Cela devait arriver il y a de nombreuses années, mais cela ne s’est jamais produit. Le haut débit domestique, semble-t-il, était toujours sur le point d’être adopté à grande échelle. La promesse était là. Le potentiel semblait là. Connectivité fiable. Travail à distance. Classes en ligne. Rencontres virtuelles avec votre médecin. Des gadgets intelligents et un écosystème connecté complet chez vous. Commandes vocales et haut-parleurs intelligents à profusion. Augmentation de la consommation des services OTT, y compris Netflix, Amazon Prime Video et Disney + Hotstar. Tout cela était très prometteur. On nous a montré de grandes visions d’une vie connectée. Pourtant, il ne s’est jamais vraiment mis en place. Jusqu’à COVID, ou le Coronavirus est venu en 2020. Alors que les entreprises, y compris celles qui généralement désapprouvaient autre chose que de vous voir collé aux postes de travail au bureau, se sont soudainement précipitées pour renvoyer tout le monde à la maison, le travail à domicile (WFH) est devenu la nouvelle expression à la mode. La condition était que vous deviez être connecté tout le temps. Comment est-ce possible? Avec une ligne Internet suffisamment stable, fiable et rapide.

Mais cela a posé un problème pour beaucoup. Le haut débit domestique a toujours été négligé dans la plupart des foyers. Le coût était la principale raison. Considéré comme une dépense qui pourrait être évitée. Remarquez que la plupart des ménages ont évité de dépenser 1000 Rs par mois environ pour une ligne haut débit filaire, aussi longtemps qu’ils le pouvaient. Nous avons des hotspots 4G et 4G sur nos téléphones, disent beaucoup. Cela fonctionne, ont-ils dit. Alors qu’ils se débrouillaient avec leurs connexions 3G et 4G pour diffuser Netflix et envoyer des e-mails occasionnels tout cela le soir ou le week-end, cela ne couperait tout simplement pas lorsque tous vos voisins sont également connectés à la même tour mobile en essayant travailler presque 9 à 10 heures par jour. Les appels vidéo interrompus, les désagréments liés aux «pièces jointes ne sont pas téléchargées» et «je n’ai pas de réseau à la maison» ne fonctionnent pas lorsque le travail de bureau sérieux doit être reproduit à la maison. Il y a de fortes chances que vous fassiez partie du nombre croissant d’utilisateurs de haut débit à domicile en Inde qui comptent maintenant sur un Internet rapide et fiable pour travailler, faire suivre à leur enfant des cours en ligne, peut-être même une petite salle de sport en ligne le matin et peut-être une fois. la folie de la journée est terminée, certains jeux en ligne ou des beuveries pour inaugurer la nuit. Les données de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) suggèrent que l’Inde a enregistré 21,51 millions d’abonnés au haut débit filaire à la fin d’octobre 2020, une croissance régulière tout au long de l’année.

Une chose est très claire: une connexion de données mobiles 4G a peut-être bien fonctionné pour vous ces dernières années. Netflix, la navigation Web, la diffusion de musique en continu et la messagerie instantanée, tout fonctionnait. Mais maintenant ça ne peut pas. Les vitesses de données mobiles, en particulier avec la situation unique dans laquelle nous nous trouvons, qui voit une charge importante sur les réseaux mobiles dans les zones résidentielles, ne seront jamais incapables de vous permettre de faire une visioconférence Zoom et de permettre simultanément à votre enfant d’assister à un cours en ligne. Le haut débit filaire a le potentiel pour des vitesses beaucoup plus rapides, une bande passante plus large, des taux de ping plus bas et une expérience de navigation et de streaming beaucoup plus rapide dans l’ensemble. Il est donc intéressant de noter que ce changement intervient alors que nous célébrons les 25 ans d’Internet en Inde, un jalon qui est peut-être le plus important en ces temps.

Mais quels ont été les problèmes pendant tout ce temps? La croissance lente du haut débit filaire au cours des dernières années peut être imputée à de multiples problèmes. Les obstacles réglementaires, le manque d’infrastructure de fibre et le coût des services combinés pour maintenir la régularité des services, pour le dire légèrement, et éloigner les consommateurs. Souvent, les plus grands acteurs de l’espace haut débit filaire sont également des sociétés de télécommunications populaires. Airtel et Vodafone, par exemple. Ce dernier gère le service You Broadband. Avec les longues sagas sur les allocations de spectre 2G et 3G et les coûts qui y sont associés pour les opérateurs télécoms à différents moments au cours de la dernière décennie et un peu plus, il fallait peut-être s’attendre à ce que leur capacité d’investissement dans les services haut débit domestiques soit limité. C’est pourquoi, par exemple, Airtel Broadband a conservé pendant très longtemps le backbone DSL pour ses services haut débit domestiques. La société a investi dans la mise à niveau des lignes ADSL vers le VDSL, qui a utilisé une technologie de vectorisation pour offrir de meilleures vitesses. Pourtant, les défis de la technologie très basique ont signifié que la distance parcourue, la qualité des câbles et la fiabilité du service n’ont jamais été aussi bonnes que prévu. Et les vitesses étaient également limitées.

