« Nous avons été bénis » : le restaurant Gibson’s Fish and Chips fête ses 60 ans

Contenu de l’article Cela a été une bonne période, et une longue période, pour la famille Gibson sur la scène des restaurants de Saskatoon. Gibson’s Fish and Chips célèbre 60 ans au service de la ville. Quatre générations de Gibson ont coupé des pommes de terre et préparé de la pâte au restaurant, maintenant situé près de l’intersection de la huitième rue Est et de l’avenue Louise. Photo de Michelle Berg / SAS Cette semaine, l’établissement familial a franchi son dernier cap.

Contenu de l’article « Cela semble long », a déclaré Jonathan Gibson. Mais la vie passe vite, ajoute-t-il. Gibson a déclaré que son père avait lancé l’entreprise et que maintenant ses petits-enfants aident au restaurant. Ces 60 années d’activité ne se sont pas déroulées sans moments difficiles, mais ils ont travaillé dur et ont dû tenir le coup lorsque les temps sont devenus difficiles, a-t-il déclaré. «Les restaurants ont beaucoup changé à Saskatoon.» Gibson a déclaré qu’il existe désormais une plus grande variété de restaurants dans la ville, mais que le coût de fonctionnement d’un restaurant a augmenté, de sorte que les plus petits sont de plus en plus courants. Photo de Michelle Berg / SAS Il travaille chez Gibson’s Fish and Chips depuis l’âge de 13 ans et fêtera bientôt son 70e anniversaire. « N’abandonnez pas ce que vous voulez faire et ce en quoi vous croyez », a-t-il déclaré. « Sachez que si vous faites de votre mieux, vous serez récompensé plus tard. « Gérer votre propre entreprise est un défi, et les heures que vous y consacrez, et vous espérez que vous faites la bonne chose. » Il a noté que la pâte préparée pour le fish and chips est transmise dans la famille depuis 60 ans. « Nous avons été bénis », a-t-il déclaré. « Nous sommes très reconnaissants et très reconnaissants envers les clients qui nous ont soutenus. »

Contenu de l'article Gibson a déclaré que quiconque démarre une entreprise en ce moment est confronté à des difficultés et que Gibson est très chanceux d'avoir une base de fans construite sur six décennies. « Nous avons une large clientèle qui s'étend partout à Saskatoon et dans toute la province », a-t-il déclaré, ajoutant que des gens sont venus du Royaume-Uni et des États-Unis pour essayer leur fish and chips. Jusqu'il y a 25 ans environ, le restaurant était ouvert sept jours sur sept. « Souvent, lorsque nous prenions des vacances, j'envoyais ma femme en vacances avec les enfants, mais je travaillais ici », se souvient-il. Il a déclaré qu'ils avaient finalement décidé de prendre du temps chaque année pour passer du temps avec leur famille, en espérant que les clients reviendraient à leur retour. L'entreprise prend désormais congé le dimanche, ce que Gibson considère comme un luxe. «Je regarde d'autres petits restaurants et les heures qu'ils y consacrent, le nombre incroyable d'heures qu'ils y consacrent», a-t-il déclaré. « Je me sens vraiment chanceux de savoir que nous avons consacré ces heures au cours des 30 premières années. »

