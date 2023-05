« Nous avons encore besoin d’un peu plus de temps », déclare Zelensky alors que l’Ukraine prépare une contre-offensive

L’Ukraine attend des armes supplémentaires avant de lancer sa contre-offensive.

La plupart des combats sont centrés autour de Bakhmut.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est dit préoccupé par la perte de troupes.

L’Ukraine retient le feu jusqu’à ce que davantage de véhicules blindés occidentaux arrivent avant de lancer sa contre-offensive tant attendue pour reprendre le territoire occupé par la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une interview publiée jeudi.

« Nous avons encore besoin d’un peu plus de temps », a déclaré Zelensky dans l’interview avec les diffuseurs européens, selon la BBC britannique.

Les forces ukrainiennes avaient déjà reçu suffisamment d’équipement des alliés occidentaux pour une campagne, mais certains des véhicules blindés promis arrivaient toujours.

Attendre un peu plus longtemps réduirait le nombre de victimes, a-t-il déclaré.

« Avec [what we have] nous pouvons aller de l’avant et réussir », a-t-il déclaré.

« Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c’est inacceptable. »

La guerre en Ukraine est à un tournant, avec Kiev sur le point de déclencher sa nouvelle contre-attaque après six mois de maintien de ses forces sur la défensive, tandis que la Russie a lancé une énorme offensive hivernale qui n’a pas réussi à capturer un territoire important.

Les alliés occidentaux envoient des centaines de chars et de véhicules blindés en Ukraine pour sa contre-offensive et ont formé des milliers de soldats ukrainiens à l’étranger.

Pendant des mois, la principale cible de Moscou a été la petite ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, qu’elle a failli capturer, mais pas tout à fait prise dans ce qui serait son seul prix après des mois de combats au sol les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ces derniers jours, l’Ukraine a revendiqué des succès à la périphérie de la ville.

Une unité ukrainienne et le chef de l’armée privée russe Wagner ont déclaré qu’une brigade russe avait fui ses positions mardi, abandonnant une bande de terre au sud-ouest de Bakhmut.

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a déclaré mercredi que les forces russes s’étaient retirées par endroits jusqu’à 2 km sur la ligne de front.

Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté ces informations, mais dans des remarques du jour au lendemain, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu que la guerre était « très difficile ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime lors d’une conférence de presse avec le président de la Commission européenne. AFP PHOTO : Sergueï Supinsky, AFP Des soldats ukrainiens conduisent un véhicule de combat d’infanterie le long d’une route non loin de Bakhmut, dans la région de Donetsk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Anatolii Stepanov, AFP

Il a dit qu’il ne doutait pas que Bakhmut « sera capturé et sera maîtrisé ».

À Bruxelles, le haut responsable militaire de l’OTAN a déclaré que la guerre serait de plus en plus une bataille entre un grand nombre de troupes russes mal entraînées avec un équipement obsolète et une force ukrainienne plus petite avec de meilleures armes et une meilleure formation occidentales.

L’amiral Rob Bauer, un officier néerlandais qui préside le comité militaire de l’OTAN, a déclaré que la Russie déployait des chars T-54 – un ancien modèle conçu dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.