Nous avons été publiquement humiliés et maltraités pour avoir dîné avec du homard à 190 £ – mais nous n’y avons pas TOUCHÉ… nos vies sont un enfer

TROIS blogueurs culinaires disent craindre pour leur sécurité après qu’une dispute ait éclaté à propos d’un homard de 190 £.

Maman Jenifer Do et ses deux filles Belinda et Julie Nguyen ont été publiquement dénoncées par un restaurant après avoir prétendument refusé de payer leur nourriture.

Une mère et ses deux filles ont quitté un restaurant sans payer après que le homard ait « senti mauvais » Crédit : Instagram

Les trois femmes poursuivent en justice un restaurant pour diffamation après que celui-ci les ait qualifiés de « convives frauduleux ». Crédit : Instagram

Ils prétendent que le homard sentait mauvais, alors ils ont parlé au directeur qui leur a dit qu’il était frais et qu’ils « ne feraient jamais ça ».

Une dispute a alors éclaté et le groupe a laissé 30 £ (40 $) sur la table pour payer le vin et est parti en trombe, laissant le homard intact de tous – à l’exception du partenaire de Jenifer, Son.

Il a déclaré que le homard avait une « odeur vraiment désagréable », un goût « amer » et qu’il « ne se sentait pas très bien » après l’avoir mangé.

Son fils a trempé quelques morceaux dans la sauce pour confirmer qu’ils n’étaient pas comestibles et ne pouvaient pas être améliorés par la relish, selon Belinda.

Le restaurant Silver Pearl de Sydney a affirmé que le groupe avait faussement accusé le chef de leur avoir servi du homard congelé et qu’ils avaient « complètement fini » leur repas, avait refusé de payer et était parti.

Les trois femmes avaient encore faim – car elles disaient qu’elles n’avaient rien mangé – et elles sont donc toutes parties dans un bar de l’autre côté de la route pour commander un autre homard.

Son a déclaré qu’il « se sentait encore un peu bizarre au ventre mais pas trop mal à ce moment-là » et « a mangé un peu de ce homard mais pas autant qu’il le ferait normalement ».

Le restaurant a critiqué les convives dans une publication sur les réseaux sociaux qui disait « Méfiez-vous des convives frauduleux » et décrivait les femmes comme « malhonnêtes, ayant droit et sans classe ».

Le trio est maintenant engagé dans un affrontement devant un tribunal fédéral et poursuit le restaurant pour diffamation suite à la publication sur les réseaux sociaux.

Les femmes ont déclaré que ce message leur avait valu d’être victimes d’abus ignobles et d’être rejetées par la communauté locale.

Belinda a déclaré qu’elle était en « état d’alerte extrêmement élevé » et qu’elle se sentait stressée et anxieuse depuis lors.

Et dans les semaines qui ont suivi, elle aurait reçu des messages privés « agressifs et menaçants » et des membres de la communauté vietnamienne lui auraient dit qu’ils l’avaient reniée.

Elle a affirmé qu’elle était allée dans les magasins une semaine après le dîner désastreux et qu’elle avait remarqué un groupe de personnes la pointant du doigt et riant.

Ils auraient crié des mots tels que « arnaqueur », « merde », « tu ne peux pas payer tes factures » et « va mourir ».

La mère de Belinda, Jennifer, a également affirmé avoir été victime de violence.

Elle a déclaré qu’à l’extérieur de chez elle, en particulier chez les épiciers vietnamiens, elle était traitée de « salope », de « racaille », de « tricheuse » et de « lâche ».

Le témoignage du tribunal se lit comme suit : « En 2020, Jennifer a arrêté de faire beaucoup de choses qu’elle aimait.

« Avant cela, elle se sentait respectée et admirée au sein de la communauté vietnamienne.

« Mais après, elle s’est sentie moquée, blessée et ridiculisée. »

Le restaurant Silver Pearl nie catégoriquement avoir accusé à tort les visiteurs d’avoir terminé leur dîner et de ne pas avoir payé.

Aucune accusation criminelle n’a été portée suite à l’incident, la police ayant déterminé qu’il s’agissait d’une affaire civile.

Le procès se déroulera devant le juge Robert Bromwich en octobre de l’année prochaine.

Le trio affirme avoir subi des années d’abus à la suite d’un message du restaurant les accusant d’être partis sans payer leur repas. Crédit : Instagram