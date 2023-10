Cliquez pour agrandir Viola Klocko « Si nous y parvenons bien, les têtes vont tourner à la vitesse à laquelle les choses vont changer », a écrit le président de l’UAW, Shawn Fain.

L’United Auto Workers (UAW) a déclaré mercredi soir que le syndicat avait conclu un accord potentiel avec Ford Motor Co. pour mettre fin à la grève contre le constructeur automobile après 41 jours de grève contre les Trois de Détroit, qui comprennent également General Motors et Stellantis.

L’accord prévoit une augmentation salariale de 25 % sur 4,5 ans, en commençant par une augmentation initiale de 11 %. Les membres de l’UAW devront ratifier l’accord.

“Les gains issus de l’accord sont évalués à plus de quatre fois les gains du contrat de 2019”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Dans un discours vidéo du président de l’UAW, Shawn Fain, et du vice-président de l’UAW, Chuck Browning, les dirigeants syndicaux ont donné quelques détails sur l’accord, tout en décrivant les prochaines étapes du processus de ratification.

« Depuis des mois, nous disons que des bénéfices records signifient des contrats records. Et pour la famille UAW, notre Stand Up Strike a tenu ses promesses. Ce qui a commencé dans trois usines à minuit le 15 septembre est devenu un mouvement national », a déclaré Fain. « Nous avons gagné des choses que personne ne croyait possibles. Depuis le début de la grève, Ford a mis sur la table 50 % de plus que lorsque nous avons débrayé. Cet accord nous place sur une nouvelle voie pour améliorer les choses chez Ford, chez les Trois Grands et dans l’ensemble de l’industrie automobile. Ensemble, nous renversons la tendance pour la classe ouvrière de ce pays.

Des bénéfices records signifient des contrats records. Nous avons un accord de principe chez Ford. #DeboutUAW pic.twitter.com/Z00T5CfQJN – UAW (@UAW) 26 octobre 2023

Ford a confirmé l’accord dans un communiqué mercredi soir.

“Nous sommes heureux d’être parvenus à un accord de principe sur un nouveau contrat de travail avec l’UAW couvrant nos opérations aux États-Unis”, a déclaré la société.

« Ford est fier d’assembler le plus grand nombre de véhicules en Amérique et d’employer le plus grand nombre de travailleurs automobiles horaires. Nous nous concentrons sur le redémarrage de l’usine de camions du Kentucky, de l’usine d’assemblage du Michigan et de l’usine d’assemblage de Chicago, en rappelant 20 000 employés de Ford au travail et en expédiant à nouveau notre gamme complète à nos clients », a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué. « L’accord est soumis à la ratification par les employés de Ford représentés par l’UAW. Conformément au processus de ratification, l’UAW partagera les détails avec ses membres.

Bien que Ford n’ait pas détaillé les termes de l’accord de principe, l’UAW en a publié certains :

• Il prévoit des augmentations de salaire de base supérieures à celles que les travailleurs de Ford ont reçues au cours des 22 dernières années.

• L’accord accorde des augmentations de salaire de base de 25 % jusqu’en avril 2028.

• Cela augmente cumulativement le salaire le plus élevé de plus de 30 %, à plus de 40 $ de l’heure.

• Il augmente le salaire de départ de 68 %, à plus de 28 $ l’heure.

• Les travailleurs les moins bien payés chez Ford bénéficieront d’une augmentation de plus de 150 % pendant la durée de l’accord.

• Certains travailleurs recevront une augmentation immédiate de 85 % dès la ratification.

• L’accord rétablit les principaux avantages perdus pendant la Grande Récession, notamment les allocations de vie chère (COLA) et une progression salariale sur trois ans, et supprime également les échelons salariaux au sein du syndicat.

• Il améliore la retraite des retraités actuels, des travailleurs bénéficiant d’une pension et de ceux qui ont des plans 401(k).

• Cela inclut également un droit de grève historique en cas de fermeture d’usines, une première pour le syndicat.

Le vice-président de l’UAW, Chuck Browning, a déclaré que l’accord de principe avec Ford avait apporté des victoires historiques.

