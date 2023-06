Nous avons été INTERDITS de conduire dans notre propre ville balnéaire à cause des vacanciers – c’est ridicule

Les AUTOMOBILISTES s’indignent après s’être vu interdire de conduire dans leur cité balnéaire.

Un projet de piétonisation de la place, qui devrait coûter 250 000 £, interdira la circulation le long d’une partie de la Central Parade à Herne Bay, dans le Kent.

Le projet de piétonisation de la place sur le front de mer interdira la circulation le long d’une partie de la Central Parade à Herne Bay, Kent Crédit : Getty

Le programme, appelé le projet Kent Active Travel, comprend l’introduction d’interdictions de tourner à droite et à gauche, des routes à sens unique et l’interdiction des ordres de conduite.

Les changements prévus à Central Parade, Dolphin Street, Mortimer Street, Pier Avenue, Richmond Street, Station Road, St Georges Terrace et Telford Street devraient commencer dans les prochains mois.

Des modifications seront également apportées aux doubles lignes jaunes existantes sur Station Road.

Le conseil départemental a lancé une consultation, qui s’est clôturée le 6 octobre dernier, et les avis étaient partagés.

95 des 183 personnes qui ont rempli le questionnaire étaient « en désaccord » ou « fortement en désaccord » avec le plan.

Le conseil du comté de Kent a également consulté sur une zone de 20 mph pour compléter les propositions de voyage actives.

De nombreux habitants ont fait valoir que le programme n’était «pas nécessaire et un gaspillage d’argent».

Michael Taylor, qui vit sur Spenser Road, a déclaré à KentOnline: « Le front de mer est l’endroit où vont tous les gens qui affluent pour le week-end.

« Il n’y a pas d’installations touristiques ailleurs pour les touristes, donc fermer une partie de la route pourrait décourager les gens. C’est contre-productif. »

Cependant, le conseil pense que cela « stimulera l’économie locale et encouragera davantage de voyages vers la jetée de la ville ».

Le conseiller Dan Watkins (conservateur) a déclaré: « La place et la piste cyclable ajoutent à l’aspect attraction des visiteurs – les gens veulent un environnement agréable pour faire du shopping, manger et boire.

« Cela aidera les rues à devenir plus propres, plus silencieuses et finalement plus vertes, ce qui ne peut être qu’une bonne chose.

« Ces changements aideront Herne Bay à devenir l’une des meilleures villes balnéaires – sinon la meilleure ville balnéaire – pour les marcheurs et les cyclistes. »

Cela survient après que les acheteurs ont été furieux que les chefs de conseil aient gaspillé de l’argent en peignant des lignes blanches ondulées dans une nouvelle zone piétonne.

Tout cela faisait partie d’un programme de 178 000 £ à Worthing, West Sussex.