À travers le Shuswap, alors que les petites communautés entrent dans leur cinquième jour aux prises avec un incendie de forêt massif qui a détruit des blocs de maisons, un sentiment revient à plusieurs reprises.

« Nous avons l’impression d’avoir été abandonnés », a déclaré Tracy Wojciechowski, éditrice du bulletin communautaire North Shuswap Kicker.

« Les gens sont épuisés, les gens sont émotifs, les gens ne dorment pas et les gens sont frustrés par ce qui semble avoir été un manque de communication. »

Interview après interview avec CBC News, les résidents de Scotch Creek, Lee Creek et Celista ont exprimé leur frustration quant à la façon dont l’incendie de Bush Creek East, qui mesure maintenant plus de 400 kilomètres carrés, a été géré.

« Toute la communauté de North Shuswap est très bouleversée parce que toute la région grouille de policiers », a déclaré Jim Cooperman, un écrivain et résident de longue date de North Shuswap qui a été évacué vers Kamloops.

Des plaintes concernant la communication initiale lorsque les ordres d’évacuation ont été mis en place, aux différends avec le BC Wildfire Service et les policiers amenés pour contrôler la situation, à la colère face aux allégations de pillage et de vol du gouvernement, une tension est apparue entre un gouvernement et son peuple .

Le gouvernement pense qu’il a raison en disant aux gens de faire confiance aux fonctionnaires et d’arrêter de prendre du matériel. Mais une grande partie de la population locale pense qu’elle peut – et doit – jouer un rôle plus important.

« Appelez la police », a déclaré Cooperman.

« Laissons les citoyens qui sont là-bas… combattre les incendies et faire face à la situation d’urgence qui existe là-bas. »

L’histoire de 2 feux de forêt

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la colère dans le Shuswap semble être plus répandue qu’à West Kelowna, Kelowna et Lake Country, où beaucoup plus de résidents ont été évacués en raison de l’incendie de McDougall Creek, et jusqu’à 200 bâtiments ont été détruits.

Des ordres d’évacuation du district régional central de l’Okanagan ont été émis régulièrement tout au long de vendredi, les résidents ont pu accéder rapidement aux voies d’évacuation et la proximité d’un grand centre urbain a permis au BCWS d’avoir une présence visible constante.

En revanche, l’incendie de Bush Creek s’est développé si rapidement que la communication sur les ordres d’évacuation a souvent pris du retard par rapport à la réalité sur le terrain. Le site Web du BCWS et du district régional de Columbia Shuswap a connu des problèmes techniques pendant la période la plus critique, et les évacués ont dû partir par des routes rurales ou par voie navigable.

Cela signifiait que les pompiers du BCWS menaient à bien des égards une bataille difficile dans la perception du public une fois arrivés en force dans ces petites communautés semi-éloignées.

Et entre-temps, beaucoup de ceux qui étaient restés avaient trouvé leurs propres stratégies.

« Nous n’étions pas prêts à partir », a déclaré Jay Simpson, directeur régional du CSRD pour le North Shuswap et le seul politicien élu localement pour la région, qui est resté à Lee Creek.

« Nous sommes restés ici et faisons de notre mieux pour protéger nos maisons. »

Luttes sur les règles de la zone d’évacuation

Simpson a déclaré que la communication s’est améliorée ces derniers jours à partir des niveaux supérieurs de gouvernement.

Cependant, beaucoup de ceux qui sont restés sur place ont eu des altercations avec BCWS et des policiers – dont certains ont diffusé sur les réseaux sociauxet dont certains ont impliqué des ordures jetées sur les pompiers – plus qu’on leur a dit de rester sur leur propriété, ou de bloquer des personnes avec une aide non approuvée, car le gouvernement exige des permis pour rentrer dans les zones sous ordre d’évacuation.

Certains résidents ont pris du matériel de lutte contre les incendies et l’ont utilisé à leurs propres fins, ce que le gouvernement a qualifié de vol, mais certains résidents l’ont qualifié de dernier recours.

« Ils font passer tout le monde pour une bande de méchants. Ils ne volent pas cette merde. Ils l’utilisent », a déclaré Avery Shoaf, un résident de Shuswap et animateur de l’émission télévisée. Restaurateurs de Rust Valley.

« Ces gens là-bas en ce moment, ils mettent leur vie en jeu et ils en sont fiers. Et le gouvernement et les pouvoirs en place, pour une raison inconnue, ils n’aiment pas ça parce qu’ils ne sont pas en contrôle de la situation. »

La culture politique des Shuswap est assez conservatrice – aucun député néo-démocrate, aucun député ni aucun libéral n’a été élu dans la région depuis 1991 – et Shoaf a reconnu que de nombreuses personnes qui sont restées « ne sont pas vraiment douées pour suivre les règles ».

Cependant, certains qui ont suivi les règles et évacué la zone partagent le même sentiment.

« Il y a beaucoup de frustration à cause de la présence policière accrue qui maintient les gens sur leur propriété et les empêche d’éteindre des incendies qui peuvent être éteints », a déclaré Kendall Marken, qui a voyagé de Scotch Creek à Kamloops avant que l’incendie n’explose.

« Nous ne voulons pas nous battre avec BC Wildfire Service … Cela semble fou de dépenser des ressources, du temps et de l’énergie à se battre les uns contre les autres lorsqu’il y a un incendie là-bas, nous pouvons combattre ensemble. »

REGARDER | Le feu de forêt de Bush Creek East détruit des maisons dans le Shuswap : Scènes de destruction alors que la région de Shuswap brûle en Colombie-Britannique Des centaines de personnes ont fui leurs maisons, certaines pour toujours, alors que les flammes se sont rapprochées de la région de North Shuswap dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, laissant une traînée de dévastation.

Le premier ministre cite une forte anxiété

Sur ce front, il y a un accord avec le BCWS.

« Il est difficile de travailler ensemble quand c’est une mentalité très nous contre eux », a déclaré Forrest Tower, responsable de l’information.

Il a déclaré que les pompiers de toute la province sont épuisés et travaillent depuis beaucoup plus longtemps que les saisons normales. Mais il a également défendu avec acharnement les décisions prises, affirmant qu’elles étaient conformes aux meilleures pratiques de lutte contre les incendies de forêt dans les zones peuplées.

C’était à peu près le même message donné par le premier ministre David Eby plus tôt dans la journée à Kamloops, après une visite d’un centre d’évacuation où il a été interpellé par certains des évacués au sujet de la réponse.

« Nous savons que vous êtes anxieux, nous savons que vous essayez d’aider », a-t-il déclaré.

« Cette anxiété, combinée aux personnes déplaçant du matériel d’incendie, volant du matériel d’incendie, n’aide pas… mon meilleur conseil à tout le monde est d’écouter ces intervenants d’urgence de première ligne. »

C’est un conseil standard de tout politicien au milieu d’une urgence d’incendie de forêt.

Mais il y a beaucoup de preuves que dans le Shuswap, les conseils ne sont pas bien suivis.