Nous avons été choqués de trouver une note furieuse nous disant que nous serions condamnés à une amende de 42 £ pour avoir laissé nos enfants jouer dans notre jardin

Les PARENTS ont été choqués de trouver une note furieuse leur disant qu’ils seraient condamnés à une amende pour avoir laissé leurs enfants jouer dans le jardin.

Une lettre envoyée aux résidents d’un appartement à Salford, près de Manchester, indiquait qu’ils seraient condamnés à une amende de 42 £ si leurs enfants jouaient au football ou même se promenaient dans l’enceinte de l’immeuble.

Les résidents d’un appartement à Salford ont reçu cette note choquante Crédit : Jam Press/@JackHancock1983

La note en termes forts indiquait qu’aucun jeu de balle n’était autorisé sur le site, y compris dans ses jardins – et que les résidents enfreignaient les termes de leur bail si les enfants y jouaient sans surveillance.

Il se lit comme suit: « Cette lettre est envoyée à tous les résidents à la suite de plaintes d’enfants jouant sans surveillance dans les jardins, notamment en jouant au football.

« Aucun jeu de balle n’est autorisé sur le site – cela inclut les jardins.

« Il est contraire au bail de permettre aux enfants d’être dans n’importe quelle zone commune sans surveillance, cela inclut de jouer avec les jardins.

« Si vous autorisez vos enfants à se promener sur le site sans surveillance, vous recevrez des frais de 42 £ pour violation du bail.

« Les jardins communaux sont destinés à tous les résidents, alors utilisez-les de manière responsable et faites attention aux autres résidents, en particulier avec les niveaux de bruit. »

Jack Hancock, résident fumant, a déclaré: « Je viens de passer ça par la porte.

« Une des lettres les plus mesquines et les plus misérables que j’aie jamais vues.

« Mettre à l’amende des gens pour avoir laissé leurs enfants se promener? Jésus.

« Enfin avoir un temps décent et les gens sont censés garder leurs enfants enfermés à moins qu’ils n’aillent s’asseoir avec eux ?

« Cela ira plus loin. Tous les autres résidents semblent être d’accord avec ses connards. »

Lorsqu’on lui a demandé comment l’amende de 42 £ avait été calculée, Jack a répondu: « Avec un jeu de fléchettes, probablement. »

D’autres parents ont été choqués par la lettre mesquine.

Matthew a déclaré: « Peut-être que les adultes devraient organiser un jeu ou deux.

« Voyez à quel point certains sportifs à moitié sobres et indignés peuvent faire du bruit. »

Paul a déclaré: « Il est dit que les jardins communaux sont destinés à tous les résidents.

« Pardonnez-moi si je suis stupide, mais les enfants ne sont-ils pas résidents ? »

Alexis a déclaré: « 42 £ pour 10 enfants pour jouer au football pendant une heure est une meilleure valeur que certains terrains à cinq. »

La société qui gère les appartements a refusé de commenter lorsqu’elle a été téléphonée par The Sun.

