Nous avons essayé la nouvelle application musicale mobile de Nintendo : voici ce que vous pouvez diffuser et télécharger

Une grande partie de la bibliothèque de musiques et de bandes sonores du jeu de Nintendo est désormais disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online via une application, Musique Nintendolibéré pour IOS et Androïde.

L’application pour appareils mobiles nécessite un abonnement Switch Online et demande une connexion une fois l’application téléchargée. L’application vous avertit également, après l’installation, que certaines musiques et images affichées avec elle peuvent constituer des spoilers de jeu. Il existe une fonctionnalité dans les paramètres pour éviter les spoilers provenant des jeux spécifiques que vous choisissez (merci Nintendo !).

Le menu principal de l’application présente des listes de lecture organisées comprenant de la musique de jeux tels que Pokemon Scarlet, Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais également des extraits profonds de titres plus anciens tels que Star Fox 64 et la console Wii originale. canaux. Ne soyez pas surpris si vous avez les larmes aux yeux de nostalgie lorsque vous entendez le thème Shop & Kennel de Nintendogs.

La musique des jeux vidéo est devenue une partie importante de l’industrie du jeu vidéo, incitant même à des visites en direct des ludothèques de Nintendo et d’autres sociétés telles que Sony, qui a récemment lancé une tournée de 200 villes pour le 30e anniversaire de la PlayStation. Les services de streaming, dont Spotify, proposent des sections de musique de jeux vidéo et des bandes sonores de jeux. se sont même révélés populaires sur vinyle.

L’application Nintendo Music regorge de touches bien pensées : les jeux qui se trouvent dans votre bibliothèque Switch ou auxquels vous avez joué dans Switch Online sont automatiquement répertoriés dans une section Vos jeux sous Recherche. Certaines pistes peuvent être étendues de leur durée d’origine à 15, 30 ou 60 minutes et configurées pour être répétées. Vous pouvez également télécharger des morceaux pour une écoute hors ligne.

Certaines des listes de lecture organisées par Nintendo incluent déjà Title Themes, Victory! et les combats de boss.

Malheureusement, la sélection des informations sur la piste d’une chanson affiche uniquement les informations sur le titre, le jeu et les droits d’auteur, et non sur les compositeurs d’une musique spécifique.