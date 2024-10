Nous avons été pris pour acquis

Un de mes amis avait une pancarte Trump sur sa pelouse à St. Paul, peut-être aussi conflictuelle que planter une pancarte Harris à l’extérieur d’un champ pétrolier du Texas. Connaître ce type comme je connais le signe Trump ne m’a pas surpris. Je me suis demandé, en passant devant lui pour la première fois, combien de temps cela durerait.

Pas longtemps.

Le gars m’a envoyé un e-mail récemment et m’a dit que le panneau avait été pris. Il est resté debout quelques jours avant d’être arraché devant son domicile, dans un pâté de maisons verdoyant au milieu de Highland Park.

Saint-Paul n’est certainement pas le pays de Trump.

Mais attendez. Il vient d’installer une nouvelle pancarte Trump et, à ce moment, elle survit toujours dans une mer de pancartes Harris, dont beaucoup sont des peintures colorées de son visage à la manière d’Andy Warhol.

L’élection présidentielle la plus importante de ma vie met en scène les deux personnages les plus déclencheurs imaginables. Vous pourriez tirer un filet à travers ce pays et ne pas capturer deux âmes plus captivantes et pourtant si mal adaptées que Donald Trump et Kamala Harris, pour des raisons complètement différentes.

Les porte-parole obséquieux de Trump ont tenté à plusieurs reprises de lui faire renoncer à la menace de rassembler ses ennemis s’il était élu. Il ne l’a pas fait. Que ferait-il ? En route pour le goulag ? Quelque chose lui est peut-être arrivé quand il avait 7 ou 8 ans, quelque chose à l’âge de raison, qui l’a plongé dans l’humilité, l’empathie et l’autodérision. Il n’est pas entier. Il semble qu’il ait un penchant pour les dictateurs. Si vous n’embrassez pas sa bague, vous êtes un ennemi.

Trump a raison sur certains points. Les hommes ne devraient pas jouer dans des équipes sportives féminines. Notre pays devrait avoir des frontières conséquentes. Les combustibles fossiles restent cruciaux et ne doivent pas être méprisés dans l’aspiration au zéro carbone magique. Et, comme Trump le sait, les ouragans frappent les côtes de la Floride depuis la nuit des temps, avec ou sans le harcèlement hystérique des partisans du changement climatique.

Harris, le jeune candidat à 60 ans, a été un acteur du coup d’État qui a largué Joe Biden. Elle a été désignée pour briguer la présidence. Elle n’a pas gagné la place grâce aux votes. Elle est une experte en matière de changement de forme sur toute politique qui se présente à elle. Mais que représente-t-elle ? Joy ne paie pas les factures et ne réduit pas la dette dangereusement élevée du pays.

Elle ne peut pas parler des problèmes et ne l’a pas fait. Si son téléprompteur se fige, elle ressemble à une candidate au concours Miss Teenage America essayant de décrire l’ordre d’allumage d’un moteur huit cylindres.

Harris a déclaré au brain trust de « The View » qu’elle ne changerait rien au cours des quatre dernières années. Vraiment? Et c’est la femme qui dit « nous n’y retournerons pas ».

Je suppose que non. Nous allons juste pagayer avec notre chien.

Personne ne peut rien dire à Trump. Les gens qui ont travaillé pour lui la première fois n’ont pas de mots gentils pour lui. Harris change d’avis si souvent qu’il est raisonnable de soupçonner que ses maîtres dirigent le spectacle et lui disent tout. Mais qui sont-ils ?

Si nous n’avions pas d’élections imminentes, nous pourrions chercher une réponse cruciale. Qui dirige ce pays ?

Le pays mérite plus et aucun des deux partis ne s’est soucié de nous, aucun des deux partis n’a produit un pilier fort, intelligent et honnête qui méritait notre confiance.

Nous avons été pris pour acquis. Notre plus grand défi le 6 novembre sera de continuer et de nous entendre, peu importe qui gagne.

Joe Soucheray peut être contacté à [email protected]. Le podcast « Garage Logic » de Soucheray peut être écouté sur garagelogic.com.