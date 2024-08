Nous avons gagné du temps pour réparer le fleuve Colorado. Que se passera-t-il lorsque l’argent sera épuisé ?

Nous avons une belle histoire à raconter sur le fleuve Colorado (je sais. Depuis quand ai-je tapé ceux mots?)

Considérez où nous en sommes :

Le lac Mead et le lac Powell, les deux plus grands réservoirs d’eau du pays, restent relativement stables, malgré un ruissellement moyen cette année.

C’est en grande partie parce que l’Arizona, la Californie et le Nevada – les États du bassin inférieur qui dépendent du lac Mead – ont soumis leur consommation d’eau à un régime alimentaire intensif, consommant 5,8 millions d’acres-pieds d’eau en 2023.

C’est le le plus bas depuis 40 ans et bien en deçà des 7,5 millions d’acres-pieds d’eau auxquels ils ont droit.

(Pour le contexte, 7,5 millions d’acres-pieds suffisent à mettre la ville de Phoenix sous plus de 22 pieds d’eau. C’est un parcelle.)

Le lac Mead est stable, ce qui aide le lac Powell

Haskell Jacobs, directeur de terrain du district d’irrigation impérial, qui travaille dans la division de Holtville, installe une écluse sur une porte utilisée pour acheminer l’eau du fleuve Colorado vers les champs agricoles de la vallée impériale, le 13 août 2024. Les écluses arrêteront l’eau vers les champs agricoles pendant 60 jours maximum.

Pendant ce temps, les trois États sont en bonne voie de laisser une réserve supplémentaire 3 millions d’acres-pieds d’eau dans le lac Mead d’ici 2026, un engagement qu’ils ont pris auprès du Bureau fédéral de remise en état, qui gère les lacs.

Le district d’irrigation impérial de Californie, qui a droit à plus d’eau du fleuve Colorado que tout l’Arizona, a signé le dernier et le plus important accord, acceptant laisser 700 000 acres-pieds d’eau dans le lac Mead jusqu’en 2026.

Ces économies sont essentielles car elles éliminent essentiellement le « déficit structurel » qui a provoqué le déclin constant du lac Mead, même lorsque le ruissellement était correct.

Ce déficit est en grande partie dû à l’évaporation et à d’autres pertes qui ne sont pas prises en compte dans les allocations d’eau du bassin inférieur.

Et comme le lac Mead ne survit que grâce aux rejets du lac Powell, ces pertes ont également épuisé le réservoir en amont.

Éliminer le déficit structurel Cela ne permettra pas de reconstituer les réserves d’eau que nous avons perdues. Mais cela a stoppé le déclin pour l’instant, et c’est une bonne nouvelle.

Nous dépensons des milliards pour économiser temporairement l’eau

Sauf que… (vous saviez que ce mot allait arriver, n’est-ce pas ?)

Étaient réaliser ces économies en grande partie parce que des milliards de dollars d’argent fédéral les financent.

La majeure partie de cet argent sert simplement à payer les gens pour qu’ils n’utilisent pas l’eau temporairement. Les propositions visant à réaliser des économies d’eau plus durables sont encore à l’étude.

Et les engagements de ne pas utiliser temporairement l’eau ne sont valables que jusqu’en 2026.

Ce qui est un problème, compte tenu de ce à quoi nous sommes confrontés en 2027 et au-delà. C’est à ce moment-là que les règles d’exploitation actuelles des réservoirs expirent.

Personne ne sait exactement ce que contiendra la prochaine série de règles.

Les principaux partis sont dans l’impasse sur un point rudimentaire, à savoir si les États du bassin supérieur qui dépendent du lac Powell doivent être tenus de contribuer en eau supplémentaire lorsque les réservoirs tombent à des niveaux dangereusement bas.

Nous avons gagné du temps, mais nous ne l’utilisons pas à bon escient

Mais il existe un consensus plus large sur le fait que l’Arizona, la Californie et le Nevada devraient continuer à supporter le déficit structurel au-delà de 2026, ce qui signifie que nous devrons continuer à laisser au moins il y a autant d’eau à Mead que nous en avons maintenant.

Nous allons devoir vivre avec beaucoup moins d’eau. Probablement de façon permanente.

Et nous n’aurons pas des milliards de dollars d’argent fédéral pour financer tout cela.

De combien d’eau avons-nous encore besoin ? Pourquoi il est si difficile de répondre

Comment fait-on cela ?

C’est ce qui m’inquiète. Le but du renforcement du lac Mead jusqu’en 2026 était de gagner du temps afin de ne pas avoir à conclure des accords de dernière minute et à prendre des décisions d’urgence.

Nous avons besoin de temps pour réfléchir pleinement aux conséquences imprévues de nos actions.

Mais nous sommes dans l’impasse sur la question de savoir qui doit contribuer et nous ne parlons pas suffisamment de la manière dont nous pouvons maintenir une consommation d’eau plus faible sans des milliards de dollars de largesses fédérales.

Et le temps presse.

Contactez Allhands à joanna.allhands@arizonarepublic.com. Sur X, anciennement Twitter : @joannaallhands.

Cet article a été publié à l’origine sur Arizona Republic : Le lac Mead est aussi stable qu’il l’a été depuis des années. Mais il y a un hic