Ville de Gaza – La jeune famille d’Ibrahim Jahsan s’est réfugiée dans l’église Saint-Porphyrius de la ville de Gaza depuis le début de la guerre.

Jahsan, l’un des 1 000 chrétiens de Gaza, n’a jamais douté que l’église était un espace sûr pour lui, sa femme enceinte et ses deux enfants âgés de cinq et six ans. L’église grecque orthodoxe – la plus ancienne de la ville, située dans le quartier de Zaytoun – a traditionnellement servi de sanctuaire aux chrétiens et aux musulmans pendant les guerres périodiques d’Israël contre Gaza.

L’église abritait des centaines de personnes lorsqu’une bombe israélienne a gravement endommagé jeudi soir l’un des quatre bâtiments de son enceinte, provoquant l’effondrement de son plafond et laissant des dizaines de personnes coincées sous des dalles de béton, selon des témoins.

Vendredi après-midi, le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a déclaré à Al Jazeera qu’au moins 18 personnes avaient été tuées, dont plusieurs enfants.

« Nous pensions que nous serions protégés »

« Le bâtiment qu’ils ont bombardé se trouve à côté de l’église », a déclaré Jahsan, encore secoué par ce qu’il décrit comme une explosion massive. « Nous prions simplement Dieu de mettre fin à cette guerre. »

Environ 200 enfants, femmes, personnes âgées et malades s’abritaient dans l’église lorsque les avions militaires israéliens ont ciblé le bâtiment lors de deux raids, a déclaré Ibrahim Al-Souri, un autre survivant qui s’était également réfugié.

« Nous pensions que nous serions protégés par l’Église, mais malheureusement, l’occupation israélienne brutale ne fait aucune différence », a-t-il déclaré. « Ils ont pris pour cible des églises, des mosquées et des hôpitaux. Il n’y a pas d’endroit sûr.

Al-Souri a appelé les peuples libres du monde entier à faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils mettent fin à l’effusion de sang contre les Palestiniens.

« Nous savons que les dirigeants du monde sont contre nous, mais comme [former PLO leader] Yasser Arafat a dit : « Nous sommes un peuple puissant. Et c’est le prix que nous devons payer », a-t-il déclaré.

Selon le père Issa Musleh du Patriarcat grec orthodoxe de Bethléem, le bâtiment qui s’est effondré faisait partie de l’enceinte de l’église. Des dizaines de personnes ont été blessées alors que les opérations de secours étaient toujours en cours vendredi pour retrouver les victimes coincées sous les décombres.

« Une dame attend que ses trois enfants soient retirés des décombres », a déclaré un autre témoin présent à l’église, qui n’a pas voulu donner son vrai nom à Al Jazeera. « C’est quelque chose qu’on ne peut pas vraiment imaginer, qu’on ne peut pas vraiment expliquer. »

Chrétien orthodoxe, il a déclaré qu’il avait cherché refuge dans l’église après le début de la guerre, pensant que c’était un endroit sûr. Il est resté là malgré l’ordre donné par Israël aux habitants de la ville de Gaza de se déplacer vers le sud – où les bombardements se sont néanmoins poursuivis.

« Nous n’avons pas fui la nuit dernière parce que nous avions peur d’être touchés. [on the way], » il a dit.

Depuis le début de la guerre, les mosquées, les écoles et les hôpitaux où les gens cherchaient refuge après avoir fui leur foyer ont été la cible de tirs. Il y a à peine deux jours, six personnes ont été tuées après un raid aérien israélien contre une école de l’UNRWA dans le camp de réfugiés d’al-Maghazi à Gaza. Plus tard dans la journée, une explosion massive à l’hôpital arabe al-Ahli a tué des centaines d’autres personnes.

« Les gens là-bas – musulmans et chrétiens – pensaient qu’ils seraient en sécurité à l’intérieur du [church] bâtiment », a déclaré le père Issa Musleh à Al Jazeera. « Comme c’est une église, ils ne pensaient pas qu’elle serait bombardée par Israël. »

Un chrétien, qui s’appelle Fadi, a déclaré que personne n’était en sécurité à Gaza, quelle que soit sa religion.

« Ce message s’adresse à Biden, le président des États-Unis : la communauté chrétienne de Gaza est ciblée », a déclaré l’homme de 31 ans qui est né et a grandi à Gaza. « Personne n’est en sécurité et tout le monde est en danger. Tout le monde devrait agir pour arrêter cela.

« C’est un crime de guerre » (Patriarcat orthodoxe)

Le Patriarcat a condamné la grève, mais a déclaré qu’il restait déterminé à fournir un abri aux personnes déplacées.

« Cibler les églises et leurs institutions, ainsi que les refuges qu’elles fournissent pour protéger des citoyens innocents, en particulier les enfants et les femmes qui ont perdu leur maison à cause des frappes aériennes israéliennes sur des zones résidentielles au cours des 13 derniers jours, constitue un crime de guerre qui ne peut être ignoré. « , lit-on dans un communiqué.

Un communiqué de l’armée israélienne a indiqué que la frappe aérienne avait visé un centre de commandement et de contrôle impliqué dans le lancement de roquettes et de mortiers vers Israël.

« À la suite de [Israeli army] Lors de la grève, le mur d’une église de la région a été endommagé », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous sommes au courant d’informations faisant état de victimes. L’incident est en cours d’examen.

Des vidéos et des photos de l’incident montrent des personnes, dont des enfants et des femmes âgées, transportées d’urgence à l’hôpital, ainsi que le bâtiment endommagé dont le premier étage s’est complètement effondré.

Au moins 4 137 Palestiniens ont été confirmés morts à la suite des bombardements israéliens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont 1 524 enfants. Quelque 1 403 Israéliens ont été tués, pour la plupart lors d’une attaque du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

« Tous les enfants sont traumatisés », a déclaré Ibrahim Jahsan. « Aucun mot ne peut décrire ce que nous vivons. » Malgré l’horreur, a-t-il déclaré, il continuera à se réfugier à l’église avec sa famille.

« Nous avons été baptisés ici et nous mourrons ici. »