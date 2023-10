Les rendements obligataires élevés et l’incertitude géopolitique ont continué d’être négatifs pour les actions cette semaine alors que le marché global est passé en territoire de survente. Cependant, cela nous a permis de mettre de l’argent de côté et d’effectuer quatre petits achats, comme l’exige notre discipline. Nous avons également revalorisé l’un de nos géants de la technologie après qu’il ait annoncé un trimestre exceptionnel, mais que ses actions aient été pénalisées. Le rendement du Trésor à 10 ans est repassé au-dessus de 5 % cette semaine après avoir franchi ce seuil pour la première fois depuis juillet 2007 le 19 octobre. Bien qu’il se soit stabilisé vendredi légèrement en dessous de 5 %, la volatilité des rendements obligataires et les inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient se sont avérées être des acteurs plus puissants sur le marché boursier ces derniers temps que les solides résultats que nous avons vus de plusieurs sociétés technologiques à mégacapitalisation. L’oscillateur à courte portée S & P 500, suivi de près, a d’abord été survendu lundi et s’est enfoncé de plus en plus profondément dans le territoire de survente au fil de la semaine. Jim Cramer utilise l’oscillateur depuis des décennies pour évaluer les fluctuations du sentiment du marché. Notre pratique consiste à rechercher des endroits où effectuer de petits achats sur des marchés survendus. (Nous avons à l’inverse pris l’habitude de procéder à des ajustements lors de marchés de surachat). Cette semaine, nous avons acheté des actions de sociétés qui avaient enregistré des bénéfices prometteurs mais des réactions boursières négatives ou qui ont démontré des catalyseurs positifs à l’horizon. Voici un aperçu jour par jour des mouvements que nous avons effectués dans notre portefeuille. Lundi Lundi, nous avons acheté 75 actions supplémentaires d’Oracle (ORCL), en hausse d’environ 1 % à l’époque. Nous avons profité de la baisse injustifiée de 6 % du titre le 20 octobre à la suite de l’événement AI Executive Forum de la société. Les investisseurs ont été encouragés par les commentaires positifs de l’éditeur de logiciels d’entreprise sur les dépenses en matière d’intelligence artificielle. ORCL YTD montagne Oracle YTD Cependant, les actions ont chuté en raison des craintes que les flux de trésorerie provenant des charges de travail d’IA ne soient plus éloignés dans le futur. L’absence de hausse immédiate des revenus de l’IA a également fait chuter les actions d’Oracle de 13,5 % le 12 septembre, au lendemain de la publication de ses bénéfices. Étant donné que les fondamentaux de l’entreprise sont intacts et qu’il existe une forte demande soutenue pour ses services d’IA, nous avons considéré ce repli comme une opportunité d’achat. Mardi Nous avons profité de la vente des actions Danaher (DHR) de mardi après-bénéfice pour ajouter 30 actions supplémentaires à notre position. Alors que le géant des sciences de la vie a enregistré des résultats supérieurs et inférieurs, le titre a chuté en raison de l’incertitude entourant la reprise de son activité clé de bioprocédés. DHR YTD montagne Danaher YTD Pourtant, nous étions confiants d’acheter plus de DHR car les actions ont tendance à atteindre leur plus bas avant leur cycle industriel, et Danaher est presque là pour travailler sur l’offre excédentaire qui limite la demande de nouvelles commandes. Le point d’inflexion de Danaher approche. Cela pourrait être dans un trimestre ou deux, c’est pourquoi nous pensons qu’acheter le titre à la baisse maintenant est une bonne opportunité. Nous prévoyons une croissance substantielle à venir sur le marché des produits biologiques et prévoyons une meilleure configuration pour la chaussette en 2024. Mercredi Mercredi, nous avons effectué un petit achat de 20 actions supplémentaires de Constellation Brands (STZ), achetant la récente baisse due à la hausse des taux d’intérêt et aux inquiétudes. que les médicaments amaigrissants GLP-1 comme Wegovy pourraient donner envie aux gens de boire moins d’alcool. Tout impact du GLP-1 est lointain et tout sauf certain. Nous continuons donc de nous concentrer sur l’amélioration des fondamentaux du fabricant de bière, qui ont été mis en évidence dans le rapport trimestriel de la société au début du mois. STZ YTD Mountain Constellation Brands YTD Nous espérons que lors de la journée des investisseurs de la société le 2 novembre, la direction annoncera un examen stratégique de la société et envisagera de vendre sa partie en retard de l’activité Vins et Spiritueux. Nous aimerions également voir un engagement à augmenter le dividende et à racheter des actions. Nous pensons que cet événement sera un catalyseur pour l’action STZ, c’est pourquoi nous l’avons acheté avant. Jeudi Alors que l’Oscillateur atteint ses pires niveaux de survente de la semaine, nous avons été contraints d’augmenter notre position sur l’un de nos titres énergétiques et de rehausser les actions de l’un de nos géants technologiques à mégacapitalisation. CTRA YTD montagne Coterra Energy YTD Nous avons acheté 200 actions supplémentaires de Coterra Energy (CTRA). Lorsque nous avons décidé de prendre nos bénéfices et de quitter Pioneer Natural Resources (PXD) la semaine dernière à la suite de l’annonce de l’acquisition d’Exxon Mobil (XOM), nous prévoyions d’acheter davantage de Coterra en cas de retrait. Nous avons attendu. C’est arrivé et nous avons fait l’échange. Coterra représente environ 50/50 de pétrole et de gaz naturel – les fluctuations des prix de ces matières premières influenceront donc toujours les actions. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de penser que Coterra pourrait bénéficier du réconfort du secteur. META YTD montagne Meta Platforms YTD Nous avons également décidé jeudi de relever Meta Platforms (META) à notre note d’achat équivalent 1, car le titre connaît une séquence de deux jours de défaites consécutives. Le géant des médias sociaux a publié mercredi soir de solides résultats pour le troisième trimestre. Cependant, les actions ont chuté après que la direction ait publié des prévisions de revenus prudentes, citant la volatilité des dépenses publicitaires au début du quatrième trimestre en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. 