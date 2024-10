Nous avons fait une démonstration d’Apple Intelligence. Voici ce que les nouveaux outils d’IA peuvent faire

Les nouveaux outils d’intelligence artificielle d’Apple sont là. L’entreprise essaie désormais d’aider les clients à les comprendre.

Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, a commencé mercredi à proposer aux clients de ses centaines de magasins de détail aux États-Unis des séances d’information de 15 minutes sur sa nouvelle suite d’outils d’IA appelée Apple Intelligence, qui peut aider les utilisateurs d’iPhone à rédiger des e-mails plus rapidement, à créer de nouveaux emojis et supprimez leurs ex des photos.

Apple Intelligence est une fonctionnalité clé du nouveau système d’exploitation d’Apple, qui, espère la société, incitera davantage de clients à mettre à niveau et à acheter davantage d’appareils. Les nouvelles fonctionnalités figurent en bonne place dans les publicités pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro diffusées récemment, y compris lors des World Series.

Les outils d’IA sont accessibles au grand public depuis un certain temps déjà, mais les mettre directement entre les mains des utilisateurs fidèles d’Apple pourrait accélérer considérablement l’adoption généralisée de la technologie. Mais les fonctionnalités nécessiteront probablement une courbe d’apprentissage abrupte pour certains utilisateurs, c’est pourquoi les employés de l’Apple Store sont chargés de guider les clients à travers ces fonctionnalités.

Le premier ensemble de nouveaux outils est devenu disponible avec la dernière mise à jour du système d’exploitation et fonctionne sur iPhone 15 Pro, iPad A17 Pro ou M1, Mac avec M1 ou modèles plus récents.

« L’un des problèmes avec un nouvel outil comme Apple Intelligence est d’inciter les gens à l’essayer en premier lieu », a déclaré Rob Enderle, analyste principal du cabinet de services-conseils Enderle Group. « Nous avons tendance à être des créatures d’habitudes et, surtout à mesure que nous vieillissons, nous ne nous embêtons pas avec des choses nouvelles et différentes. Amener les gens à utiliser l’outil devient donc un élément important de la validation réelle. [whether] les outils [are] rien de bon.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités d’Apple Intelligence présentées par le Times.

Aide à la communication

De nouveaux outils d’IA peuvent aider les utilisateurs d’iPhone, de Mac et d’iPad à relire et à rédiger des messages.

Par exemple, un utilisateur d’iPhone planifiant un rassemblement de sushis chez lui peut saisir quelques textes de présentation décrivant l’heure et le lieu de l’événement, et Apple Intelligence l’aidera à créer une invitation complète.

Apple Intelligence peut aider à changer le ton du message, que l’utilisateur le souhaite plus convivial ou plus professionnel.

La technologie peut également signaler les questions dans un e-mail auxquelles un utilisateur n’a pas répondu, résumer les mémos et donner la priorité à la notification aux utilisateurs des messages urgents, comme l’arrivée d’une livraison, afin que la note ne se perde pas dans leur boîte de réception.

Compiler des souvenirs, effacer des ex

Les outils d’IA peuvent aider les utilisateurs à mieux trouver des photos spécifiques dans leurs bibliothèques et à créer de courtes vidéos pour revivre des souvenirs en saisissant des descriptions. Par exemple, une maman peut saisir « Hannah et son lapin au fil des années » et le logiciel générera une compilation de diaporamas vidéo à partir de sa photothèque avec de la musique.

Apple Intelligence dispose également d’un outil de retouche photo dans l’application Photos qui permet aux utilisateurs de supprimer les objets ou les personnes indésirables de leurs photos en appuyant, en effaçant ou en encerclant l’image. Cela permet aux utilisateurs de supprimer les selfie-sticks, les photo bombers ou même votre ex-petit-ami ou petite-amie de la photo.

Un Siri plus intelligent ?

Grâce aux outils mis à jour, le système de commande vocale d’Apple, Siri, sera en mesure de mieux détecter ce que demande un utilisateur, même s’il trébuche sur ses mots. Les utilisateurs peuvent choisir de parler ou de poser des questions à Siri.

Par exemple, si quelqu’un dit à Siri : « Réglez une alarme pour – oh attendez, non – réglez une minuterie sur 10 minutes. En fait, je viens d’y penser, je peux probablement le faire en cinq heures. Prenez cinq minutes », le logiciel serait, en théorie, capable de comprendre ce que la personne muette voulait dire.

Emojis à la demande

Apple Intelligence permet également aux utilisateurs de créer leurs propres emojis personnalisés à utiliser comme autocollants ou réactions dans les messages texte. Par exemple, les utilisateurs peuvent saisir une description telle que « crevette avec un chapeau de cowboy » et recevront un emoji correspondant à utiliser dans leurs communications.

Apple a annoncé que d’autres outils Apple Intelligence seraient publiés en décembre, notamment ceux qui créent des images de type emoji basées sur des photos de leurs amis et de leur famille et la possibilité d’accéder à ChatGPT via Siri.