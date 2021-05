«  Nous avons été secoués  »: l’équipe de la MLB souffre de 8 positifs à Covid malgré les jabs de Johnson & Johnson … dont un qui avait le virus en décembre

L’arrêt-court Gleyber Torres et sept membres du personnel et des entraîneurs ont été infectés alors qu’ils avaient reçu le vaccin Johnson & Johnson, qui s’est avéré efficace à 72% contre Covid-19 parmi les participants aux essais américains et à 85% contre Covid-19 sévère. il y a au moins deux semaines.

Deux fois All-Star Torres a également été testé positif pendant la saison morte en décembre, le Vénézuélien étant négatif depuis.

« Je crois comprendre qu’il est asymptomatique et qu’il va bien, » a déclaré Aaron Boone, le manager des Yankees, dont les joueurs ont opéré selon des protocoles de santé et de sécurité assouplis après avoir atteint le seuil de 85% recommandé par la MLB pour les membres de l’équipe vaccinés à la fin du mois dernier.

Gleyber Torres a été testé positif au COVID-19, annoncent les Yankees. « Il était complètement vacciné et avait déjà eu le COVID-19 pendant la dernière intersaison de baseball. » – Lindsey Adler (@lindseyadler) 13 mai 2021

Les vaccinés ont 5% de chances de contracter le COVID et moins de 1/100% de chances de se retrouver à l’hôpital ou de mourir.Le point à retenir ici est qu’il se sent bien COVID n’est pas une condamnation à mort potentielle si vous êtes vacciné – 🇺🇸 Timberwolf Six 🪖 (@GregTKaiser) 14 mai 2021

«C’était certainement inattendu: la Major League Baseball et tous ceux qui sont en charge des tests examinent évidemment cela et les variantes qui existent.

«Nous essayons, du mieux que nous pouvons, d’assurer la sécurité de nos gars. En ce moment, nous avons affaire à une tonne de pièces mobiles et les choses continuent de se dérouler.

«Je comprends le mouvement vers la normalité – j’ai aussi commencé un peu dans cette voie.

Tous ces gens de J&J «one and done» commencent à devenir nerveux. pic.twitter.com/bwZVsckyXw – Patrick Fitzgerald (@barelyfitz) 14 mai 2021

C’est pourquoi mon masque reste en public! – Mike garde son masque! (@ jayala_78) 14 mai 2021

« Nous avons été secoués ici ces derniers jours. Nous avons été inquiets chaque jour. »

Des milliers de supporters sont revenus dans les stades de la MLB aux États-Unis depuis le début du mois d’avril, avec une participation limitée à environ 30% de la capacité par la majorité des équipes.

Aucune des personnes infectées n’aurait pu attraper le virus du vaccin, qui ne contient pas de coronavirus.

C’est impossible. Une fois que vous êtes vacciné, le CDC dit que vous ne pouvez pas obtenir le COVID, que vous ne pouvez pas transmettre le COVID et que vous ne présentez aucun risque pour la santé des autres. C’est pourquoi ils n’ont plus à porter de masques. – Andy Martin 🇮🇱 🇺🇸 (@Dollarlogic) 13 mai 2021

Aucun des vaccins n’est efficace à 99,99%. Le tir de J&J qu’il a reçu n’est efficace qu’à 66%. Le Moderna est à 94% et le Pfizer à 95%. – Jane Kepros (@jkepros) 14 mai 2021

« Les Yankees ont été en contact avec le département d’État de New York, essayant clairement d’être aussi transparents que possible en matière de partage d’informations et de données », a déclaré le directeur général Brian Cashman.

« Il y a beaucoup de rayons différents à cette roue, que ce soit via la Major League Baseball et leurs médecins ou le New York Presbyterian Hospital et nos médecins, Montefiore, également, qui étaient sur le terrain et étaient formidables pour fournir un accès aux vaccins.

« C’est clairement quelque chose qui vaut la peine de se concentrer, d’apprendre et d’éduquer les gens avec – et nous essaierons de partager autant que nous le pouvons. »

Sept des huit personnes n’ont présenté aucun symptôme, ce qui, selon certains responsables de la santé, est révélateur de leurs conclusions selon lesquelles les personnes vaccinées présenteront des symptômes beaucoup moins graves en cas de réinfection.

On sait qu’une fraction du nombre total de personnes vaccinées aux États-Unis, qui aurait atteint plus de 117 millions, a été réinfectée.

Les Yankees ont perdu 9-1 aux Rays de Tampa Bay jeudi et doivent se rendre à Baltimore pour leur série contre les Orioles vendredi.