, ont eu des accidents, ont dû être remorqués pour sortir des fossés, ont piétiné des jardins, ont déféqué sur des propriétés privées, se sont garés dans des champs et des allées et ont agressé verbalement des résidents », poursuit le texte.

« La plupart de ces gens arrivent pour un selfie devant une résidence privée, et ce qui était autrefois un passage occasionnel en voiture par le bouche à oreille est devenu une destination pour les selfies.

« Notre plaidoyer est simple : en tant que communauté, les résidents entourant Cloudland Road se sont réunis pour travailler avec les villes de Pomfret et Woodstock afin de ramener la paix, la sécurité et la courtoisie aux familles qui vivent ici.

