Nous avons été obligés de vivre dans une tente pendant plus de DEUX MOIS après l’incendie de notre maison – nous n’avons nulle part où aller

UN COUPLE vit dans une tente depuis plus de deux mois après l’incendie de sa maison.

La femme handicapée et son partenaire se sont installés dans le jardin d’un ami et ont du mal à trouver un autre endroit convenable.

Un couple vit dans une tente depuis plus de deux mois depuis que leur maison a brûlé Crédit : MEN Media

La scène de l’incendie de la maison à Hull Crédit : MEN Media

Elle pensait que l’incendie qui avait ravagé leur maison à Hull était un incendie criminel.

Elle a déclaré: “J’ai été choquée de rentrer chez moi et la police a essayé de défoncer la porte pour laisser entrer les pompiers. J’avais le cœur brisé. J’avais vécu dans cette maison pendant des années.

“Ils ont trouvé une bombe aérosol dans le jardin que nous n’avons pas laissée. Je savais que c’était quelqu’un d’autre qui l’avait fait.”

Ils vivent dans une tente depuis neuf semaines, ce qui n’a pas été facile, surtout à cause des maladies de la femme.

Ils ont essayé d’obtenir de l’aide du conseil et d’autres organisations, mais disent avoir eu du mal à trouver un nouveau logement convenable.

Elle a ajouté: “J’ai essayé les associations de logement. J’ai essayé la location privée mais beaucoup d’entre elles n’acceptent pas les locataires au chômage.

“J’ai fait partie du conseil, mais si vous allez au Wilson Center, personne n’y travaille maintenant. Ce sont tous des téléphones et nous avons vraiment du mal à trouver quelque part.”

Ils peuvent installer un lit et une télévision dans la tente, mais ils sont repartis avec “presque rien”. Elle s’inquiète également de la détérioration du temps.

Elle a déclaré: «Je ne suis pas par terre, mais le froid et l’humidité s’installent maintenant, ce qui aggrave mon handicap et mes maladies. Je souffre de spondylose, d’endométriose et d’arthrite, donc toute l’humidité et le froid aggravent la situation.”

Le conseil municipal de Hull lui a offert une auberge mais allègue qu’ils ont refusé de l’héberger, elle et son partenaire, parce que son nom ne figurait pas sur le contrat de location.

Et elle a dit que l’auberge n’était pas adaptée à ses besoins parce qu’elle avait besoin de soins réguliers et que son partenaire l’aidait pour des choses comme s’habiller.

Elle a ajouté: “Je continue d’essayer tous ces endroits mais j’ai vraiment du mal.”

Elle a vécu dans sa maison pendant 14 ans avec un ancien partenaire et quand il est parti, elle a repris le bail et a ensuite rencontré son partenaire actuel, qui n’est donc pas sur le contrat de location.

L’assurance de son propriétaire leur a permis de rester initialement dans un hôtel pendant quatre semaines, mais elle ne se sentait pas en sécurité pour retourner à la maison après qu’elle ait été refaite car elle pense que l’incendie a été allumé intentionnellement par quelqu’un.

Elle a déclaré: “Le feu a commencé dans le jardin et s’est propagé assez rapidement dans la cuisine et la salle de bain et tout le reste a été si gravement endommagé qu’on m’a conseillé de laisser certaines choses derrière moi car cela causerait des problèmes de poitrine en plus des problèmes que j’ai déjà.”

Le frère de son partenaire a publié un message sur Facebook appelant à l’aide du public dans leur situation et certaines personnes dans les commentaires ont suggéré qu’ils se rendent au conseil.

Son partenaire a répondu en affirmant que le conseil avait déclaré qu’il y avait une crise du logement en ce moment avec 11 000 personnes en attente d’un logement, sa seule option est donc qu’elles restent dans une tente pour le moment.

Le conseil municipal de Hull a été approché pour commentaires.