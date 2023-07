Le transfert de David Beckham au Real Madrid en 2003 était l’un des transferts les plus attendus de l’histoire du football.

À Manchester United, Beckham avait été une icône, jouant un rôle clé alors que les Red Devils avaient remporté six titres de Premier League et deux FA Cup pendant son séjour à Old Trafford, ainsi que la Ligue des champions en 1999. En dehors de cela, le statut de Becks hors du terrain en tant qu’icône de la mode, ainsi que son mariage avec la Spice Girl Victoria Adams, ont fait de lui l’une des plus grandes superstars du monde.

Ainsi, lorsque Becks est arrivé dans la capitale espagnole après son transfert de 30 millions d’euros, les joueurs du Real ne savaient pas à quoi s’attendre. Malgré le vestiaire contenant déjà des stars telles que Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo et Raul, beaucoup en Espagne s’attendaient à ce que Beckham arrive avec un ego de la taille d’un Galactico. En réalité, le contraire était vrai.

« Il y avait beaucoup d’attentes pour le voir parce que c’était une icône », a révélé Antonio Nunez, qui a joué aux côtés de Beckham lors de la première saison de l’Anglais. FFT. « De tous les Galactiques, il était désormais le plus célèbre. Sa femme était une Spice Girl !

« Mais nous avons tous été surpris par son humilité », déclare Nunez, qui jouera plus tard pour Liverpool. « On pourrait s’attendre à ce que quelqu’un d’aussi célèbre soit un peu une diva. Mais lui, c’était tout le contraire. »

Beckham a rapidement conquis ses coéquipiers sceptiques avec son attitude et son éthique de travail. Pour Nunez, alors jeune, regarder le capitaine anglais s’entraîner aux côtés des autres stars de l’équipe a été une expérience incroyable.

« C’était un spectacle, car Beckham, Figo, Roberto Carlos et Zidane pratiquaient leurs coups francs ensemble après les séances », raconte-t-il. FFT. « Ils discutaient des techniques et se conseillaient. Beckham était le meilleur, cependant. Rarement autant de joueurs d’un si haut niveau se sont réunis.

Beckham a joué un rôle important dans la victoire du Real en Liga en 2007, avant de partir pour LA Galaxy.

