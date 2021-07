Nous avons fait de notre mieux : Mia Khalifa annonce la séparation de son mari Robert Sandberg | Nouvelles des gens

New Delhi: L’ancienne star adulte Mia Khalifa s’est récemment rendue sur Instagram pour annoncer sa séparation d’avec son mari Robert Sandberg après deux ans de mariage. Dans un message texte, elle a mentionné qu’elle avait essayé de faire fonctionner son mariage avec lui, cependant, en raison de « différences fondamentales et insolubles », le couple a décidé de se séparer.

Dans sa publication Instagram, elle a écrit : « Nous pouvons dire avec confiance que nous avons tout donné pour que notre mariage fonctionne, mais après presque un an de thérapie et d’efforts, nous sommes repartis sachant que nous avons un ami dans l’autre, et que nous avons vraiment essayé . Nous nous aimerons et nous respecterons toujours parce que nous savons que ce n’est pas un événement isolé qui a causé notre rupture, mais plutôt l’accumulation de différences fondamentales et insolubles pour lesquelles personne ne peut blâmer l’autre. »

« Nous clôturons ce chapitre sans regret et commençons tous les deux le nôtre, séparément mais connectés par une famille, des amis et un amour incroyables pour nos chiens. Cela était attendu depuis longtemps, mais nous sommes heureux d’avoir pris notre temps et d’avoir tout donné , et peut repartir en disant que nous avons fait de notre mieux », a-t-elle ajouté.

Découvrez son récent post:

Mia est entrée dans l’industrie pornographique professionnelle en 2014, après quoi elle a été publiquement désavouée par ses parents. Elle a révélé dans une interview en 2016 qu’elle avait quitté l’industrie pour adultes après trois mois.

Khalifa s’était fiancé au chef suédois Robert Sandberg en mars 2019 et s’était marié des mois plus tard en juin 2019.

Auparavant, elle avait fait la une des journaux lorsque le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, l’avait accusée de collusion avec le gouvernement américain pour encourager les manifestations dans le pays contre le régime communiste du leader.

Mia avait riposté à ses accusations sur Twitter le lendemain (13 juillet) et nié ses allégations, affirmant qu’elle n’était payée par aucun gouvernement.