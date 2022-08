Nous avons eu quelques crises économiques mais la Chine, la migration et Liz Truss signifient que c’est Defcon2

J’ai vécu pas mal de crises économiques au fil des ans, mais je soupçonne sournoisement que le monstre qui se dirigera vers nous cet automne sera un événement Defcon 2, qui tue la planète et qui atteint le niveau d’extinction.

Ils disent que l’inflation pourrait atteindre 13 %, mais n’importe qui, dans n’importe quel type d’entreprise, sait qu’elle est déjà bien au-delà.

Liz Truss pourrait être la prochaine Premier ministre britannique, face à la sortie de crise Crédit : Getty

Le coût des engrais, par exemple, est passé de moins de 200 £ la tonne l’an dernier à environ 1 000 £ la tonne aujourd’hui.

Je ne suis pas mathématicien, mais cela ne me semble pas être une augmentation de 13 %.

L’acier, le béton, le bois et même les plumes utilisées pour rembourrer les meubles ont tous augmenté d’une quantité similaire.

La seule consolation est que les acheteurs ne seront pas obligés de payer ces augmentations car, grâce à une combinaison de diverses choses, il n’y aura plus rien à acheter dans les rayons.

Pendant ce temps, les prix de l’énergie explosent.

Et nous ne pouvons pas résoudre le problème en fracturant notre propre gaz sous la campagne du Lancashire parce qu’un éco-enthousiaste appelé Tarquin s’est collé à une colline voisine.

Pourtant, regardez le bon côté des choses, car les choses empireront lorsque la Chine envahira Taïwan.

Cela amènera le leader du monde libre, Joe Biden, à poser ses Horlicks et à trébucher sur un micro, où, après avoir serré la main d’une personne qui n’est pas là et salué un public qui n’existe que dans sa tête, il dira “pssstfunuergh dis er um disterble”.

Cela sera interprété par le capitaine Hank J Dieselburger à bord du sous-marin USS Thunderhawk comme un ordre de commencer à torpiller divers navires de guerre chinois, ce qui entraînera la chute libre de ce qui reste des économies mondiales.

De plus, nous imposerons des sanctions à la Chine, ce qui signifie que nous ne pourrons rien y acheter.

Ce qui, de nos jours, signifie que nous ne pourrons rien acheter du tout, à part une tarte aux pommes du magasin de la ferme locale. Ce qui coûtera 4 000 millions de livres sterling.

À ce stade, les choses vont vraiment mal tourner.

La Chine envahissant Taïwan pourrait faire basculer les problèmes du monde Crédit : Getty

Va avoir faim

Historiquement, la Russie et l’Ukraine ont produit environ 25 % de toutes les céréales mondiales.

Et tandis qu’une poignée de navires sortent désormais sur la pointe des pieds des ports ukrainiens chargés de blé, le fait est que le monde a perdu un quart de ce dont il a besoin pour survivre.

Pour aggraver les choses, les agriculteurs ailleurs dans le monde ne pourront pas se permettre d’utiliser autant d’engrais qu’ils le voudraient.

Leurs rendements seront donc en baisse d’environ un cinquième.

Cela signifie que quelque part dans le monde, les gens vont avoir faim.

Et ce ne sera pas à Guildford ou Harrogate. Ce sera en Afrique et au Moyen-Orient.

Ce qui incitera des millions de personnes à se lever et à déménager en Europe.

La crise économique entraînera l’arrivée de plus de migrants au Royaume-Uni Crédit : Getty Images – Getty

La migration que nous avons vue jusqu’à présent est un filet par rapport à ce qui s’en vient.

C’est vraiment problème après problème après problème.

Et qui sera chargé de diriger le navire alors qu’il est battu de toutes parts par les effets de la géopolitique et de la guerre ?

Oui, c’est Liz “Pork Markets” Truss. Donne moi de la force.

Les lacs manquent de menthe

Vous pouvez visiter le Lake District, mais ne voyagez pas en voiture Crédit : Getty

COMME il y a très peu de transports en commun dans le Lake District, les visiteurs sont obligés de s’y rendre en voiture.