La réalité, au moins jusqu’à la mi-2018, était que les leaders du marché tels qu’Airtel ne poussaient pas les services haut débit filaires de manière agressive. La compétition, qui incluait Spectranet (maintenant appelée Spectra), ACT Broadband, Hathway à l’époque, DEN Broadband et d’autres n’a jamais vraiment réussi à concurrencer. Peut-être la façon dont nous voyons les choses se passer maintenant. Beaucoup de choses ont changé en 2018 lorsque Reliance a officiellement lancé le service haut débit JioFiber. Nous remercions souvent Jio d’avoir changé le paysage même des services de mobilité en Inde avec des prix abordables et la qualité de la couverture du réseau 4G. Les données suggèrent que depuis que JioFiber a fait son entrée sur le marché du haut débit domestique, les concurrents ont dû vraiment se ressaisir. Les chiffres le prouvent.

Si nous devons examiner les données de l’indice de vitesse des FAI Netflix à partir de septembre 2018, lorsque JioFiber a officiellement été déployé, il a conservé le rang de numéro un jusqu’à la fin du mois d’avril 2019, offrant la vitesse moyenne la plus rapide sur le réseau par rapport à tous ses concurrents. En fait, en septembre 2018, Reliance JioFiber s’est connecté au classement avec des performances Netflix aux heures de grande écoute de 3,41 Mbps. En comparaison, le haut débit Airtel se connectait toujours à 2,98 Mbps et Spectra cadencé à 3,07 Mbps. Avance rapide jusqu’en janvier 2020, les dernières données Netflix ISP Speed ​​Index enregistrées avant la pandémie, et nous avons la preuve de ce que fait la concurrence. Reliance JioFiber ouvre la voie avec des vitesses de 3,63 Mbps, tandis que Spectra se connecte avec 3,5 Mbps et le haut débit Airtel, maintenant la fibre Airtel Xstream pour de nombreux utilisateurs chanceux à travers le pays, car la mise à niveau de la fibre se déroule rapidement, avec 3,48 Mbps. Ces chiffres peuvent ne pas paraître beaucoup, mais une adoption cohérente de plans à haut débit à plus haut débit à des prix abordables sur tout le réseau, associée à une fourniture cohérente de la vitesse et des services, a une incidence considérable sur ces données. C’est une excellente nouvelle pour les clients, qui en ont désormais plus pour leur argent haut débit.

«Le marché indien du haut débit fixe reste très sous-développé en raison de la domination de la plate-forme mobile et, par ricochet, de l’adoption du haut débit mobile. La pénétration du haut débit fixe devrait augmenter à un rythme modéré au cours des cinq prochaines années jusqu’en 2024 à partir de cette très petite base », selon le rapport« Inde – Télécoms, mobile et large bande – Statistiques et analyses »de ResearchAndMarkets.com en septembre de l’année dernière. . Le gouvernement a l’intention de faire sa part pour promouvoir le haut débit filaire et en fait la 5G, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative plus large Digital India. L’une de ces mesures est le projet de déploiement du Wi-Fi public à travers le pays, pour une connectivité ininterrompue.

Cela met encore plus l’accent sur la 5G. Le gouvernement indien, avec sa campagne Make in India, s’efforce de faire de l’Inde un centre de fabrication mondial. «La 5G en Inde devrait fournir le réseau pour maintenir ces usines connectées en temps réel avec les fournisseurs et les clients, les rendant ainsi plus intelligentes et beaucoup plus efficaces – les usines du futur», déclare Deloitte dans son «5G: le catalyseur de la révolution numérique en Inde »rapport. La médecine à distance, la banque virtuelle, plus d’abonnements au streaming de contenu 4K et 8K, la réalité augmentée (RA), l’IoT, l’analyse des mégadonnées et l’intelligence artificielle bénéficieront tous d’un coup de pouce grâce à un Internet plus rapide autour de nous. Que ce soit à la maison ou pendant que nous sommes en déplacement. Filaire ou sans fil. L’Inde est à la traîne derrière la plupart des pays développés dans la course aux réseaux 5G. Selon le fournisseur de tests de réseaux VIAVI, en janvier de cette année, les réseaux 5G étaient disponibles dans 378 villes de 34 pays. À partir de ce moment, la Corée du Sud a ouvert la voie avec une couverture dans 85 villes, la Chine a suivi avec des réseaux 5G dans 57 villes, les États-Unis avec 50 villes prêtes pour la 5G et le Royaume-Uni compte déjà plus de 31 villes avec des réseaux mobiles 5G. L’Inde a un sérieux rattrapage à faire.

Quelle que soit votre façon de voir les choses, une chose est claire: nous nous dirigeons vers une ère brillante où Internet rapide et fiable sera potentiellement la norme. La concurrence imposera une meilleure qualité des services à tous les niveaux. De nombreuses valeurs ajoutées, telles que les abonnements Amazon Prime et Netflix sont également regroupées. À des prix d’abonnement qui ne nuisent pas au portefeuille. Y compris pour les connexions de classe mondiale à des vitesses de 1 Gbps. Ce changement fait partie de la nouvelle définition du travail à domicile et est sans aucun doute le fondement même de la raison pour laquelle vous pouvez travailler à distance. Peut-être avons-nous besoin d’aimer cet humble câble Internet qui se faufile dans nos maisons.