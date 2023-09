Nous avons essayé de vous parler de l’entretien avec le vampire

Si je dois voir une autre variante de « pourquoi personne ne me l’a dit Entretien avec le vampire était-ce bon ? sur les réseaux sociaux, je pourrais le perdre. Parce que, ma meilleure amie, nous avons essayé! Nous sommes nombreux à… journalistes, fans, tout le monde— j’ai essayé de te dire de regarder cette émission. La production d’AMC, qui a été diffusée avec des audiences incroyablement élevées, a été acclamée par la critique et a suscité une réponse massive des fans, a littéralement pris le contrôle de ma vie pendant deux mois. Suis-je heureux que les gens soient découvrir le spectacle maintenant qu’il est diffusé Max ? Oui. Mais nous avons essayé de vous dire quand cela se produisait ! Nous avons tellement essayé ! Je vais cependant prendre du recul ; tu es là maintenantet c’est ce qui compte.

Pourquoi les vampires sont-ils associés à l’homosexualité ?

Et écoute, ce n’est peut-être pas ta faute. Quand Entretien avec le vampire est sorti l’année dernière, personne ne savait vraiment quel genre d’émission de prestige AMC avait sur son mains. AMC ne savait même pas quel genre d’émission elle essayait de commercialiser. Les messages étaient mitigés, et la plupart des gens… même les fans de longue date d’Anne Rice Fans de Vampire Chronicles— ne savaient pas à quoi s’attendre jusqu’à ce qu’ils regardent eux-mêmes l’émission. Était Entretien avec le vampire va être le monstre surnaturel de la semaine, un tordu Journaux de vampires-style romantique ouais, ou quelque chose d’encore plus campy ? Personne ne le savait jusqu’à la sortie du premier épisode.

Que le premier épisode est, en passant, l’un des premiers épisodes les plus époustouflants et inimitables de toutes les saisons que j’ai jamais regardé. Je n’exagère pas quand je vous dis que j’étais à mi-chemin de l’épisode et que je savais que cela n’allait pas seulement être spécial, cela allait être transcendant.

Image : AMC | Alphonse Bresciani

La version de Entretien avec le vampire sorti l’année dernière était une exploration luxuriante et vicieuse de l’homosexualité et de la mémoire. Il a pris le matériel original et a mis en lumière le sous-texte queer latent, donnant la parole à des générations d’homosexuels qui se voyaient reflétés dans les personnages de Louis, Lestat et Armand, même s’ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Une grande partie de la série de livres est finement implications voilées de l’homosexualité qu’une émission moderne et mise à jour basée sur les Chroniques des vampires devait explorer cela explicitement, et ce avec le contexte. Les scénaristes ont pris des morceaux entiers du texte original et les ont transcrits dans le scénario, offrant ainsi à AMC un spectacle fidèle aux livres tout en restant intéressé par certains éléments annexes. L’émission de télévision, coincée entre le canon vénéré (parfois de manière litigieuse) et le film infâme, devait faire quelque chose de différent. Et au lieu de se laisser accabler par les attentes, il a dévoré les fans et nous a laissé en vouloir plus.

Si vous n’êtes pas convaincu que ce phénomène des médias sociaux se produit, ne vous inquiétez pas, je garde les reçus. Il n’est pas trop tard pour se lancer dans cette incroyable série, et si l’on en croit ces nouveaux fans… vous ne le regretterez pas.

S’il te plaît. S’il te plaît. Je vous en supplie, d’un amateur de spectacles de genre à un autre. Regardez cette émission. C’est en marche Max. jusqu’à fin octobre. Vous ne le regretterez pas. En guise de joli petit bonus éthique, AMC a signé un contrat intérimaire avec SAG-AFTRA autorisant s deuxième saison de Entretien avec le vampire pour continuer le tournage. Il est temps de faire l’expérience de ce Don Ténébreux par vous-même.

Entretien avec le vampire est diffusé sur HBO Max jusqu’au 31 octobre.

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et des acteurs actuellement en grève, le film dont il est question ici n’existerait pas.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.