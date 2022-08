Nous avons été obligés de prendre une douche chez notre voisin pendant des SEMAINES après une fuite massive dans la salle de bain, le conseil n’a pas aidé

UNE FAMILLE a été obligée de prendre une douche chez son voisin pendant des semaines alors qu’elle luttait contre une fuite “massive” dans sa salle de bain.

Maman Helen Hyde a déclaré que l’eau s’infiltrait rapidement dans la cuisine et la chambre de son fils, causant d’importants dégâts, mais le conseil n’a pas résolu le problème.

Helen Hyde et son fils ont dû prendre une douche chez leur voisin après une fuite “massive” dans leur salle de bain Crédit : NottinghamshireLive/BPM

La famille affirme que le tuyau qui coule a causé d’importants dommages à leur maison du conseil Crédit : NottinghamshireLive/BPM

La femme de 55 ans a signalé pour la première fois le tuyau qui goutte à Nottingham City Homes, qui gère son immeuble de Clifton, il y a plus de quinze jours.

Des travailleurs ont visité la propriété, dont l’un a décrit la fuite comme “massive”, avant que des sacs noirs et du ruban adhésif ne soient utilisés pour colmater temporairement les trous.

Le couple a également reçu des toilettes portables tout en luttant avec des approvisionnements en eau “isolés”, et on leur a dit de “se laver dans la cuisine” jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée.

Mais, plus de deux semaines plus tard, Helen, qui vit dans la maison avec son fils de 25 ans atteint d’autisme depuis 2008, dit qu’elle attend toujours des réparations durables.

Helen, qui souffre d’un syndrome douloureux régional complexe, de fibromyalgie et d’arthrose, a déclaré à NottinghamshireLive: “Je veux vivre selon mes normes et ne pas être obligée de vivre comme ça.

“Nous avons dû déplacer tellement de choses dans la maison et, à cause de mon handicap, je suis à l’agonie et je me sens épuisé et vraiment déprimé.

“Nous n’avons pas fait repeindre la cuisine depuis longtemps, et elle est maintenant ruinée.”

La mère a ajouté: “Nous avons une baignoire cassée, une douche et des toilettes qui ne peuvent pas être utilisées, ainsi qu’un trou dans le plafond.

“L’eau est également entrée dans la chambre de mon fils, et il a vraiment du mal à faire face aux changements à cause de son autisme. Cela l’a bouleversé émotionnellement.

“J’ai juste l’impression que personne ne s’en soucie. Tout le monde semble s’être renvoyé la balle.”

Nottingham City Homes s’est excusé pour les retards et s’est engagé à effectuer les réparations dès que possible.

Un porte-parole a ajouté: “Nous sommes désolés des inconvénients causés par des problèmes de plomberie non résolus dans cet établissement jusqu’à présent.

“Nous avons programmé la visite d’un plombier le 1er août, ce qui était la première occasion de terminer les réparations en une seule visite, qui a remplacé une quantité importante de tuyauterie pour réparer la fuite et rétablir l’alimentation en eau de la salle de bain.

“Une fois que la propriété sera suffisamment asséchée, nous reprendrons contact avec Mme Hyde pour organiser d’autres travaux qui pourraient être nécessaires à la suite de la fuite.

“Nous comprenons que couper l’eau aura causé des difficultés à Mme Hyde et à sa famille.

“Cela s’est produit parce que l’appel a été reçu en dehors des heures normales et que la quantité de travail nécessaire signifiait que la seule option à l’époque était d’isoler l’eau de la salle de bain.

“Nous avons fourni des toilettes temporaires et l’eau est restée en bas.”

Helen a dit qu’elle se sentait “comme si personne ne s’en souciait” Crédit : NottinghamshireLive/BPM