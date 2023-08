Nous avons été giflés avec une facture de 200 000 £ après que la rangée voisine sur la hauteur de la haie ait transformé le village en «champ de bataille»

UN COUPLE a reçu une facture judiciaire de 200 000 £ après qu’une rangée de voisins au-dessus d’une haie ait transformé le village en un « champ de bataille ».

Le patron de la propriété, Mark Randolph Dyer, et sa femme Clare, tous deux âgés de 58 ans, affirment que leur vie a été bouleversée par quatre des habitants du hameau endormi de Brook, dans le Surrey.

Mark Dyer et sa femme Clare ont été condamnés à payer 200 000 £

Les disputes sur les changements proposés à la propriété de 2,6 millions de livres sterling des Dyers ont vu la région se transformer en un «champ de bataille», a entendu la Haute Cour de Londres.

Dans une affaire qui a depuis été rejetée par un juge, le couple multimillionnaire a affirmé qu’ils étaient visés par le médecin généraliste local, le Dr Andrew Cross, 63 ans, ainsi que par un trio de retraités : David Small, 81 ans, et sa femme Susan, 78 ans, ainsi que Patricia Webb, 77 ans.

Ils ont allégué que le groupe avait fait des objections « fausses » à leurs demandes d’urbanisme, avait fait des commentaires grossiers sur les tenues de Mme Dyer et avait même incité un autre résident à mettre le feu à leur clôture.

Les Dyers ont affirmé que le quatuor avait « influencé » David Baker, 79 ans, pour incendier la clôture entre sa propriété et celle des Dyers.

Les problèmes ont commencé lorsque plus de 50 demandes de planification ont été soumises par les Dyers pour apporter des modifications à leur maison et à deux chalets voisins qu’ils possèdent.

Ils ont déclaré avoir été la cible d’une « campagne malveillante de diffamation et de harcèlement » après avoir révélé qu’ils voulaient un « héliport permanent » dans leur domaine en 2007.

Après des années de batailles, le « gang menaçant » de voisins a été traduit en justice en mai de cette année où ils ont été poursuivis pour 1,3 million de livres sterling de dommages et intérêts.

Les Dyers ont également demandé une injonction de harcèlement immédiate et temporaire.

Le groupe a nié toutes les allégations.

Et le mois dernier, le juge Dexter Dias KC a refusé d’accorder aux Dyers une injonction provisoire.

Il a dit qu’il n’y avait « aucune perspective réaliste » qu’ils prouvent le harcèlement à un degré qui justifierait une injonction immédiate.

Il a ajouté qu’il n’y avait pas non plus de preuve que les quatre avaient abusé du processus de planification, ce qui a entraîné le refus des demandes.

Et maintenant, le juge Dias a ordonné aux Dyers de payer une facture de 200 000 £ aux tribunaux après avoir constaté que leur affaire était « imparfaite et mal conçue ».

Il a déclaré: « Le tribunal est convaincu que la demande de réparation était fatalement viciée et vouée à l’échec – et donc totalement sans fondement. »

Le juge Dias s’est cependant abstenu de donner une « ordonnance civile de retenue » aux Dyers – ce qui les aurait empêchés de poursuivre leur affaire plus avant.

Il a dit : « J’ai décidé que ce n’était pas approprié.

« Un autre tribunal a peut-être adopté un point de vue différent, mais j’ai examiné la totalité de la preuve.

« Je suis convaincu que leur application a été mal conçue, plutôt qu’intrinsèquement malveillante. »

En plus de cela, les allégations concernant M. Baker et l’incendie présumé de la clôture n’avaient « aucune base probante » et « revenaient à encourager ou à inciter à un incendie criminel ».

Il a ajouté: « Le tribunal a conclu qu’il n’y avait aucune preuve crédible d’influencer M. Baker pour qu’il mette le feu à la haie et il n’y avait aucune autre preuve crédible d’influencer M. Baker. »

Andrew Cross a été accusé d’avoir harcelé le couple avec trois autres personnes Crédit : Nouvelles des champions

David Small et son épouse Susan faisaient également partie du groupe qui aurait déposé des objections « fausses » à plus de 50 demandes d’urbanisme Crédit : Nouvelles des champions