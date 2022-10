Nous avons été obligés de dormir sur un “morceau de bois” pendant des vacances cauchemardesques de 4 000 £ – et ce n’était que le début de nos problèmes

Une maman dit qu’elle a été forcée de dormir sur un “morceau de bois” pendant des vacances cauchemardesques de 4 000 £ – et ce n’était que le début de ses problèmes pendant le voyage.

Sarah Kershaw, du Grand Manchester, a emmené sa famille en vacances tout compris en Turquie en juillet de cette année.

Ce qui devait être des premières vacances incroyables pour Sarah, 42 ans, son mari Stephen et ses enfants Paige, 16 ans, Patrick, 13 ans et Stéphanie, 12 ans, s’est avéré “dégoûtant”.

La famille de cinq personnes a vu le voyage reprogrammé deux fois en raison de Covid-19 – pour lequel ils ont dû débourser de l’argent supplémentaire en plus des 4 000 £ qu’ils avaient déjà payés.

Et quand ils sont arrivés à Mirage World, Icmeler, Sarah affirme qu’ils ont été accueillis avec des draps sales, une douche usagée et des marques dans les toilettes.

L’assistant social a déclaré à Manchester Evening News: “Nous étions tous excités – mais nous n’y sommes arrivés que pour trouver une chambre d’hôtel dégoûtante dans une partie dégoûtante du complexe.”

Sarah a dit que la nourriture n’était pas à la hauteur non plus et que les matelas étaient “sales” et “tachés”.

Souffrant de problèmes de dos, elle a déclaré que “le morceau de bois qui était fait comme un lit de camp” signifiait qu’elle n’avait pas dormi de la semaine.

La maman de trois enfants affirme également que la douche avait l’air d’avoir été utilisée et qu’il y avait des serviettes qui n’avaient pas été lavées.

“La raison pour laquelle nous n’avons pas pu partir en vacances, c’est parce que mon mari a été licencié en 2012 et que nous avons perdu notre maison”, a ajouté Sarah.

Elle a expliqué comment sa famille s’était endettée et était même sans abri à un moment donné.

“Nous avons enfin pu nous permettre de partir en vacances, c’est pourquoi c’était important pour nous”, a-t-elle ajouté.

Après s’être plaint auprès de l’agence de voyages loveholidays, ils ont reçu un paiement “geste de bonne volonté” de 228 £.

Un porte-parole de la société a déclaré: “Nous sommes désolés d’apprendre que les vacances de Mme Kershaw n’ont pas été à la hauteur des attentes.

“Une fois qu’elle est rentrée chez elle, nous avons soulevé ses problèmes avec le fournisseur d’hébergement mais, comme aucune plainte n’a été déposée à l’époque, ils n’ont pas été en mesure d’enquêter ou de résoudre les problèmes qu’elle aurait pu avoir pendant son séjour.

“Nous lui avons donc proposé un geste commercial, qu’elle a accepté.”

Sarah essaie de récupérer autant d’argent que possible et prétend qu’elle s’est plainte au personnel pendant les vacances.

The Sun Online a contacté Mirage World pour un commentaire.