Ce n’est que maintenant qu’ils ne pourront se garer nulle part car les rabat-joie de la mairie ont orné toutes les routes locales de doubles lignes jaunes et ont annoncé que les gardiens sauteraient de la haie et infligeraient une amende de 70 £ à quiconque les ignorerait.

Droit. Je vois. Donc sans touristes, la région devra compter pour un revenu sur quoi exactement ?

L’usine géante d’Ambleside qui fabrique des semi-conducteurs ?

Oui, c’est vrai, il n’y en a pas. Il n’y a qu’un magasin vendant des gâteaux à la menthe Kendal aux visiteurs qui ne peuvent plus s’y rendre.

Les habitants disent que le trafic gâche une “zone d’une beauté naturelle exceptionnelle”.

Mais à quoi bon avoir un AONB si personne n’est autorisé à le voir ?

Une montagne d’argent UN HOMME appelé Jean Marc Peillex, qui est le maire français d’une ville près du Mont Blanc, en a tellement marre des types décousus qui tombent des falaises que quiconque part en randonnée est maintenant obligé de payer une caution de 12 600 £ avant d’être donné un permis. Il s’agit, dit-il, de couvrir les frais de l’équipe de secours en montagne qui doit récupérer votre corps et, effrayant, vos frais funéraires.

Paul était un « gars aux talents inattendus

La star de Goodfella, Paul Sorvino (troisième LR) était si convaincante dans son rôle Crédit : Alamy

PAUL SORVINO, l’acteur qui jouait le chef de la mafia Paulie dans le film classique Les Affranchis, est décédé.

Il était si convaincant dans le rôle que je m’attendais à moitié à découvrir en lisant sa nécrologie que dans la vraie vie, il aimait détourner des camions et commettre des vols à main armée.

Mais non. Il s’avère qu’il était un chanteur d’opéra passionné avec un vif intérêt pour la poésie.

C’est le barmy et la marine

Un navire de guerre n’est pas censé être un camp de vacances Crédit : PA

Les FEMMES à bord du plus récent porte-avions de la Marine, le HMS Prince Of Wales, disent qu’elles se sont senties “mal à l’aise” lorsqu’elles ont été convoquées au bureau du capitaine. Diddums.

C’est un navire de guerre, pour crier à haute voix. C’est censé être inconfortable.

Et s’ils deviennent un peu vacillants lorsque le capitaine leur parle, comment vont-ils faire face lorsqu’ils seront attaqués par un escadron de MiG ?

Si j’étais en charge, je leur donnerais un peu de sens, mais malheureusement, je ne suis pas en charge. Un mouillé est.

C’est pourquoi l’ancien capitaine du navire, Steve Higham, fait l’objet d’une enquête.

Conflit à la ferme

Partager une douche pourrait être une bonne nouvelle pour Peter Crouch Crédit : Instagram

Je suis sûr qu’après le mois de juillet le plus sec depuis 200 ans et l’inévitable interdiction des tuyaux d’arrosage, votre jardin a l’air un peu brûlé et fané.

De plus, ça ne doit pas être très amusant de prendre une douche avec votre femme. Sauf si vous êtes Peter Crouch.

Mais cela pourrait être pire. Vous pourriez être agriculteur.

Un de mes cochons est mort d’épuisement dû à la chaleur, mes pommes de terre ressemblent à des raisins secs et mes sources se tarissent, ce qui signifie que pour rester en vie, je dois aspirer l’humidité de la mousse. Ou boire de la bière.

Pendant ce temps, mes vaches ont tellement faim qu’elles sont prêtes à traverser une clôture électrique tous les jours pour chercher de la nourriture.

Pour contourner le problème, j’ai passé une demi-journée à construire une véritable clôture avec des poteaux enfoncés profondément dans la roche.

Mais même cela n’était pas dissuasif pour une tonne de viande et de muscles affamés.

Pour essayer de les éloigner de la route, j’utilise la corruption, en les nourrissant du foin que j’ai coupé plus tôt dans l’année.

Ce qui veut dire que l’hiver venu, il n’y aura pas assez pour tout le monde. Je devrais peut-être commencer à les manger.