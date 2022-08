Nous avons essayé le générateur de messages viraux sur LinkedIn et les résultats sont étrangement “motivants”

LinkedIn, une plateforme permettant aux employeurs et aux demandeurs d’emploi de se connecter et de réseauter, est devenu le nouveau WhatsApp. Les longs messages « bonjour » sur les groupes WhatsApp familiaux sont motivants, oui. Mais voulez-vous vous sentir plus motivé et inspiré ? Le printemps vous manque dans vos pas ? Ne vous inquiétez pas. Tournez-vous vers LinkedIn où quelqu’un s’est accidentellement réveillé tôt un matin et a découvert le soleil. Qu’ont-ils fait ensuite ? Ouvert LinkedIn (duh!) Et noté leur expérience dans un post émouvant sur «trouver la lumière». Leur histoire compte désormais plus de 500 000 likes. Anand Mahindra l’a partagé sur tous ses réseaux sociaux.

Cela ne s’est jamais produit. C’est une histoire inventée, un peu comme celles absurdes que ce compte Twitter partage régulièrement du monde de LinkedIn.

La barre a été placée bas, grâce aux écrivains et aux lecteurs obsédés par le contenu insensé “de bien-être”. Un post sur un milliardaire mangeant ParleG devient la histoire du jour. Car, selon certains, la personne qui nage dans l’argent aurait pu simplement prendre un vol n’importe où dans le monde pour dévorer les meilleurs cookies du monde. Mais non, leur humilité et leur approche terre-à-terre les ont fait se contenter de l’humble ParleG. C’est ce qui fait leur succès. Le message est maintenant devenu viral et a cassé Internet. L’emoji main pliée est tout ce que vous voyez dans la section des commentaires. « Salut » et « respect » suivent.

Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant.

Oui, vous pouvez désormais avoir vos propres publications LinkedIn « virales » et « motivantes ». Parce que pourquoi pas ? Tom Orbach a la solution. Créateur de la ViralPostGenerator.com, l’outil fait exactement ce qu’il promet : créer des publications virales pour vous. “Utilisez l’IA pour rédiger le message LinkedIn parfait”, lit-on sur le site Web.

Une fois que vous êtes sur le pageil vous suffit de remplir deux cases intitulées de manière appropriée :

a) Qu’as-tu fait aujourd’hui ?

b) Conseils inspirants

Vous pouvez également sélectionner le compteur de grincer des dents.

Voilà, vous avez votre propre publication virale sur LinkedIn.

Nous avons pris certains des mots à la mode souvent lancés sur LinkedIn et créé certains de nos propres messages viraux à l’aide du générateur qui apparemment écrasé en raison de la fréquentation élevée après la diffusion de la nouvelle de son existence.

Conseil de pro : gardez le compteur de grincer des dents élevé pour obtenir des résultats précis.

Démissioner le job





Indignation sur Twitter

Podcast

Elon Musk

Boycottez Bollywood

Influenceur

Un utilisateur de Twitter avait précédemment partagé l’existence du générateur de messages viraux.

J’ai trouvé un générateur de post viral Linkedin et c’est déjà ma partie préférée de la semaine lol https://t.co/4AOHlgZOsC pic.twitter.com/Jz4zch4y1F – Kushaan (@kushaanshah) 22 août 2022

Vous pouvez suivre le fil Twitter pour voir des résultats plus incroyables.

