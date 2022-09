“Nous avons eu des différences” – Rafael Nadal parle de ses disputes avec Roger Federer

Roger Federer et Rafael Nadal sont connus pour leur féroce rivalité sur le court de tennis dans l’histoire du sport. Ils se sont affrontés 40 fois et se sont souvent qualifiés de “plus grand rival”. Cependant, en dehors du terrain, ils sont bien connus pour leur amitié, mais maintenant Nadal a révélé que les deux se sont disputés dans leur amitié, mais tous “hors du terrain”.

Dans une interview avec la station de radio espagnole Cope, on a demandé au 22 fois vainqueur du Grand Chelem s’il s’était déjà disputé avec le joueur de 41 ans, Federer et il a répondu en disant: “Sur le terrain non. En dehors, oui.

“La relation a toujours été excellente, mais bien sûr, nous avons eu des divergences d’opinions en dehors du terrain et nous nous sommes disputés à ce sujet.”

Récemment, lorsque Federer a disputé son match d’adieu à la Laver Cup 2022, Nadal a été vu en larmes. Les fans ont salué leur amitié mais ce n’était pas juste pour une journée. Ils partagent une véritable amitié et un respect mutuel depuis assez longtemps.

Cela ressort du fait que Federer avait informé Nadal de sa retraite 10 jours avant qu’il ne l’ait annoncé, et même avant ses proches. Il est également rapporté qu’en dépit de problèmes personnels et de blessures, Nadal est venu jouer à la Laver Cup uniquement pour réaliser le souhait de Federer de faire équipe avec lui lors de son dernier et dernier match de sa carrière.

Auparavant, il avait été annoncé que Nadal ne participerait pas à la Laver Cup en raison de ses problèmes, mais suite à sa conversation avec la légende suisse, il était arrivé à Londres la veille du match et était parti le lendemain pour des raisons personnelles. ‘.

Bien que tous les deux aient peut-être partagé des souvenirs doux-amers, la retraite de Federer a mis fin à la rivalité.

Nadal a été laissé en larmes, après quoi il a parfaitement résumé ses sentiments. “Quand Roger quitte la tournée, ouais, une partie importante de ma vie part aussi parce que tous les moments où il a été à côté ou devant moi dans des moments importants de ma vie. J’ai donc été ému de voir la famille, de voir tout le monde. Oui, difficile à décrire. Mais, oui, moment incroyable », avait-il dit.

