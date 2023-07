«Nous avons fait une erreur»: la police de Frisco a arrêté par erreur une famille qui se dirigeait vers un tournoi de basket-ball avec des armes à feu – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Le chef de la police de Frisco, au Texas, a présenté des excuses vendredi après qu’une famille de Little Rock, dans l’Arkansas, qui se dirigeait vers un tournoi de basket-ball à Grapevine, a été arrêtée par erreur lors d’un « arrêt à haut risque », après qu’un officier de Frisco a dirigé le les plaques d’immatriculation de la voiture provenaient de l’Arizona, au lieu de l’Arkansas, ce qui a amené la police à croire qu’elle avait été volée, selon la vidéo de la caméra corporelle et les informations publiées par la police.

Le 23 juillet, un policier de Frisco a vu une Dodge Charger noire avec une plaque d’immatriculation hors de l’État quitter un hôtel et a vérifié la plaque d’immatriculation du véhicule. Selon un communiqué de presse de la police de Frisco, lors de la saisie des informations, l’agent a saisi par erreur la plaque comme étant de l’Arizona, au lieu de l’Arkansas, provoquant un retour d’enregistrement incorrect et amenant l’agent à croire que le véhicule avait peut-être été volé.

L’agent a ensuite lancé un « arrêt de la circulation à haut risque » sur le Dallas North Tollway et a attendu l’arrivée d’agents de secours, selon le communiqué. La police a fermé les voies en direction sud de l’autoroute et a effectué l’arrêt à haut risque, ce qui, selon le département, est « la procédure standard pour les véhicules volés ».

La vidéo de la caméra corporelle de deux agents, publiée par le département vendredi, montre la mère qui conduisait et son fils de 6e année, qui était sur le siège arrière, en train de sortir du véhicule.

« Sortez lentement du véhicule. Face à nous. (…) Faire demi-tour. Ne nous faites pas face », dit un officier qui a son arme pointée vers la voiture. « Tout le monde dans la voiture – les mains à l’extérieur de la fenêtre. (…) Chauffeur, soulevez lentement votre chemise, seulement pour que nous puissions voir votre ceinture. Tourne lentement.

« Si vous atteignez cette voiture, vous risquez de vous faire tirer dessus, alors soyez prudent. Ne mettez pas la main dans la voiture », crie l’agent une fois que le conducteur leur a dit que son arme de poing sous licence est enfermée dans la boîte à gants.

Selon la police, un examen de l’incident est en cours.

« Nous avons fait une erreur », a déclaré le chef de la police de Frisco, David Shilson, dans un déclaration Vendredi. « Notre département ne cachera pas ses erreurs. Au lieu de cela, nous apprendrons d’eux. L’officier impliqué a rapidement accepté la responsabilité de ce qui s’est passé, ce qui témoigne de son intégrité. J’ai parlé avec la famille. Je compatis avec eux et je comprends parfaitement pourquoi ils sont contrariés.

La vidéo de la caméra corporelle montre l’officier qui a initié l’arrêt prenant la mère à part et l’interrogeant sur les étiquettes de sa voiture. La femme dit à l’officier que les enfants à l’arrière de la voiture sont son fils et son neveu. Pendant ce temps, la vidéo de la caméra du corps montre le mari du conducteur en train de parler à un deuxième officier en disant : « Écoutez monsieur, c’est la voiture de ma femme. Nous sommes juste dans un tournoi de basket.

« Je suis entraîneur de basket. Regarde ce frère », poursuit-il, alors que son fils peut être entendu pleurer.

« J’ai un portage caché… Vous avez tous mis une arme sur mon fils sans raison. »

Un sergent de police Frisco est alors arrivé et les agents ont réalisé qu’une erreur avait été commise.

Un officier explique que c’était une erreur de bonne foi.

« C’est une expérience terrible », répond le père. « Vous devez tous faire votre travail, mais nous sommes tous légitimes », a-t-il déclaré.

« On dirait que j’ai fait une erreur », a déclaré l’officier à la famille après que son sergent a ordonné aux officiers de se retirer et a annulé l’arrêt à haut risque. « Alors je l’ai exécuté AZ pour l’Arizona, au lieu d’AR – et c’est ce qui s’est passé. »

Le père répond alors: « Ça aurait pu mal tourner pour nous. »

Affolé, on peut alors voir le mari de la conductrice se détourner des policiers et fondre en larmes.

« Nous sommes vraiment désolés que cela se soit passé comme ça. Nous n’avions aucune intention de faire ça, tu sais ? dit un autre officier à la famille. « Nous sommes aussi des humains et nous faisons des erreurs. Je ne justifie rien, je dis juste que ce n’était pas un ordinateur qui l’a fait fonctionner. C’est notre erreur humaine qui a fait cela. Alors, s’il vous plaît, pardonnez-nous.

Selon la police, l’examen de l’incident a été lancé ce jour-là pour déterminer « ce qui s’est passé, comment cela a été géré et pour évaluer ce qui devait être résolu pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir ». La police a déclaré qu’un examen en cours permettrait d’identifier d’autres changements nécessaires à la « formation, aux politiques et aux procédures » du département.

«Je me suis excusé au nom de notre département et leur ai assuré que nous nous tiendrons responsables et assurerons la transparence tout au long du processus. Cet incident ne reflète pas le haut niveau de service que nos agents fournissent quotidiennement à nos résidents, entreprises et visiteurs », a ajouté le chef dans son communiqué.

