Nous avons été obligés de faire notre vaisselle dans le BAIN pendant 9 mois après que les constructeurs nous aient laissé sans évier lors d’une rénovation de 20 000 £

Un couple MARIÉ a été obligé de faire sa vaisselle dans le bain pendant neuf mois après que les constructeurs l’aient laissé sans lavabo.

Bryan et Alison Simpson ont acheté une nouvelle maison au début de cette année et ont dépensé 20 000 £ pour une rénovation.

Leur plan était de faire construire une extension sur leur maison dans le comté de Durham afin qu’ils puissent avoir la cuisine de leurs rêves.

Bryan, 62 ans, a embauché l’entreprise de construction locale Pennine qui lui a dit que les travaux prendraient environ quatre semaines.

Et maintenant, le chauffeur de bus et sa femme, employée du NHS, ont déclaré qu’ils vivaient sur un “chantier” depuis près d’un an.

Bryan a déclaré: “Lorsque nous avons eu Pennine pour la première fois, l’arpenteur nous a dit que le travail prendrait environ quatre semaines et qu’il n’est toujours pas terminé maintenant.

“Ils ont commencé en octobre et nous n’avons pas eu d’évier depuis janvier, nous avons donc été obligés de faire toute la vaisselle au-dessus de la baignoire, ce qui a été éreintant.”

Bryan et sa femme Alison disent que cela a vraiment bouleversé la famille parce qu’ils ne peuvent pas profiter de leur nouvelle maison comme ils le souhaitaient.

“Nous n’avons pas pu décorer à cause de la poussière”, a ajouté Bryan. “Ce n’est pas un endroit où vous voulez rentrer après le travail, nous vivons sur un chantier.

“Je ne peux pas expliquer la quantité de sommeil que nous avons perdue et combien de stress et de bouleversement cela a causé à notre famille.

“Nous avions hâte de profiter de notre nouvelle maison et nous pensions pouvoir le faire maintenant.

“Nous avons déjà eu un Noël gâché et nous ne voulons pas qu’un autre soit gâché cette année.

“Nous avons opté pour Pennine parce que nous connaissions le nom et pensions qu’il s’agissait d’une entreprise réputée ici – mais nous aurions aimé ne jamais l’avoir fait.”

La société basée à Newcastle a déclaré qu’elle travaillait pour amener la situation à une “conclusion satisfaisante”.

Un porte-parole de Pennine a déclaré: “Au début de l’installation, un ancien robinet d’arrêt s’est avéré caché derrière un mur qui devait être enlevé, sous l’évier de cuisine existant.

“Nous avons informé le client que cela devait être enlevé et que cela ne faisait pas partie des travaux initialement prévus, conformément à l’étude technique convenue et signée par le client.

“Le client a refusé d’organiser et de payer les travaux à effectuer pour que nous puissions commencer le reste de la construction.

“Après une impasse complète, et afin que la construction soit achevée, Pennine a accepté d’effectuer ces travaux non contractuels et d’en supporter le coût.

“Cependant, la complexité des travaux impliqués a entraîné un retard dans la recherche d’un sous-traitant en plomberie pour prendre en charge les travaux concernés ; nonobstant, cela nécessite également une planification complexe des autres travaux à effectuer après les travaux de plomberie, dans lesquels nous sommes actuellement en cours de traitement.

“Bien que nous apprécions les préoccupations du client suite à son délai d’exécution estimé à l’origine, cependant, lorsque des problèmes indépendants de notre volonté surviennent, les délais peuvent changer.

“Nous nous efforçons toujours d’offrir une expérience client confortable et d’aller au-delà afin de surmonter les obstacles auxquels nous pouvons être confrontés pendant la construction, hélas à cette occasion, les complexités ajoutées à la construction ont affecté notre capacité à répondre aux attentes du client.

“En attendant, nous resterons en contact avec le client afin de confirmer un plan et un calendrier des travaux pour mener à bien la construction.”