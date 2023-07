« Nous avons fait un pari »: Georghe Hagi explique pourquoi toute l’équipe roumaine s’est décolorée pendant la Coupe du monde 1998

Lorsque la Roumanie se préparait pour son dernier match de groupe lors de la Coupe du monde 1998 contre la Tunisie, elle s’était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et était détendue avant son troisième match du tournoi.

Tellement détendu, en fait, que toute l’équipe de jeu – les 23 membres – a basculé au Stade de France avec des cheveux blonds décolorés incontournables. Le manager Anghel Iordanescu a même dû se raser la tête, laissant beaucoup perplexes, mais acceptant, la décision prise par les 16 derniers Roumains.

Gheorghe Hagi, à ce stade, approchait de la fin de sa carrière internationale, mais, comme il l’explique à QuatreQuatreDeuxtoute l’équipe était prête à sortir avec des cheveux jaune vif après avoir déjà battu la Colombie et l’Angleterre à la Coupe du monde.

Même le milieu de terrain roumain Gheorghe Hagi a participé à la teinture des cheveux (Crédit image : Getty Images)

« Nous avons parié avec l’entraîneur », raconte Hagi FFT lorsqu’on leur a demandé exactement pourquoi ils avaient blanchi leurs barnets.

« Nous avons dit qu’il était possible d’obtenir six points lors de nos deux premiers matches de groupe, et c’était notre façon de dire que nous pouvions le faire : nous avons placé un pari et gagné les deux matchs contre la Colombie et l’Angleterre, donc nous avons tenu parole. avait besoin de se raser la tête et nous avons dû teindre nos cheveux. C’était la faute de Dan Petrescu – il a fait ce pari ! »

Alors que la Roumanie n’a réussi qu’à faire match nul 1-1 avec la Tunisie, les Européens de l’Est se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs de groupe. La Croatie les attendait, mais la pénalité de Davor Suker a permis à la Roumanie de rentrer tôt chez elle.

Pourtant, leurs paupières blondes blanchies sont l’une des images durables de la Coupe du monde 98, et à juste titre.

Hagi, quant à lui, a pris sa retraite du football international deux ans plus tard, après l’élimination de la Roumanie en quart de finale de l’Euro 2000 en Italie. L’Italie a gagné 2-0 dans la soirée, mais la Roumanie a dû jouer plus d’une demi-heure sans Hagi après qu’il ait été envoyé plonger à sa 124e et dernière apparition pour son pays.

S’adressant au carton rouge qu’il a reçu, Hagi exprime son injustice ce jour-là.

« Oui [it should have been a penalty]. Gianluca Zambrotta est venu par derrière et a touché ma jambe, je n’ai pas pu faire le pas suivant et je suis tombé. C’est comme ça que ça s’est passé.

« Mes années dans l’équipe nationale ont été extraordinaires – ce moment appartient au passé. »

La Roumanie célèbre l’égalisation contre la Tunisie (Crédit image : Getty Images)

