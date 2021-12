Nous avons gagné 12,4 millions de livres sur l’EuroMillions et nos vies ont changé

UN COUPLE a raconté comment leur vie a été bouleversée lorsqu’ils ont amassé 12,4 millions de livres sterling sur l’EuroMillions et remis 30 chèques à des amis et à la famille.

Sharon et Nigel Mather de Sale, ont remporté les 12,4 millions de livres sterling qui ont changé leur vie en 2010 lorsqu’ils ont récupéré le billet alors qu’ils rentraient chez eux après des vacances.

Les gagnants de la loterie Nigel et Sharon Mather Crédit : MEN Media

Ils ont récolté 12,4 millions de livres sterling sur l’EuroMillions en 2010 Crédit : MEN Media

Nigel, 55 ans, travaillait comme directeur d’hôtel et Sharon, 50 ans, venait de reprendre son travail dans la finance au Trafford Council après un congé de maternité.

Ils ont récupéré le billet pendant leurs vacances et n’ont découvert qu’ils avaient gagné qu’à leur retour chez eux.

Sharon vérifia le numéro via la télévision pendant que Nigel était parti à Tesco pour faire quelques courses. C’est un coup de chance qui a assuré leur victoire et non les numéros que Sharon choisissait habituellement pour le tirage du Lotto.

« Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas », se souvient Sharon d’avoir pensé.

« Cela n’arrive tout simplement pas aux gens normaux comme nous. J’ai téléphoné à mon mari et lui ai dit de rentrer rapidement à la maison et il a pensé que quelque chose était arrivé aux enfants ou à mon père.

« Mais j’ai dit ‘Non, je pense que nous venons de gagner l’EuroMillions.' »

S’étouffant, alors qu’elle regardait en arrière, elle a ajouté: « C’est en fait assez émouvant quand on y pense. »

L’Angleterre participait à la Coupe du monde au moment de sa victoire, faisant du succès des Trois Lions aux Euros cet été un rappel opportun de la façon dont leur vie a changé pour le mieux.

Nigel devant aller au pub pour regarder le match, Sharon l’a obligé à rester à la maison alors qu’elle faisait face au choc de la victoire.

« C’était surréaliste », a-t-elle déclaré au Manchester Evening News. « C’était comme si tu étais sorti de ton corps et que tu regardais vers le bas. »

La célébration du couple a fini par être assez modeste car ils ont commandé un plat chinois à emporter – qu’ils n’ont pas mangé – et ont partagé trois Magner, car c’était ce qu’il y avait dans la maison.

La décision quant à ce que serait leur premier achat était une évidence – un bungalow pour le père de Sharon.

Un an après leur victoire, ils ont déménagé à Bowdon – dans la maison dans laquelle ils vivent toujours maintenant – et ont choisi une maison de vacances à Abersoch, dans le nord du Pays de Galles.

MESSAGE IMPORTANT

Après avoir initialement rejeté la publication en bourse, Sharon et Nigel ont rapidement changé d’avis lorsqu’ils ont réalisé que cela rendrait plus difficile l’aide à leur famille et à leurs amis et les obligerait à mentir à propos de leur aubaine soudaine.

« Il ne s’agissait pas de se montrer », a déclaré Sharon. « Il s’agissait d’aider les personnes proches de nous et de ne pas mentir. »

Et lorsqu’il s’agissait de donner une partie de leurs gains à leur famille et à leurs amis, c’est devenu une opération plus importante – selon Sharon, cela rappelait le « millionnaire secret ».

« Mon mari était directeur d’hôtel et il a fait une feuille de calcul et s’est rendu à environ 30 maisons d’amis et de familles et c’était presque comme Secret Millionaire.

« Nous avons toujours dit que nous considérions comme une responsabilité d’avoir ce montant d’argent et nous voulons en faire le bien et ne pas le gaspiller ou le gaspiller. »

« Nous avons fait une petite carte et y avons mis un chèque et le leur avons donné. »

Mais il est également venu avec un message important de Nigel.

« Il a dit une bonne chose », a déclaré Sharon. « Il a dit » quoi que nous vous ayons donné – parce que certains que nous venions peut-être de rencontrer et leur ont juste donné un jeton – s’il vous plaît, ne le regardez pas en fonction de ce que nous avons gagné, pensez simplement à la différence que cet argent fera pour vous ‘.

« Nous ne pouvons pas tout donner car nous devions prendre soin de nous et nous avions deux jeunes enfants. Nous avons le reste de nos vies à faire, mais nous voulions faire une différence dans autant de vies que possible en cours de route .

Cependant, l’un de leurs dons les plus importants a été fait au Francis House Hospice de Manchester, qui leur tenait beaucoup à cœur après le décès de leur nièce, âgée de 18 ans.

Nigel est également maintenant le président de l’association caritative locale Stockdales, pour laquelle sa mère travaillait auparavant.

Après être allés visiter avec des cadeaux de Noël un an, ils sont tombés amoureux de l’endroit et leur ont régulièrement fait des dons après leur victoire, aidant à organiser d’autres événements de collecte de fonds tels qu’une journée de golf et un bal d’automne.

« MAMAN AVONS-NOUS GAGNÉ À LA LOTERIE ? »

Il a également été important pour Sharon et Nigel de garder leurs fils ancrés alors qu’ils grandissaient avec des parents millionnaires.

Reece a 15 ans et Lewis vient d’avoir 12 ans, ce qui en fait juste un et trois au moment de l’énorme nouvelle de leur famille.

« Ils ont juste grandi avec ça », a déclaré Sharon. « Cela a pris un moment avant que nous le leur disions parce qu’ils ne comprenaient pas et je pense que les enfants de l’école questionnaient les garçons.

« Ils sont rentrés à la maison et ont demandé : « Maman, avons-nous gagné à la loterie ? » et nous avons dû les asseoir alors et leur dire.

« Nous avons toujours dit que vous respectiez ce que les gens avaient, que vous ne vous vantiez jamais et que vous ne vous exhibiez jamais. Nous venons d’être bénis et chanceux.

« Nous avons toujours dit que nous considérions comme une responsabilité d’avoir ce montant d’argent et nous voulons en faire le bien et ne pas le gaspiller ou le gaspiller. »

Sharon a ajouté: « Même maintenant, à Noël, ils ne demandent rien de stupide. En fait, ils en reçoivent probablement moins parce que nous ne voulons pas trop leur en donner.

« Comme être un parent, gagner à la loterie ne vient pas avec un livre. Vous apprenez tout le temps. »

Onze ans plus tard, Sharon dit qu’il y a encore une grande chose qu’ils veulent faire.

« Nous allions aller à Hawaï pour mon 50e. Hawaï 5-0 », a-t-elle déclaré en riant.

«Mais cela a manifestement été retardé maintenant. C’est toujours sur notre liste de contrôle. »

Mais, après les 18 derniers mois, Sharon dit qu’ils sont juste reconnaissants d’être tous «toujours là et en bonne santé».