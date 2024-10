Nous avons entendu une belle rumeur sur le dernier film de Christopher Nolan

Homme araignée L’acteur Tom Holland vient d’être choisi pour le prochain film du cinéaste oscarisé Christopher Nolan et même si personne ne sait encore exactement de quoi parle ce film, nous venons d’entendre une rumeur super excitante et juteuse à ce sujet.

Depuis qu’Universal a annoncé qu’il retravaillait avec Nolan, les fans du monde entier spéculent sur la nature du film. Une rumeur dit que c’est un film d’horreur. Une autre raison est qu’il s’agit d’un film d’action sur hélicoptère comme celui de 1983. Tonnerre bleu. Et le Journaliste hollywoodien story about Holland’s casting écrit que « le décor n’est pas présent (même s’il n’est pas clair s’il se déroule dans le passé ou dans le futur). » Eh bien, nous avons entendu dire que deux de ces affirmations pourraient être vraies. io9 a appris d’une source fiable que le film de Nolan est un film de vampire se déroulant dans les années 1920.

Nous savons ce que vous pensez : « Ryan Coogler ne fait-il pas déjà ce film ? » Oui, il l’est. Ça s’appelle Pécheurs et il sort en mars. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour que deux cinéastes visionnaires abordent le même sujet, surtout lorsque les sorties sont si éloignées. N’oubliez pas que non seulement Nolan était l’un des nombreux réalisateurs à s’attaquer à Batman, mais il a également réalisé un film magique…Le Prestige— à peu près au même moment où un studio rival tournait un film magique, L’illusionniste. Il n’est pas redevable de ce que font les autres. De plus, ce n’est pas comme si les films d’horreur d’époque étaient partout dans les multiplexes du pays de nos jours ou jamais. Il y a suffisamment de place pour deux, voire plus.

io9 a contacté Universal pour confirmer ou nier la rumeur et n’a pas eu de réponse au moment de la publication. Nous mettrons à jour le message si ou quand nous le ferons.

Alors, le dernier film de Nolan est-il un film de vampire d’époque ? Probablement, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que c’est le premier film de Nolan depuis qu’il a remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Oppenheimer. Il met en vedette Matt Damon et, maintenant, Tom Holland, qui tournerait le film aux côtés de Spider-Man 4 et Avengers : Apocalypse. Nous savons également qu’il sortira par Universal, en IMAX, le 17 juillet 2026.

Soyons honnêtes cependant. Nous voulons tous que cette rumeur soit vraie, n’est-ce pas ? Nous voulons voir Matt Damon et Tom Holland vêtus de longs manteaux fluides arrachant la gorge des gens en IMAX 70 mm avec votre siège tremblant sous l’énorme partition de Hans Zimmer. Cela ressemble à la soirée parfaite au cinéma. Croisons les doigts… mais ne le montrons pas aux vampires.