Nous avons été obligés d’interdire à nos enfants de jouer dehors à cause d’un “piège mortel” à l’extérieur de nos maisons – c’est terrifiant

Des parents TERRIFIÉS ont interdit à leurs enfants de jouer à l’extérieur de leur maison à cause d’un grand étang «piège mortel» dans lequel ils craignent de tomber.

Un père a raconté qu’il avait dû à contrecœur empêcher ses deux jeunes filles d’utiliser l’aire de jeux de leur nouveau domaine parce que c’était tout simplement trop dangereux.

Les résidents d'un nouveau lotissement se moquent de l'état du site

Papa Mark, photographié avec ses enfants, dit qu'il est dangereux de laisser leurs enfants jouer dehors la plupart du temps

Le père de trois enfants, Mark, a reproché aux développeurs de ne pas avoir sécurisé la zone, en disant: “C’est vraiment une blague.”

S’exprimant depuis la scène de Bluebell Wood, un développement de Persimmon Homes à Willenhall, près de Coventry, West Midlands, un Mark consterné a déclaré: “Il y a un accident potentiel qui attend d’ouvrir.

“Le bassin de drainage est un piège mortel. Oui, il est clôturé mais ce n’est pas suffisant.

“C’est juste des poteaux et des rails et c’est trop ouvert. N’importe quel enfant pourrait courir à travers les interstices et tomber dans l’eau.”

Mark a emménagé dans le domaine, qui, selon lui, est criblé d’autres défauts, il y a trois ans.

Il affirme qu’il n’avait “pas d’autre choix” que d’empêcher ses filles, âgées de cinq et neuf ans, et son fils de 12 ans, de jouer dans une grande partie du parc.

“Ils devraient s’amuser dehors avec leurs copains. C’est incroyable”, a-t-il ajouté.

Mark a souligné que la zone bordant Willow Way et la zone herbeuse en face étaient également “pleines de décombres”.

Il s’est plaint: “L’aire de jeux est le plus gros problème et vous ne pouvez pas laisser les enfants venir ici accompagnés ou non, car si vous tournez le dos pendant une minute, vous pourriez les perdre.

“En été, ça devient une grosse neige fondante parce que les fondations sont si mauvaises.

“Les développeurs ont besoin de tout régler, mais ils ne le font jamais.”

Julie, 60 ans, une autre résidente, surnommée Persimmon, a traité les nombreux problèmes du domaine sous le nom de “c ** p”.

La secrétaire juridique, qui a deux enfants adultes, a déclaré que la poubelle dans le parc en face de chez elle « débordait de sacs de caca de chien » jusqu’à ce qu’une plainte soit déposée pour des raisons de santé.

Elle a ajouté: “Je vois parfois les jeunes jouer là-bas et c’est tellement dangereux.

“Il y a beaucoup de trous dans la clôture et un enfant pourrait courir et se retourner à travers et finir dans l’eau.

“Toute la zone est comme une tourbière.”

Julie a déclaré que Bluebell Wood n’était “rien” comme on lui avait promis dans les plans – et que sa maison n’était même pas terminée correctement.

“Nous sommes tellement déçus par le développeur”, a-t-elle déclaré.

Les résidents ont mis en sac leurs propriétés préférées sur le développement sur la base de plans qui montraient une aire de jeux verte luxuriante, bien rangée et sécurisée.

Julie, qui vit dans une jolie maison de ville de quatre lits de 280 000 £, a déclaré: “Nous l’avons choisie parce que c’était près du parc et c’était agréable de voir les enfants jouer, mais maintenant ils le font rarement.

“Il n’y a que quelques pièces d’équipement et peu d’enfants viennent ici à cause des problèmes.”

L’ingénieur Cristian Tataru, qui vit également à proximité, a déclaré qu’il n’y avait presque rien de bien dans le quartier.

Mais il avait la plus grande plainte concernant le sol argileux sur lequel les maisons sont construites et qui, selon lui, devient “trop ​​marécageux”.

Le jeune homme de 31 ans, qui y vit depuis deux ans et demi et dont la mère Cristina rend souvent visite, a déclaré: “Il n’y a pas assez de terre arable et certains de nos jardins se sont transformés en porcherie.

“J’ai dû refaire mon jardin arrière trois fois parce qu’il est coulé.

“J’ai sorti 10 tonnes d’argile et ajouté du sable et du lest, et j’ai posé des dalles de pavage alors que l’herbe continuait de couler.”

