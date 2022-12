Nous avons été contraints de fermer notre bar après que le responsable de Jobsworth ait découvert une règle de 42 ans que tout le monde avait oubliée

UN propriétaire de bar OUTRAGED a fustigé son conseil après avoir affirmé qu’un fonctionnaire avait parcouru les dossiers de planification et utilisé une règle de 42 ans pour fermer son entreprise.

Jason Hammer, propriétaire du bar CFeleven, sur Cathedral Road, Cardiff, a affirmé que l’employé avait fouillé des dossiers datant des années 1980 dans une tentative désespérée de détruire le hotspot.

Le bar à gin CFeleven, sur Cathedral Road, Cardiff, devrait être fermé d’ici la fin janvier 1 crédit

Le propriétaire a affirmé qu’un fonctionnaire du conseil avait fouillé des dossiers datant des années 1980 pour trouver une objection à la planification. 1 crédit

Le somptueux bar à gin a ouvert ses portes il y a six ans et est rattaché à une chambre d’hôtes qui fonctionne depuis 40 ans.

La restriction de planification en question a été trouvée dans une archive indiquant que le B&B avait été initialement approuvé à la condition que son bar ne soit ouvert qu’aux “résidents de l’hôtel”.

Jason, propriétaire du site depuis 16 ans, a déclaré à WalesOnline : “Pour autant que nous le sachions, il n’y avait aucun problème de planification.

“Pendant Covid, nous avons eu une augmentation du nombre de personnes buvant dans le jardin et il y a eu quelques plaintes concernant le bruit.

“Le département de santé environnementale du conseil a fait un test sonore et nous n’étions pas une nuisance sonore ou quoi que ce soit.”

Cependant, c’est cette vérification du son qui a déclenché l’enquête, selon le propriétaire du bar frustré.

“Puis une des personnes en santé environnementale a dit qu’il voulait voir toutes les conditions de planification. C’est lui qui a tiré le coup de feu”, a poursuivi Jason.

“Il a demandé au service de planification de vérifier les conditions remontant à des décennies”, a-t-il ajouté.

“Ils ont vérifié les archives sur microfiches et ont trouvé une condition de 1980 disant que nous pouvions vendre de l’alcool mais uniquement aux clients de l’hôtel.”

Jason a dû licencier cinq employés, dont un qui habite la propriété.

Il a affirmé qu’ils avaient reçu un préavis de trois mois, ce qui, selon lui, n’était pas assez long pour que quelqu’un trouve d’autres arrangements.

Bien que l’objection de planification soit appliquée parce que le bar n’est destiné qu’aux “résidents de l’hôtel”, Jason a suggéré que la vraie raison était les plaintes de bruit.

Mais il a riposté au Cardiff Council et a mis en évidence quatre autres pubs et bars, le Pontcanna Inn, le Beverley, le Halfway, le Conway et le Robin Hood, qui sont plus proches des maisons.

“Nous venions de dépenser beaucoup d’argent pour convertir tout le rez-de-chaussée et le jardin, installer une cuisine et acheter un parasol chauffant… C’est ridicule”, a-t-il déclaré.

“Personne n’était même au courant des conditions de planification. Cela ne me surprendrait pas si quelques-uns des anciens B&B de Cathedral Road avaient une règle similaire”, a-t-il poursuivi.

Le propriétaire dévasté a déclaré qu’il n’était pas sûr de l’avenir de son bar.

Il a déclaré: “C’est une option de continuer à l’exploiter comme un B & B, mais c’est aussi une option de le convertir en appartements ou de le vendre.”

Le conseil de Cardiff a été contacté pour commentaires.

Cependant, il semble qu’il y ait des résidents qui soutiennent la décision du conseil.

Après que la règle ait été présentée au bar à gin, ils ont fait appel de la décision, mais ont été giflés par 15 objections distinctes du public.

Norman Stebson a écrit: “Je m’oppose à cela au motif que le bruit, la circulation supplémentaire, le comportement ivre, la station de taxis temporaire, le déversement de verres dans les jardins voisins et l’urine dans la voie arrière ont tous été observés par moi-même.”

Dyfrig Jones a ajouté: “Le bruit provenant de ce bar est incroyable – il est plein à craquer et il est difficile pour mes enfants d’étudier et de dormir.

“C’est constant le vendredi soir à partir de 17h, le samedi à partir de 14h et le dimanche également. Toute l’année. Inacceptable.”

Le Dr Edward Fahey a remis en question l’affirmation de l’entreprise selon laquelle le bar n’était pas un “grand débit de boisson debout”.

Il a souligné que le lieu fait de la publicité pour des fêtes pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes et a commenté: “À mon avis, 120 personnes dans un bar, c’est un local à grand volume.”

Et Fiona Davies a écrit: “Les clients laissent régulièrement du vomi et des mégots de cigarettes à l’extérieur de la propriété et sont extrêmement bruyants lorsqu’ils quittent les lieux.

“Les locaux sont un fléau pour ce qui est principalement un quartier résidentiel.”

En réponse, Jason a déclaré: “Ce n’est pas un pub Wetherspoon. Nous n’avons pas de sport avec des gens qui chantent et applaudissent.

“Je comprends que vous avez vos résidents immédiats, mais nous fermons le jardin à 21 heures comme condition du permis.”