Nous avons été choqués par les prix du marché de Noël le plus cher du Royaume-Uni – comment nous nous sommes régalés avec un budget inférieur à 40 £

UNE PAIRE d’acheteurs avertis a révélé comment ils avaient apprécié une soirée au marché de Noël le plus cher du Royaume-Uni pour moins de 40 £.

Camille Egasse et un ami ont profité d’une soirée au Winter Wonderland à Hyde Park à Londres et ont donné des conseils sur les réseaux sociaux pour savoir comment s’amuser dans le célèbre lieu festif sans se ruiner.

Camille et son amie ont passé la soirée au Winter Wonderland à Hyde Park, Londres Crédit : TikTok/@camilleegasse

Ils ont réussi à dépenser moins de 40 £ chacun Crédit : Getty

Le rouet était l’un des manèges qu’ils ont réussi à budgétiser

Dans un clip posté sur TikTok, Camille a expliqué ce qu’ils avaient fait et combien coûtait chaque article, admettant qu’il était “difficile de ne pas dépenser plus d’argent”.

Le droit d’entrée à lui seul leur a coûté 7,50 £ chacun, tandis que les châtaignes grillées “dégoûtantes” leur ont coûté cinq centimes.

Ils ont également payé 6,40 £ pour du vin chaud, ce qui, selon Camille, “n’était pas bon”.

Cependant, elle a trouvé un meilleur rapport qualité-prix dans les chocolats chauds qui, malgré le coût de 10 £ pour deux, étaient “tellement délicieux”.

Un manège de fête foraine était le suivant sur la liste, suivi d’une “attraction VR”.

Ceux-ci coûtent respectivement 8 £ et 9 £ chacun.

Au total, la paire a payé 35 £ chacun pour toute la soirée, avec un total combiné de seulement 70 £.

Ils ont même réussi à organiser gratuitement une petite danse au village bavarois.

Cela vient après que les visiteurs aient critiqué Winter Wonderland le mois dernier pour ses prix “arnaques”.

Un acheteur, appelé Sakib, a même réussi à dépenser 176 £ en une seule visite avec sa petite amie, affirmant que cela leur faisait « mal aux poches ».

Compte tenu de telles histoires, la compétence budgétaire de Camille est assez impressionnante, car elle a dépensé plus de 100 £ de moins que Sakib pour le même nombre de personnes.

Cela survient après que les marchés de Noël à travers le pays ont été ravagés par des prix élevés dans un contexte de crise du coût de la vie.

Les amateurs de fête à Newcastle, par exemple, se sont retrouvés avec des portefeuilles vides car un repas au marché s’est avéré plus cher qu’un vol pour Marbella.

Pendant ce temps, un acheteur festif enthousiaste a passé une semaine à parcourir tous les grands marchés festifs de Londres et à les classer du meilleur au pire.

Lea Dzifa Seeberg a marché 11 km et passé six heures à comparer ce qui était proposé afin de faire savoir aux gens où aller et où éviter.

Ils ont même réussi à se faufiler dans une danse libre au village bavarois Crédit : TikTok/@camilleegasse