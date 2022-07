Nous avons examiné les données sur les fermetures temporaires et les services réduits dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique cette année. Voici ce que nous avons trouvé

Cette histoire fait partie de Situation Critical, une série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels les gens de cette province font face pour accéder à des soins de santé opportuns et appropriés.

(Radio-Canada)

Le système de santé de la Colombie-Britannique subit des pressions historiques en raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des pénuries de personnel, qui ont entraîné de nombreuses réductions de services et fermetures de salles d’urgence, principalement en milieu rural .

CBC News a vérifié de manière indépendante les données de suivi des fermetures de salles d’urgence dans toute la province, ainsi que des détournements et des fermetures d’unités de maternité.

Nous avons constaté que les hôpitaux de l’intérieur de la Colombie-Britannique ont connu le plus de fermetures d’urgences cette année, et les hôpitaux qui ont annoncé des services réduits ont été fermés pendant plus de 16 heures en moyenne. La plupart de ces fermetures se sont produites à l’extérieur des grands centres urbains de la province.

Aucune communauté n’a cependant été plus touchée que Clearwater, un district à 120 kilomètres au nord de Kamloops, qui compte un peu plus de 2 300 habitants.

Le Dr Helmcken Memorial Hospital de Clearwater a vu son service des urgences fermé pour un total de 375 heures cette année, soit plus de 15 jours au total. Cette semaine seulement, quatre fermetures ont été annoncées pour les urgences.

“Au plus fort de la saison touristique, avec des habitants faisant tout ce qu’ils aiment faire, ce qui implique généralement des outils électriques et des choses qui enlèvent les doigts, etc., c’est très difficile pour les habitants”, a déclaré mardi le maire de Clearwater, Merlin Blackwell.

“Je connais plusieurs … incidents où les gens ont attendu la fermeture des urgences et sont entrés après, ou sont allés à Kamloops et ont attendu des heures et des heures et des heures.”

Blackwell a déclaré que la communauté abrite également des travailleurs de Trans Mountain Pipeline, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les ressources en soins de santé.

Presque toutes les fermetures d’hôpitaux ont été attribuées à des pénuries de personnel, un problème récurrent au cours de la pandémie.

Blackwell a déclaré avoir eu des discussions positives avec les dirigeants provinciaux pour attirer plus de travailleurs à Clearwater. Mais étant donné que la plupart des fermetures des urgences de l’hôpital se sont produites depuis avril – presque une fois par semaine depuis lors – il s’est dit inquiet pour l’été.

“La plus grande préoccupation pour moi est de stabiliser cela”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’aide est en route de manière importante et ciblée par Interior Health. C’est un changement que je n’ai vraiment pas vu dans [a] un an et demi environ.”

Interior Health a déclaré dans un communiqué qu’il recrutait activement du personnel supplémentaire à Clearwater et au-delà.

“Des défis en matière de ressources humaines se produisent actuellement dans tous les secteurs et les soins de santé n’y sont pas épargnés”, ont-ils déclaré.

“Lorsque nous prenons la décision difficile de fermer un service d’urgence en milieu rural, la sécurité des patients est toujours une priorité.”

Lever du jour Kamloops7:59Les fermetures se poursuivent à Clearwater ER; Le maire dit que des progrès sont en cours Le maire de Clearwater a compté combien de fois l’hôpital a été fermé cette année. Il estime 21 fois jusqu’à présent.

La plupart des fermetures ont lieu le week-end

En juin, Crystal Mundy, une psychologue de la Colombie-Britannique, a mis sur pied un site Internet suivi des fermetures d’hôpitaux dans la province. CBC News a vérifié de manière indépendante les données du site, faisant référence aux avis sur les sites Web des autorités sanitaires et aux annonces de fermeture.

“Il semble qu’en dehors des soins de santé, qui est un domaine dans lequel je travaille en ce moment, beaucoup de gens ne voient pas ou ne comprennent pas vraiment la situation dans son ensemble”, a déclaré Mundy. “Je pensais qu’il y avait un besoin très direct d’avoir une sorte de service centralisé de données pour montrer aux gens ce qui se passe.”

Les données ont montré que les hôpitaux de la Colombie-Britannique réduisaient leurs services le plus souvent les fins de semaine, avec un temps de fermeture moyen de plus de 16 heures. La fermeture la plus longue a été une période de 36 heures à l’hôpital Ashcroft dans l’intérieur, en avril.

Mundy a déclaré que le fait que la province ne rende pas facilement accessibles les informations sur les fermetures d’hôpitaux et les réductions de services montre un manque de transparence .

Elle a également déclaré que la concentration des fermetures dans les zones rurales est symbolique d’un sous-financement de plusieurs années pour les zones en dehors des centres urbains.

“C’est un facteur de cette différence de pouvoir que nous obtenons”, a-t-elle déclaré. “Cette, parfois, la réticence à favoriser les ressources dans les zones rurales et cette fracture que nous voyons.”

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il y avait des protocoles en place pour garantir que les patients nécessitant des soins d’urgence soient traités en temps opportun.

“Toutes les autorités sanitaires continuent de recruter de manière agressive pour les postes vacants afin de garantir que les détournements deviennent moins fréquents à l’avenir”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

“De plus, le service d’assistance virtuelle en temps réel, lancé en 2020, aide à garder ouvertes les salles d’urgence rurales et éloignées. Le service permet aux infirmières, aux infirmières praticiennes et aux médecins d’accéder à une assistance virtuelle de la part des urgentologues. »

Fermetures en cours dans les communautés

Bien que bon nombre des fermetures et des réductions de services dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique aient été temporaires, certaines collectivités ont dû faire face à des fermetures indéfinies ou de plusieurs mois.

Ceci comprend la déviation de la maternité de l’hôpital Lady Minto, sur Salt Spring Island, qui devrait durer jusqu’à la mi-août, et la fermeture indéfinie de l’aile des patients hospitalisés au Boundary District Hospital à Grand Forks, dans le sud de l’Intérieur.

Le maire de Grand Forks, Brian Taylor, a déclaré à CBC News que la communauté n’avait pas encore connu de situation d’urgence impliquant le service d’hospitalisation.

Mais il a également déclaré que Interior Health ne lui avait pas dit quand l’hôpital serait pleinement opérationnel.

“Notre communauté travaille très dur avec Interior Health pour examiner des choses comme le logement et comment mieux attirer les gens dans notre communauté”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est pas une solution à court terme.

“Je ne crois pas à ce stade que l’argent soit le seul problème. Je pense que nous avons d’autres problèmes à régler.”

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Interior Health a déclaré que des efforts de recrutement étaient en cours pour l’hôpital du district de Boundary.