Nous avons été obligés de dépenser 6 000 £ pour une clôture pour bloquer l’énorme extension visuelle de notre voisin – c’est comme une toute nouvelle maison

Les RÉSIDENTS ont raconté comment ils ont été obligés de dépenser 6 000 £ pour une clôture pour bloquer l’énorme extension de la pollution visuelle de leur voisin.

Les habitants de Brierfield, dans le Lancashire, disent que l’ajout ressemble plus à une “propriété supplémentaire” qu’à une extension et affirment que la terrasse surélevée ne leur a laissé “aucune intimité”.

Les résidents sont furieux après la construction d’une nouvelle maison à Brierfield, Lancashire Crédit : J Speakman/Sun Online

Il regarde dans leurs maisons – forçant un ménage à débourser 6 000 £ sur une clôture Crédit : J Speakman/Sun Online

Une vue aérienne d’une maison sur Kings Causeway à Nelson, qui surplombe les propriétés de la rue ci-dessous Crédit : J Speakman/Sun Online

Les voisins sont furieux que le bâtiment colossal et imposant regarde droit dans leurs jardins et leurs maisons.

Un habitant en colère a déclaré au Sun : « J’ai supplié le conseil de venir se tenir dans mon jardin et de voir par eux-mêmes, mais ils ne l’ont pas fait.

“Je n’ai absolument aucune intimité. Leurs fenêtres regardent directement dans ma maison.

“Les constructeurs qui ont travaillé à la maison m’ont fait signe parce qu’ils ont une vue dégagée sur l’extérieur.”

Les voisins affirment que la terrasse surélevée “bloque la vue pour les résidents voisins, détruit les arbres et porte atteinte à leur intimité”.

Un propriétaire a même été contraint de prendre les choses en main et de débourser des milliers pour construire une clôture.

Ils ont déclaré à Lancashire Live: «Le terrassement du jardin est épouvantable et a causé tant de détresse à de nombreux résidents.

«Nous avons dû dépenser 6 000 £ pour une clôture et un mur pour le couvrir et les habitants en dessous sont gorgés d’eau quand il pleut.

“Les gens ont peur de se plaindre et d’objecter maintenant.”

Les terrasses n’avaient pas de permis de construire lors de leur construction – mais ont maintenant reçu une planification rétrospective – ce qui a agacé les résidents.

Le local a poursuivi: «Un couple de personnes âgées à Marsden Heights (derrière Kings Causeway) doit garder les rideaux de sa chambre et les rideaux de son salon fermés en permanence, et tout ce que la dame aimait faire était de regarder les oiseaux depuis sa fenêtre – qui sont d’ailleurs tous partis maintenant à cause de l’abattage des arbres. »

Un autre a déclaré: «Ce n’est pas seulement l’impact que cela a eu sur notre vie privée, mais aussi l’impact sur l’environnement.

« Tous les arbres et arbustes qui ont été abattus ont aidé à absorber l’eau de pluie.

« Maintenant que tout est aplani, toute l’eau de pluie va se retrouver dans mon jardin.

« Il a déjà eu quelques piscines et ce n’est même pas l’hiver.

« J’ai acheté cette maison parce qu’elle était belle et isolée.

« Tout cela a été perdu et je suis sûr que cela fera baisser le prix de la maison.

“Les nouveaux propriétaires ont promis que nous serions consultés sur tout changement qui nous affecterait, mais cela ne s’est tout simplement pas produit.”

Le responsable de la planification et du développement, Neil Watson, a déclaré: «Lorsque nous avons reçu une plainte concernant le développement de Kings Causeway, nous avons contacté le développeur et lui avons demandé de soumettre une demande de planification rétrospective afin que les problèmes soulevés puissent être pris en compte.

«Les voisins ont ensuite eu la possibilité de commenter la demande d’aménagement dans le cadre d’une consultation normale.

« Un rapport a été déposé au comité d’urbanisme du conseil qui fait référence aux cinq lettres d’objection et aux préoccupations soulevées lors de la consultation.

“Ces préoccupations ont été examinées parallèlement à toutes les autres considérations matérielles et la demande a été approuvée sur le fond.

“Nous reconnaissons que la décision d’approuver la demande n’était pas conforme aux opinions des résidents, mais elle a été pleinement évaluée et jugée appropriée.”

Les propriétaires de la maison n’y habitent pas car elle est encore en cours de rénovation.

Le Sun n’a pas pu contacter le propriétaire, mais ils ont refusé de commenter le journal local.

Le Sun a contacté Pendle Council pour commentaires.