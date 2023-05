« Nous avons fait tant de dégâts »: les odes carnavalesques de Beatriz Milhazes à la nature

NNaviguer dans la fébrile réinvention de l’abstraction géométrique par Beatriz Milhazes peut donner l’impression d’essayer de se frayer un chemin à travers une foule de carnaval. Des cerceaux, des mandalas, des fleurs et d’autres motifs circulaires tournent comme des danseurs sur ses toiles, leurs couleurs vives s’entrechoquant. Avec ses formes en éruption, qui ont évolué d’arabesques tumultueuses et dentelles à des grilles aux bords durs, des feuilles qui poussent et des vagues qui coulent, le travail de l’artiste basé à Rio de Janeiro a l’excès d’une fête de rue, d’une église baroque, d’une jungle.

« J’ai essayé d’apporter de nouvelles possibilités au cours de l’abstraction », dit-elle en se préparant pour sa première exposition institutionnelle britannique en plus de deux décennies : une enquête, au Margate’s Turner Contemporary, de 20 peintures clés couvrant ses 30 ans et plus. année de carrière comme l’un des plus grands peintres abstraits au monde. « Mon défi est de savoir comment travailler avec la géométrie et la vie. Je suis pour la vie, nous en avons besoin !

Milhazes se souvient comment, lorsqu’elle étudiait l’art à Rio dans les années 1980, la peinture avait été une force moindre sur la scène culturelle brésilienne. Au lieu de cela, il a été dominé par les installations Tropicália de Lygia Clark et Hélio Oiticia qui ont fondu les frontières entre l’art et la vie. Alors Milhazes s’est tourné vers l’Europe. Ses premières et durables pierres de touche comprenaient Piet Mondrian et son intérêt pour la nature et la structure ainsi que Henri Matisse, un ancêtre dans les formes collées, les couleurs vives et la poursuite de la beauté, avec qui elle ressentait « le lien le plus profond ».

Vous ne trouvez jamais vraiment le centre de mon travail. J’appelle ça un rêve mathématique

Pour apporter une nouvelle chaleur à ces idées, elle s’est tournée vers Rio, s’inspirant de son architecture et de sa culture vernaculaire. Ses travaux de fin d’études, associant des tissus de carnaval pailletés, ont été inspirés par les créations spectaculaires du grand créateur de carnaval Fernando Pinto, tandis que les vêtements historiques et le travail domestique des femmes en dentelle et crochet étaient une autre référence précoce. En 1989, elle a commencé à développer sa technique de transfert de signature, en utilisant des formes en plastique découpées chargées de peinture pour imprimer des formes sur la toile. Les surfaces résultantes ont des couleurs intenses mais ne sont pas lisses. Au contraire, ils sont visiblement superposés, texturés et fissurés.

Club tropicalia : le pouvoir envoûtant de l’art brésilien En savoir plus

Chez Turner Contemporary, les premières peintures de Milhazes surprendront ceux qui connaissent les abstractions audacieuses ultérieures de l’artiste. Rappelant la dentelle, le papier peint et les imprimés de tissus floraux, leurs motifs sont plus amples et plus évidemment travaillés à la main. Les fleurs, cependant, sont un motif constant et pas seulement à cause de ce que Milhazes voit dans les célèbres jardins botaniques ou le parc national de Rio. « Ils ornent les moments tristes, les beaux moments et font partie de la vie des gens », dit-elle.

Au fur et à mesure que sa vision progresse, les compositions deviennent d’une complexité stupéfiante. Dans Maracorola, un immense tableau de près de trois mètres de 2015, elle compose un paysage avec des cerceaux pulsés, des vagues, des gribouillis végétaux et un soleil de plomb sur un sol en damier. C’est une débauche contrôlée de formes et de couleurs, avec deux motifs clés : le cercle et la vague. « Le cercle est une forme organique et n’a pas de fin », dit-elle. « C’est spirituel et méditatif. Mon intérêt est plus sur le mouvement, cependant. Vous ne trouvez jamais vraiment le centre de mon travail. J’appelle ça un rêve mathématique.

Inspirée par la côte et les parcs de Rio, Milhazes s’intéresse de plus en plus à la nature ces derniers temps, et c’est au centre de son exposition à Margate. « Nous avons fait tellement de dégâts ; il ne s’agit pas seulement d’arrêter cela, mais aussi d’examiner notre espoir que la nature se renouvelle », dit-elle. « Je suis optimiste et je veux montrer à quel point nous avons besoin du souffle des feuilles, de l’eau, du ciel et du soleil. Mon travail parle de la vie. Partout où il est diffusé, les gens s’y connectent.

Béatrice Milhazes : Maresias est à Turner Contemporary, Margate, 27 mai au 10 septembre.

Cercles d’influence : quatre œuvres de Maresias



Douradinha em cinza e marrom, 2016 (image principale)

Cette œuvre récente époustouflante, dont les formes géométriques jaillissent de son centre citronné, montre l’utilisation pionnière par Milhazes d’éléments figuratifs – ici des fleurs et des feuilles – dans la peinture abstraite.

Photographie : Courtesy Ivor Braka Ltd/Manuel Águas et Pepe Schettino/Beatriz Milhazes Studio

Maracorola, 2015

Milhazes voit cette vaste peinture comme combinant des aspects clés de son développement en tant qu’artiste, y compris sa façon de penser la composition en termes de possibilités de paysage. Il explore les rythmes de la mer, clairement visibles dans les ondulations des formes d’onde.

Photographie : Fausto Fleury/Beatriz Milhazes Studio

Marésias, 2002

Cette œuvre donne son titre à l’exposition de Milhazes et signifie « air marin ». Comme l’une de ses aïeules, l’artiste française d’avant-garde Sonia Delaunay, Milhazes a exploré des formes circulaires bourdonnantes. Ce tableau suggère de multiples références, des mandalas aux cibles et décors floraux.

Photographie : motivo/Jonathan et Wendy Grad/ Vicente de Mello/Beatriz Milhazes Studio

A Casa da Maria, 1992

Dans l’une des premières œuvres de l’exposition, Milhazes s’inspire de l’histoire de la couture et du travail domestique des femmes au Brésil, faisant référence au « genre de crochet que faisait ma grand-mère ». Sa palette d’or rappelle l’ornementation des églises.