Mais en plus de cela, le nouveau papa, dont la fille vient d’avoir deux mois, a fustigé le parc “inutile”.

“Les copeaux bleus sous l’équipement de jeu ne s’écoulent pas correctement et continuent d’inonder l’herbe”, a-t-il déclaré.

“Sous une pluie battante, vous ne pouvez pas vous promener dans le parc.

“Il n’y a pas assez d’éclairage public et les routes et les trottoirs sont sales.”

« NOUS SOMMES TRÈS DÉÇUS »

Son voisin Nicola Fordham a convenu que le domaine était un gâchis, mais son principal grief concernait les tas d’ordures et l’étang.

La nouvelle maman, 39 ans, conceptrice d’apprentissage universitaire avec un petit garçon de six semaines, a déclaré: “C’est partout. Ils sont censés nettoyer et ranger les espaces verts régulièrement, mais ils le font une fois dans une lune bleue.

“Si des enfants jouent dans le parc, ils doivent être surveillés à chaque seconde car ils pourraient facilement grimper à travers la clôture et descendre dans l’eau.”

Abi, maman de trois enfants, a également déclaré que le parc était “un tel souci” et a gémi à propos des poubelles qui débordent.

“Je vis ici depuis trois ans et quand je promène mon chien là-bas, je ne peux pas utiliser la poubelle et je dois ramener mes sacs à la maison. C’est horrible”, a-t-elle déclaré.

“Je suis désolé pour les gens qui vivent à proximité avec l’odeur et la vue.”

Une autre maman, qui n’a pas voulu donner son nom, a déclaré qu’une clôture devrait être placée autour du périmètre pour éviter une catastrophe.

Elle a déclaré: “Nous vivons juste à côté mais je ne laisse pas mes enfants, tous les deux de moins de 10 ans, jouer là-bas.

“Le sol est trop marécageux et en ce moment plein de champignons. C’est dégoûtant.

“Nous devons quitter le domaine et visiter un autre parc.”

L’infirmière Neenu, 32 ans, mère de deux enfants, hésite également à laisser son enfant de cinq ans jouer au football à l’extérieur.

Et un père de deux enfants, qui vient de mettre sa maison de 280 000 £ sur le marché pour 325 000 £, a déclaré: “L’emplacement est bon, juste à côté du parc, mais ma principale préoccupation est l’étang qui sert de trop-plein de drainage .

“La clôture qui l’entoure est inadéquate et le sol est caillouteux et cahoteux.”

Mais une habitante, Laura, qui habite en face du parc, ne partage pas l’avis négatif de ses voisins.

L’assistante sociale a déclaré: “Le domaine est très agréable et si les parents s’inquiètent pour leurs enfants, ils devraient peut-être les surveiller.”

Persimmon a déclaré qu’il était régulièrement en contact avec le conseil municipal de Coventry au sujet des poubelles débordantes.

Un porte-parole de Persimmon Homes a déclaré: “Tout au long des étapes de conception, de construction et de gestion de notre développement Bluebell Wood à Willenhall, nous avons travaillé pour nous assurer que les maisons et les zones environnantes sont développées selon les normes les plus élevées possibles.

“Comme l’exige le permis de construire, le développement comprend un étang qui aide à minimiser les eaux de surface sur le site. Cette zone est clôturée et conçue selon les normes de l’Agence de l’environnement. L’équipement de jeu sur le parc a également été conçu et installé conformément aux exigences des autorités locales. Depuis l’installation et avant l’ouverture de l’aire de jeux, l’équipement a également été inspecté et approuvé par un inspecteur ROSPA indépendant.

“L’espace ouvert sur le développement est régulièrement inspecté pour les ordures, les poubelles étant vidées quotidiennement par notre équipe de site. Nous sommes en correspondance régulière et continue avec le conseil municipal de Coventry concernant l’enregistrement des poubelles à Bluebell Wood.

« Nous nous engageons à fournir un excellent niveau de service à nos clients. Notre équipe effectuera une inspection supplémentaire sur le développement et remédiera à tout problème actuel. »

Les habitants disent que le sol est marécageux, un homme décrivant son jardin arrière comme une "porcherie"

Le fils de Cristina Tatura, Cristian, a déclaré qu'il n'y avait presque rien de bien dans le quartier

Le domaine Bluebell Wood est un développement de kakis à Willenhall, près de Coventry, West Midlands

Un local a décrit l'étang comme un "piège mortel"