Nous avons fait des folies de 100 000 £ sur la carte de crédit de Mr Beast lors d’une frénésie de dépenses folles de trois heures à Harrods… voici ce que nous avons

YOUTUBERS Chunkz et IShowSpeed ​​se sont filmés en train de dépenser plus de 100 000 £ chez Harrods au cours d’une remarquable virée shopping de trois heures.

Le couple a pris la carte de son compatriote YouTuber MrBeast car ils ont eu la possibilité de dépenser autant qu’ils le souhaitent dans le célèbre grand magasin de Londres.

YouTubers IShowSpeed ​​(à gauche) et Chunkz ont dépensé 100 000 £ chez Harrods Crédit : YouTube

Ils ont pris la carte de crédit de leur collègue YouTuber MrBeast pour la frénésie de dépenses Crédit : Instagram/mrbeast

La paire a dépensé autant qu’elle le pouvait en trois heures Crédit : YouTube

Ils ont partagé la vidéo de leur virée shopping sur la chaîne YouTube de Chunkz, se filmant en train d’arriver chez Harrods à Knightsbridge.

Avec IShowSpeed, la paire a visité un certain nombre de magasins de luxe, dont Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton et Cartier, dépensant plus de 100 000 £ dans le processus.

Vers la fin de la vidéo, Chunkz redonne également à ses fans.

Pour leur premier achat, les deux ont visité Gucci, où ils ont dépensé 1 605 £, dont un pull pour 1 300 £.

Alors qu’ils mettaient la carte de crédit de M. Beast dans la machine, les deux hommes semblaient visiblement nerveux, car ils s’inquiétaient de savoir si le paiement serait effectué.

Cela a été accepté, à leur plus grand plaisir, car Chunkz a dit à la caméra : “On va rincer ça !”

Il a ajouté: “Jimmy a foiré.”

Ensuite, ils ont visité Balenciaga, où ils ont dépensé 3 005 £, y compris pour un pull noir.

Au fur et à mesure du paiement, Chunkz s’est exclamé : “MrBeast, je t’aime !”

Leur troisième destination, Louis Vuitton, a vu de loin leurs dépenses les plus importantes, une facture de 8 840 £ portant leur total à 13 090 £.

Parmi les articles qu’ils ont achetés, il y avait une veste universitaire violette et blanche et deux paires de lunettes de soleil.

À ce stade, Chunkz a pris IShowSpeed ​​de côté et a déclaré : “Celui que je prédis va décliner, qu’en pensez-vous ?”

D’accord, IShowSpeed ​​dit à la caméra : “Nous sommes f ***** bro.”

Et la leur semblait avoir été prouvée correcte lorsque le caissier leur a dit que leur carte avait été refusée.

Mais il a ensuite révélé que c’était une blague et que la folie des dépenses était toujours d’actualité.

L’un des articles achetés était un pull de 1 300 £ de Gucci Crédit : YouTube

Ils ont dépensé près de 60 000 £ chez A Jewelers Crédit : YOUTUBE

Les deux ont également acheté des boucles d’oreilles en diamant chez Cartier Crédit : YouTube

Leur prochain arrêt leur a donné une facture de 5 250 £, portant le total à 18 340 £.

Ensuite, ils ont acheté des boucles d’oreilles en diamant pour 23 700 £ chez les bijoutiers Cartier, après avoir refusé une seule paire d’une valeur de 38 000 £. Leur total était maintenant de 42 040 £.

Ce n’était pas tout égoïste, cependant, car IShowSpeed ​​a acheté un sac à main pour sa mère pour 5 150 £, portant le total à 47 190 £.

Chunkz a ensuite acheté un collier en chaîne de diamants chez A Jewelers pour un montant stupéfiant de 28 000 £, portant le total à 75 190 £.

Mais finalement, ils ont poussé leur chance en essayant de dépenser 65 000 £, ce qui a été refusé.

Ils l’ont réduit à 30 000 £ et le paiement a été effectué, portant leur total à 105 190 £, avant de dépenser 15 000 £ supplémentaires chez les bijoutiers, portant leur facture à 120 190 £.

Chunkz a ensuite rendu la pareille à ses abonnés après les avoir invités à Nandos et distribué certains de ses achats.

Cela vient après que de fausses rumeurs que MrBeast paierait pour les achats de tout le monde ont provoqué le chaos dans un Piggly Wiggly en Caroline du Nord.

En juillet, Mr Beast a relancé la rumeur de rencontres avec Thea Booysen après un somptueux voyage à Las Vegas.