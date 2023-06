Nous avons été arnaqués de 324 £ au restaurant Mykonos pour juste un déjeuner léger – les prix sur le reçu sont époustouflants

Un client FUMING affirme avoir été victime d’une arnaque de 324 £ après un déjeuner léger dans un restaurant de Mykonos.

Le touriste a détaillé dans un article sur Reddit comment il s’était fait arnaquer dans un lieu du hotspot touristique de Platys Gialos.

Le client a reçu un reçu de 360 ​​€

Le client a visité un lieu à Platys Gialos à Mykonos

Le lieu se trouve au même endroit que le DK Oyster Bar, un « restaurant d’escroquerie » notoire qui a été bombardé de critiques négatives de convives furieux qui disent avoir été arnaqués.

Dans ce cas, le client a expliqué dans un Reddit poste qu’il cherchait une place sur la plage lorsqu’ils ont été approchés par le serveur du lieu.

Le membre du personnel a proposé à la famille d’utiliser les transats de l’hôtel à condition qu’ils achètent deux boissons.

Le client a accepté en disant que c’était une affaire apparemment équitable, mais après un certain temps, le serveur les a harcelés pour passer une commande.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur les prix, le restaurant affirme qu’il a évité de répondre mais les a rassurés sur le fait que les prix étaient bon marché.

Il a déclaré: « Dans le processus, il nous a forcés à commander des milkshakes pour nos enfants.

« Comme nous sommes assis là pendant environ une heure, nous avons pensé que nous pourrions aussi bien commander de la nourriture qu’il a recommandée des calamars et sur le menu, il indiquait 19 €.

« Il a dit que cela venait avec une salade et du pain, ce que j’ai demandé à nouveau, s’il s’agissait d’une charge distincte, ce qu’il a dit non. »

Mais le client a été stupéfait quand le projet de loi est arrivé car il a découvert que les calamars étaient au prix de 148 € (126 £).

Il a poursuivi : « Quand le projet de loi Je suis revenu consterné car les calamars coûtaient 148 €, les milkshakes que nous n’avons jamais voulus mais que nous avons été obligés de commander pour nos enfants coûtaient 38 € chacun et la salade et le pain qu’on nous avait dit gratuits étaient respectivement de 28 € et 14,50.

Après avoir exprimé sa déception face aux prix excessifs, le client affirme avoir été accueilli avec hostilité.

Il affirme que le caissier a déchiré la partie supérieure du reçu qui comprend les détails de la transaction et dit qu’aucune signature n’a été obtenue après que sa carte de crédit ait été débitée du montant époustouflant de 324 £.

Les redditors se sont rapidement rangés du côté de lui et ont critiqué le restaurant pour avoir profité des touristes.

L’un d’eux a déclaré : « Oui, ne mangez jamais dans un endroit où il y a des vendeurs dans la rue. Les bons et honnêtes restaurants n’ont pas besoin de ces tactiques.

Un autre a commenté: « Désolé, vous vous êtes fait arnaquer et merci pour le partage. Ce sont toujours ces endroits » lit de plage gratuit si vous utilisez le salon « d’après ce que j’ai vu.

« Je ne pense pas qu’il y ait de recours – vous pouvez essayer de le signaler au policeou essayez peut-être de le contester auprès de la compagnie de carte de crédit. »

Plus tôt ce mois-ci, un couple a critiqué le notoire notoire DK Oyster après avoir affirmé avoir été facturé 600 £ pour deux smoothies et un bol de pâtes.

Oscar Maldonado et son petit ami disent avoir été victimes de la prétendue « escroquerie au lit de bronzage » du bar.

Un vacancier a révélé l’année dernière comment il avait été facturé 360 £ pour quatre boissons et une collation dans le même restaurant.

Jak Kypri, de Londres, a été facturé 425 € (360 £) pour deux tequilas, deux bières et des crevettes qui, à leur arrivée, n’étaient que « six crevettes ».