Nous avons essayé la nouvelle liqueur de lait de poule à saveur de gaufre à 40 épreuves d’Eggo

J’aime les gaufres Eggo autant que les autres, sinon plus.

En grandissant, si je ne prenais pas de bagel ou de yaourt au petit-déjeuner, il y a de fortes chances que je mangeais une paire de gaufres maison avant d’aller à l’école.

Cela dit, je n’ai jamais eu une seule fois une gaufre Eggo et je me suis dit vous savez ce qui rendrait cela meilleur? Si ça m’a rendu ivre.

Vous pouvez donc imaginer ma surprise quand j’ai appris que Kellogg’s était en partenariat avec Sugarlands Distilling Co du Tennessee. pour faire une liqueur de lait de poule de marque Eggo.

Dans ses supports marketing, Eggo affirme que la collaboration avec la marque est née parce que les parents disent qu’ils aiment profiter de leurs gaufres pendant leur “soirée” après que les enfants aient été mis au lit.

La liqueur, les raisons de Kellogg, “donnera aux adultes une façon unique de L’Eggo du stress des vacances cette saison”.

Mis à part le fandom Eggo, le jeu de mots “L’Eggo” à lui seul a suffi à me donner envie d’essayer l’Eggo Nog.

La recette elle-même est une légère modification de la crème Appalachian Sippin ‘Cream existante de Sugarlands, qui, selon la distillerie, a été améliorée avec des notes de cannelle et de muscade pour la rendre festive pour les vacances.

Après une généreuse coulée, je suis reparti avec des sentiments mitigés à propos de la boisson réservée aux adultes d’Eggo.

Tout d’abord, la bonne nouvelle : c’est savoureux.

Bien que la boisson à base de rhum à 40 degrés sente définitivement assez forte – vous pouvez sentir la forte teneur en alcool au fond de votre gorge lorsque vous la buvez – elle est douce et crémeuse sur la langue et très agréable à siroter.

La cannelle et la noix de muscade sont prédominantes, et dans l’ensemble, c’est un candidat valable si vous cherchez à obtenir un peu de buzz avec votre lait de poule.

Maintenant, pour les mauvaises nouvelles, si vous pouvez l’appeler ainsi. Sugarlands se vante que “chaque gorgée [is] rappelle une gaufre Eggo parfaitement grillée », mais la vérité est que la saveur Eggo est introuvable.

C’est sucré et savoureux, bien sûr, mais si vous en donniez un verre à quelqu’un sans lui montrer la bouteille, il ne penserait jamais que vous lui avez offert autre chose qu’un verre fort de ‘nog’.

Bien que j’aime la crème à siroter, elle était commercialisée comme un produit Eggo, ce qui m’a donné l’impression qu’il manquait quelque chose. En fin de compte, j’aurais aimé avoir une gaufre à la place.

Mais bien que la saveur Eggo ne soit pas là, la marque Eggo l’est certainement.

Le pot dans lequel la liqueur arrive est d’un jaune vif attrayant comme l’emballage d’Eggo, et je le garderai pour le facteur de nouveauté longtemps après que le lait de poule se soit tari.

