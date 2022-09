Nous avons été forcés de vivre dans une TENTE après que le conseil nous ait donné une décharge infestée de cafards pour y vivre… c’était pire que la prison

Une FAMILLE de cinq personnes affirme avoir été forcée de vivre dans une tente après que le conseil les ait placés dans un logement d’urgence infesté de cafards – ce qui, selon eux, est pire que la prison.

Kelly et Alan Fitzpatrick, aux côtés de leurs trois enfants, disent vivre dans une tente qu’ils ont plantée sur un green à Dublin.

Kelly et Alan Fitzpatrick avec leurs enfants, Jack, 10 ans, Bobby, 6 ans, et Kasey, 17 ans, affirment qu’ils vivent dans leur tente sur un green de Dublin. 1 crédit

La famille affirme que le conseil du comté de South Dublin les a placés dans un hôtel infesté de cafards 1 crédit

La famille dit que c’était leur dernière option dans une saga de logement de huit mois – qui, selon elle, les a vus pour la dernière fois placés dans un hôtel infesté d’insectes par le South Dublin County Council.

L’Irish Mirror a rapporté que les Fitzpatrick avaient été placés dans un logement d’urgence dans un hôtel du centre-ville de Dublin vendredi dernier, mais n’y avaient passé que quatre nuits.

Le couple et leurs enfants Kasey, 17 ans, Jack, 10 ans et Bobby, six ans, disent avoir refusé de passer une autre nuit à l’hôtel en raison des prétendues conditions déplorables.

Kelly, 30 ans, affirme que les chambres étaient infestées d’insectes et de cafards et dit qu’elle a même attrapé une infection cutanée.

La femme de 30 ans s’est rendue chez son médecin généraliste qui a écrit une lettre indiquant qu’elle “souffrait d’une éruption cutanée due à une infestation d’insectes de l’hébergement d’urgence dans lequel elle se trouvait”.

Le médecin généraliste aurait déclaré au South Dublin County Council: “J’apprécierais si vous pouviez faciliter un logement convenable pour elle et sa famille.”

Mercredi, Alan, 37 ans, a déclaré: «Nous sommes obligés de retourner dans le logement d’urgence – un soi-disant hôtel – car le conseil a déclaré que nous serions retirés de la liste des logements si nous ne le faisions pas.

« Quand nous sommes entrés dans l’hôtel, la chambre était pire qu’une cellule de prison.

“Nos garçons en ont manqué en pleurant et ont refusé de dormir là-bas, alors ils sont restés avec leurs grands-parents pour le week-end.

“Nous avons dû appeler une ambulance pour Kasey car elle est tombée malade et est toujours à l’hôpital.

«Nous avons montré au conseil la lettre du médecin et les enregistrements de la salle et on nous a dit que nous devions encore y revenir ou nous ne sommes plus sur la liste.

“Nous n’avons donc pas d’autre choix que de planter une tente sur le green pour être près des écoles des enfants, de notre famille, de nos amis et de nos voisins.”

Les vidéos présumées de la chambre simple montrent deux lits superposés, un lit simple et une télévision cassée.

L’extérieur des fenêtres était recouvert de ce qui semblait être du vomi de la pièce du dessus.

Une autre vidéo présumée de la pièce montre des cafards se précipitant.

L’Irish Mirror a rapporté que Kelly et Alan disent avoir passé les huit derniers mois à essayer désespérément de trouver une nouvelle maison pour leur famille.

Ils avaient passé les 11 dernières années à vivre dans une maison à Clondalkin dans le cadre du programme de paiement d’aide au logement.

Mais en janvier de cette année, le propriétaire leur a dit qu’ils devraient quitter la propriété le 26 août.

Le couple a déclaré qu’il figurait sur la liste des logements du conseil depuis 11 ans et demi et qu’en dépit de la recherche frénétique d’une nouvelle maison, il n’a rien trouvé.

C’est ce qui les a conduits à être transférés dans l’hébergement d’urgence.

Aujourd’hui, le South Dublin County Council a déclaré au Sun : “Le Conseil ne commente pas les cas individuels.

“Cependant, toutes les plaintes reçues concernant les hébergements d’urgence et autres fournis aux ménages sans abri sont automatiquement transmises au Dublin Regional Homeless Executive pour enquête.”