« Notre syndicat s’est uni comme nous n’en avions pas vu depuis des années. Des Grands Lacs au Golfe du Mexique, nos membres se sont réunis pour dire d’une seule voix aux Trois Grands que des bénéfices records signifient un contrat record », a déclaré Browning. « Grâce au pouvoir de nos membres sur la ligne de piquetage et à la menace de nouvelles grèves à venir, nous avons remporté l’accord par membre le plus lucratif depuis que Walter Reuther est président. »

Lors d’un livestream vendredi, Fain avait détaillé les dernières propositions de General Motors, Ford et Stellantis, soulignant les lacunes de l’offre actuelle de cette dernière. Le syndicat représente environ 150 000 membres.

Le dernier site de piquetage mardi à Assemblée d’Arlington de GM au Texas a porté à plus de 45 000 le nombre total de membres de l’UAW en grève chez les trois grands constructeurs automobiles.

L’UAW reste en grève contre GM et Stellantis, mais l’accord avec Ford pourrait devenir le modèle pour régler ces contrats.

Le la grève a commencé le 15 septembre par un débrayage contre trois usines d’assemblage dans le Michigan, Missouri et Ohio. Depuis, l’entreprise s’est développée pour inclure huit usines d’assemblage et 38 centres de distribution de pièces détachées dans 22 États.

En septembre, le président Joe Biden a effectué une visite historique sur la ligne de piquetage aux côtés de Fain au centre de redistribution Willow Run à Belleville. Il a déclaré dans un communiqué mercredi soir qu’il félicitait « l’UAW et Ford de s’être réunis après une négociation âprement menée et de bonne foi et d’être parvenus ce soir à un accord de principe historique.

« Cet accord de principe offre une augmentation record aux travailleurs de l’automobile qui ont tant sacrifié pour garantir que nos trois grandes entreprises emblématiques puissent toujours dominer le monde en matière de qualité et d’innovation. En fin de compte, le dernier mot sur ce contrat reviendra aux membres de l’UAW eux-mêmes dans les jours et les semaines à venir. J’ai toujours cru que la classe moyenne a construit l’Amérique et que les syndicats ont construit la classe moyenne. C’est particulièrement le cas des travailleurs de l’UAW qui ont bâti une industrie américaine emblématique », a déclaré Biden.

Cliquez pour agrandir Maison Blanche / Alamy Banque D’Images Le président Joe Biden s’adresse aux membres de l’UAW qui marchent sur une ligne de piquetage au centre de distribution GM Willow Run, le mardi 26 septembre 2023, à Belleville, Michigan.

La gouverneure Gretchen Whitmer a également félicité l’UAW et Ford pour avoir conclu un « accord historique qui profite à nos travailleurs de l’automobile de classe mondiale et aide ce constructeur automobile de classe mondiale à réussir ».

« Beaucoup de choses dépendent de ces négociations », a déclaré Whitmer dans un communiqué. “Nous sommes dans une concurrence féroce avec le reste du monde pour l’avenir du secteur manufacturier – et tous les regards sont tournés vers le Michigan”, a déclaré Whitmer dans un communiqué. « Nous pouvons être un exemple pour le reste du pays sur la façon de ramener des emplois de l’étranger chez nous et de continuer à fabriquer des produits ici dans le Michigan.

« J’espère que cet élan aidera l’UAW et les autres entreprises à parvenir à un accord afin que les Michiganders puissent recommencer à faire ce qu’ils font de mieux. Le Michigan abrite des entreprises phénoménales dirigées par les meilleurs travailleurs de l’automobile au monde. Continuons ainsi », a ajouté Whitmer.

La représentante américaine Haley Stevens (Démocrate de Birmingham) était d’accord avec Whitmer.

“Je suis heureux de voir que l’UAW et Ford sont parvenus à un accord de principe qui accorde une place aux travailleurs”, a déclaré Stevens. “Cet accord de principe, s’il est approuvé par les membres de l’UAW, vise des salaires décents et des avantages sociaux équitables tout en garantissant que nous construisons l’avenir de la mobilité ici même en Amérique.”

Avance La rédactrice Susan J. Demas a contribué à cette histoire.

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter