Nous avons fait un cauchemar de vacances quand nous sommes arrivés pour découvrir que notre Airbnb avait déjà été loué – et puis c’est devenu encore pire

UN AVOCAT a raconté comment elle et un copain sont arrivés à Ibiza pour découvrir que l’Airbnb qu’ils avaient payé avait déjà été loué.

Pour aggraver les choses, Elena Gil, de Miami, a déclaré qu’ils avaient dû déménager trois fois pendant leur séjour sur l’île de la fête.

L’amatrice de gym Elena a parlé de l’épreuve à ses 35 000 abonnés sur TikTok, sous-titrant le clip « notre expérience cauchemardesque Airbnb à Ibiza ».

Elle a montré une vidéo d’un superbe appartement à Ibiza avec vue sur la mer.

Mais en racontant le clip, Elena a déclaré: « Donc, je sais que vous regardez cet Airbnb et que vous pensez à ce qui aurait pu mal tourner, c’est tellement beau.

« Faux. Nous arrivons à Ibiza et notre hôte Airbnb nous dit ‘oups j’ai déjà loué votre unité, nous ne pouvons rien faire’.

« Partout, tout est épuisé, nous avons tous nos sacs avec nous, nous avons six sacs.

« En gros, elle a dit que nous pouvions vous rendre l’argent ou vous pouvez attendre et voir ce que je peux trouver pour vous. »

Elena a déclaré qu’elle et son amie avaient fini par déménager dans trois pads différents pendant leur pause en septembre dernier.

Elle a ajouté: « Oui, ils étaient tous beaux mais c’était extrêmement gênant et nous ne pouvions rien y faire. »

Cela vient après que Sam Faiers a révélé qu’elle avait été victime d’une arnaque par un hôte Airbnb après avoir réservé la villa de ses rêves pour des vacances en famille.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour implorer l’aide des fans après avoir révélé que l’hôte ne répondait à aucun de ses messages, malgré le fait qu’elle payait pour la maison.

Sam, 32 ans, qui est la sœur cadette de la star de The Family Diaries, Billie Faiers, a révélé qu’elle avait réservé son dernier séjour via Airbnb.

Elle a admis avoir choisi la villa parfaite à Dubaï auprès de la société de location en ligne, qui propose des séjours chez l’habitant dans le monde entier.

Et alors qu’elle se préparait à se rendre à la maison Airbnb, elle a plutôt demandé de l’aide à ses abonnés car elle a révélé qu’elle avait été « arnaquée ».