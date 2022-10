Nous avons été expulsés d’un hôtel à cause de l’apparence de mon mari révèle la femme de Simon Weston d’Incassable

Simon Weston d’UNBREAKABLE a été expulsé d’un hôtel à cause de son apparence, a révélé sa femme.

Le vétéran de l’armée britannique a été gravement brûlé après le bombardement du navire Sir Galahad pendant la guerre des Malouines en 1982.

Le bombardement a tué 22 hommes sur les 30 du peloton de Simon, alors qu’il a été brûlé à 46% et que son visage a été gravement défiguré.

L’homme de 61 ans apparaît dans l’émission BBC One avec sa femme de 32 ans, Lisa, et dans l’épisode de jeudi, le couple s’est ouvert sur leur vie ensemble et les batailles auxquelles ils ont dû faire face.

Au cours d’une séance de thérapie, Lucy a déclaré que l’une des choses les plus difficiles était de faire face au SSPT de Simon lorsqu’il rentrait chez lui.

Elle a commencé à pleurer en disant: “être là pour le voir souffrir et faire des cauchemars et devoir faire face à des gens tellement horribles.”

Elle a ensuite rappelé un moment qui a horrifié ses collègues candidats et l’expert en relations.

Elle a déclaré: “C’était juste avant notre mariage, lorsque nous sommes partis en vacances, on nous a demandé de quitter l’hôtel parce que nous dérangeions les autres clients.”

Alors qu’elle essayait de sécher ses larmes avec un mouchoir, elle a poursuivi : « Voir quelqu’un que vous aimez, qui essaie de faire face à sa défiguration, être traité de cette façon par des gens, c’est juste horrible.

“Vous voyez juste quelqu’un qui essaie de s’entendre avec qui il est, parce qu’il est lui-même une nouvelle personne après avoir été blessé pour retourner soudainement dans sa coquille.”





Heureusement, le couple a pu se ressaisir et traverser les temps sombres.

Elle a déclaré: «Nous nous en sommes occupés, nous sommes passés à autre chose. Vous savez que sa dépression n’est pas… il n’a plus ça maintenant, il est content de qui il est. Il est bien dans sa peau. »

Cependant, les téléspectateurs à la maison étaient tout aussi bouleversés que le couple ait dû faire face à un service aussi ignoble à l’hôtel sans nom il y a toutes ces années.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a écrit: « Qu’un hôtel demande à Simon Weston et à sa femme de partir parce qu’ils ont dit que sa défiguration dérangeait les clients est incroyable. Quelle cruauté, quelle inhumanité. Simon est un homme incroyable.

Un autre a tweeté : « Découvrir que Simon Weston a été invité à quitter un hôtel à cause de sa défiguration « effrayant les clients » après avoir combattu aux Malouines est la chose la plus dégoûtante que j’aie entendue ! J’espère que la personne qui l’a dit aura honte pour le reste de sa vie !

Un troisième a ajouté: «Ils devraient nommer et faire honte à cet hôtel. Quelle triste histoire. Je suis tellement content qu’ils aient réussi, ils sont bien ensemble.

Un autre téléspectateur a accepté en écrivant: “#Unbreakable JESUS ​​QUOI ?! Ils ont été expulsés d’un hôtel pour avoir “contrarié” les autres clients !! ??? NOMMEZ CET HÔTEL POUR QUE PERSONNE N’Y VA PLUS JAMAIS.”